กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Arla Foods Ingredients ได้พัฒนาแนวคิดด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อผู้ใช้ยาต้านโรคอ้วน GLP-1 ซึ่งจะนำเสนอในงาน Vitafoods Europe (5-7 เดือนพฤษภาคม 2026 ที่นครบาร์เซโลนา)
ยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists ซึ่งเดิมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคเบาหวาน ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดด้านการควบคุมน้ำหนักไปอย่างสิ้นเชิง ในปี 2025 มีรายงานว่าร้อยละ 11 ของผู้บริโภคทั่วโลก [1] และร้อยละ 18 ของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา [2] ที่พยายามลดน้ำหนักอย่างจริงจังใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยคาดว่าการใช้งานจะเพิ่มขึ้นตามปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งคือ ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายแพร่หลายมากขึ้น, มีการผลิตในรูปแบบยาเม็ด และราคาที่ลดลง [3]
ทั้งนี้ การใช้ GLP-1 ก็มีผลข้างเคียง ซึ่งได้แก่ การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่อาจสูงถึงร้อยละ 40 ของมวลทั้งหมดที่สูญเสียไป เทียบกับราวร้อยละ 25 ในการรักษาแบบดั้งเดิม [4, 5, 6] ในขณะที่มีผู้ใช้งาน GLP-1 มากถึงร้อยละ 76 ที่รายงานว่ามีอาการไม่สบายท้องและรู้สึกเบื่ออาหาร [7]
เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตตอบสนองความต้องการเหล่านี้ Arla Foods Ingredients ได้พัฒนาแนวคิดด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงผ่าน Nutrilac® และ Lacprodan® BLG-100 ซึ่งมีกรดอะมิโนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในรูปแบบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พร้อมผสมผสานโปรไบโอติก/จุลินทรีย์จาก Novonesis เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาวะของลำไส้
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีรสชาติที่ดีและเหมาะสำหรับผู้ที่มีความอยากอาหารน้อย:
- เครื่องดื่มหมักโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของ Nutrilac® ProteinBoost จะมีโปรตีน 10 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 70 มล. และยังมีไขมันต่ำ ลดปริมาณแลคโตส และไม่มีการเติมน้ำตาล
- โยเกิร์ตหมักพร้อมดื่มโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของ Nutrilac® ProteinBoost และ Nutrilac® MFGM จะมีโปรตีน 20 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 200 มล. และยังลดปริมาณแลคโตส
- โยเกิร์ตหมักแบบตักทานโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของ Nutrilac® ProteinBoost, Nutrilac® YO-7700 และแร่ธาตุจากนม Capolac® จะมีโปรตีน 20 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 120 กรัม และยังมีแคลเซียมสูง ไขมันต่ำ และลดปริมาณแลคโตส
- เครื่องดื่มแบบน้ำโปรตีนสูงที่สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ที่มีส่วนผสมของ Lacprodan® BLG-100 จะมีโปรตีน 21 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 100 มล. และยังปราศจากไขมัน น้ำตาล และมีแลคโตสต่ำ
Anne Widart ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Arla Foods Ingredients กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์โภชนาการสำหรับผู้ใช้ GLP-1 เป็นตลาดที่กำลังเติบโต ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม” ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและโปรตีนสูงในรูปแบบที่เหมาะกับความอยากอาหารที่น้อยลงกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แนวคิดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ได้”
Arla Foods Ingredients จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ GLP-1 Companion Nutrition ที่งาน Vitafoods Europe (บูธหมายเลข #3G156) พร้อมกับแนวคิดเพิ่มเติมอีกสองผลิตภัณฑ์:
- ผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์แบบเติมอากาศที่ผลิตจาก Nutrilac® PB-8420 ซึ่งจะมีโปรตีนนมคุณภาพสูงและมีเนื้อสัมผัสที่เบาและนุ่ม ด้วยการเติมอากาศที่มีความเถียรในระหว่างกระบวนการผลิตและอายุการเก็บรักษา
- สารละลายผงโภชนาการทางการแพทย์แบบพร้อมชงที่ผลิตจาก Lacprodan® BLG-100 Acidic มาพร้อมรสชาติที่สดชื่น ไม่ขม ไม่ฝาด มีความหนืดต่ำแม้จะมีโปรตีนสูง และละลายได้ดีทั้งในน้ำ อาหาร และเครื่องดื่ม
ภาพถ่าย https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/debb0da5-3fc7-43ee-93f7-b975d7eab6b0
ติดต่อด้านสื่อ: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9691039