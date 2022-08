Ville Parpala ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคสแกนดิเนเวียของบริษัท Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

เมืองเตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“Group”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (Japan) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Ville Parpala ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคสแกนดิ เนเวีย

Ville (วิลลี่) ได้ทำให้ยอดขายและการพัฒนาธุรกิ จของบริษัทในทวีปยุโรปมีความมั่ นคงด้วยการเน้นในการแบ่งส่ วนตลาดภาคอุ ตสาหกรรมและทางทะเลระหว่ างประเทศ ภูมิหลังการทำงานของวิลลี่ในอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์และธุ รกิจระหว่างประเทศได้พิสูจน์ให้ เห็นถึงความสามารถที่ประเมินค่ ามิได้ในการค้นพบโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่รวมถึงการใช้เทคโนโลยี แบบผสมผสาน เขามีประสบการณ์กว่า 20 ปีในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียและเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ทางทะเลให้กับบริษัท Switch และดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ ายขายกับบริษัท Grundfos ABB, Marioff และ Emerson

เขาประจำอยู่ที่สำนักงานในฟิ นแลนด์และเขาจะบริหารและพั ฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่นั่นและในเขตภูมิภาคสแกนดิ เนเวียที่รวมถึงประเทศสวีเดน เดนมาร์ก และนอร์เวย์และจะขึ้นตรงต่อ Ole Jensen รองประธานบริษัทของ NCEIG Europe

Ole Jensen กล่าวว่า “เราตั้งตารอคอยที่การให้บริ การของเราจะเติ บโตและขยายขอบเขตออกไปในตลาดสำคั ญแห่งนี้ได้ด้วยความรู้ความเชี่ ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและตลาดของ Ville และพัฒนาโอกาสต่อยอดต่อไปในภูมิ ภาคนี้”

ด้วยการเสริมทัพนี้ บริษัท Nikkiso จะยังคงมุ่งมั่นต่อไปเพื่อพร้ อมให้บริการกับลูกค้าทั้งระดั บท้องถิ่นและระดับสากล

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทของ Nikkiso Co., Ltd.) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ผลิ ตและให้บริการอุปกรณ์อัดก๊าซเย็ นยิ่งยวดเพื่อการใช้งานทางวิ ศวกรรม (เช่น ปั้ม กังหันขยายตัว (turboexpander) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchangers) ฯลฯ) และโรงงานสำหรั บกระบวนการแปรสภาพต่าง ๆ สำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซ Natural gas Liquefaction (LNG), Hydrogen Liquefaction (LH2) และวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ สำหรับการนำความร้อนทิ้งกลั บมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ที่ได้ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และบริษัท Cryoquip และกลุ่มกิจการดำเนินธุรกิ จประมาณ 20 กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ทางเว็บไซต์ www. nikkisoCEIG.com และ www. nikkiso.com .