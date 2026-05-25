แพลตฟอร์มเชิงปฏิบัติของ Instruqt มอบสภาพแวดล้อม Vertex AI ที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละราย ซึ่งถือเป็นการสาธิตรูปแบบการดำเนินงานแบบใหม่เพื่อช่วยลดช่องว่างในการนำ AI มาปรับใช้ในระดับงานประชุมขนาดใหญ่
อัมสเตอร์ดัม, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Instruqt ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำอย่าง MongoDB, Elastic, Google และ SUSE ได้ประกาศในวันนี้ว่า ทีม Google Cloud Security ได้เลือกใช้แพลตฟอร์ม Instruqt เพื่อฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกว่า 150 ราย เกี่ยวกับขีดความสามารถของ Agentic AI ภายในงาน Google Next 2026 เซสชันนี้ ซึ่งใช้ชื่อว่า Agentic SOC Experience ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Agentic AI ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการจัดขึ้น ณ งานประชุมระดับอุตสาหกรรมชั้นนำในปีนี้
ด้วยการใช้งาน Instruqt ผู้เข้าร่วมได้สร้างสภาพแวดล้อม Google Cloud Vertex AI ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยลงมือสร้าง Agent ของตนเองขึ้นจากศูนย์ และสำรวจขีดความสามารถด้าน Agentic ของ Google ภายในสภาพแวดล้อมแบบ Sandbox ที่แยกตัวออกมาอย่างอิสระ แทนที่จะเป็นเพียงการรับชมการสาธิตผ่านสไลด์นำเสนอเท่านั้น
“ในด้านของ AI นั้น Instruqt ถือว่ายอดเยี่ยมมาก เพราะช่วยให้เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อม Vertex แบบเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนขึ้นมาใช้งาน” Keith Manville วิศวกรฝ่าย Pre-Sales ในทีมดูแลลูกค้าของ Google Cloud Security ซึ่งเป็นผู้นำการบรรยายในครั้งนี้กล่าว “ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจว่า Agent คืออะไร ฟีเจอร์พื้นฐานต่างๆ ที่เราสร้างฝังไว้ใน Agent มีอะไรบ้าง และจะใช้งานฟีเจอร์เหล่านั้นได้อย่างไร ทุกคนเรียนรู้แตกต่างกันไป เนื่องจากเทคโนโลยีมีความซับซ้อน หากคุณไม่เคยเห็นมาก่อน คุณจะไม่รู้เลยว่าจะต้องคลิกตรงไหนหรือต้องทำอย่างไร Instruqt ช่วยให้เรานำพาผู้ใช้งานก้าวผ่านเส้นทางการเรียนรู้วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
การลดช่องว่างในการนำ AI มาใช้งาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินงานในวงกว้างของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ AI กำลังปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาเร็วกว่าที่ลูกค้าจะนำไปใช้ได้ และช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านำไปใช้นั้นเองที่เป็นสาเหตุให้สูญเสียโอกาสในการขาย การรักษาฐานลูกค้า และรายได้ อ้างอิงจากรายงาน *State of Developer Adoption 2026* ของ SlashData พบว่า 92% ของผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับความท้าทายในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งประการ โดยปัจจัยหลักที่ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุสูงสุด ได้แก่ ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (26%), ความไม่สอดคล้องกันภายในทีม (27%), และเนื้อหาข้อมูลที่ล้าสมัย (25%)
“บริษัทที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ชนะในยุค AI จะไม่ใช่เพียงแค่บริษัทที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่จะเป็นบริษัทที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง” Tyler Crumpler รองประธานฝ่ายการตลาดของ Instruqt กล่าว “สิ่งที่ทีม Google Cloud Security ได้ทำในงาน Google Next ถือเป็นต้นแบบที่บริษัททุกแห่งซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ควรยึดถือปฏิบัติ นั่นคือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าไปสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริง พร้อมด้วยเครื่องมือจริงๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนได้จริง นี่คือหนทางที่จะช่วยให้การนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงขยายผลทวีคูณ ทักษะความสามารถได้รับการพัฒนาต่อยอด และโอกาสทางธุรกิจ (Pipeline) เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด”
เกี่ยวกับ Instruqt
Instruqt คือแพลตฟอร์มสร้างประสบการณ์ผลิตภัณฑ์แบบลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นลูกค้าที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ ทีมงานด้านการตลาด การขาย และการฝึกอบรมของ MongoDB, Elastic, Google, SUSE และองค์กรอื่นๆ เลือกใช้ Instruqt เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถขยายขนาดได้ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานจริง สร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีคุณภาพ และช่วยเร่งการพัฒนาทักษะให้รวดเร็วยิ่งขึ้น Instruqt ก่อตั้งขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัม และถือเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตโดยนักพัฒนาในยุค AI เรียนรู้เพิ่มเติมที่ instruqt.com
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ
Tyler Crumpler รองประธานฝ่ายการตลาด Instruqt
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 1001183872