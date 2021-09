การซื้อกิจการนี้ได้สร้างเครื อข่ายห่วงโซ่อุปทานแบบหลายองค์ กรบนระบบคลาวด์ระดับโลก

พิตต์สเบิร์ก, Sept. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — TrueCommerce ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ชั้ นนำระดับโลกด้านการเชื่อมต่อ การบูรณาการ และโซลูชัน Omnichannel ของคู่ค้าและห่วงโซ่อุปทาน ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เข้ าซื้อกิจการ DiCentral ผู้ให้บริการโซลูชัน B2B และ API ชั้นนำระดับโลก การซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยให้ TrueCommerce สามารถขับเคลื่อนการเติบโตให้ เครือข่ายชั้นนำระดับโลกของตน ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันให้ หลากหลายยิ่งขึ้น และขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ทั่ วโลก

การซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยตอกย้ำ ตำแหน่งของ TrueCommerce ในฐานะผู้นำด้านความร่วมมือด้ านห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลและพื้ นที่การเชื่อมต่อ การใช้ประโยชน์จากความเชี่ ยวชาญของบริษัทในด้านระบบอั ตโนมัติ การแปลงเป็นระบบดิจิทัล และการบูรณาการ ทำให้ TrueCommerce อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรี ยบในการเปลี่ยนโฉมวิธีดำเนินธุ รกิจของลูกค้า ด้วยโซลูชันเสริมที่ออกแบบมาเพื่ อจัดการกับความท้าทายของห่วงโซ่ อุปทานและอีคอมเมิร์ซที่ซับซ้อน เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนิ นงาน และเพิ่มผลกำไร

DiCentral นั้นมีชื่อเสียงด้านการลดความซั บซ้อนของความท้าทายทางธุรกิจของ API และ EDI ได้เพิ่ม 30,000 การเชื่อมต่อให้กับเครือข่ ายการค้าทั่วโลกของ TrueCommerce รวมทั้งลูกค้าเกือบ 5,000 รายจากฐานที่หลากหลาย ตอนนี้เครือข่าย TrueCommerce ทั้งหมดได้ขยายเป็น 160,000 การเชื่อมต่อ และลูกค้าเกือบ 18,000 ราย การรวมจุดแข็งของทั้งสองบริษั ทเข้าด้วยกันทำให้เกิดเครือข่ ายที่ไม่มีใครเทียบได้ และการนำเสนอโซลูชันล้ำสมัยที่ ช่วยลูกค้าในการเปลี่ยนให้เป็ นดิจิทัล ขยาย และพัฒนาธุรกิจของตนอย่างไม่ เคยมีมาก่อน

“เราร่วมกันนำเสนอโซลูชันการเชื่ อมต่อแบบรวมที่ใช้ง่าย และการเชื่อมต่อที่รับมือกั บความท้าทายที่ลูกค้าของเราเผชิ ญในการขยายธุรกิจของพวกเขา ในห่วงโซ่อุปทานที่เป็นดิจิทัล เป็นระดับโลก และซับซ้อนยิ่งขึ้น” John Fay, CEO ของ TrueCommerce กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับและสนั บสนุนแพลตฟอร์มของ DiCentral และผมยินดีที่จะต้อนรับลูกค้ าและทีมงานที่มีความสามารถของ DiCentral สู่ครอบครัว TrueCommerce”

การเข้าซื้อกิจการนี้จะช่วยขั บเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ TrueCommerce ด้านการเติบโตทั่วโลก ด้วยการขยายบริการและการบู รณาการ ซึ่งรวมถึง:

ขยายเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั่ วโลกบนระบบคลาวด์

เพิ่มการเชื่อมต่อ API กับโซลูชันที่สำคัญของบุคคลที่ สาม

ชุดแอปพลิเคชันและเครื่องมือ SaaS แบบผสานรวมที่ได้รับการปรับปรุง

ความสามารถด้าน iPaaS ประสิทธิภาพสูง

โซลูชันทัศนวิสัยห่วงโซ่อุ ปทานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์

โปรแกรม Drop Ship การขายปลีกที่ครอบคลุมมากขึ้น

การบูรณาการที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้ นด้วย SMB บนระบบคลาวด์และ ERP (การวางแผนการจัดการทรั พยากรขององค์กร) ระดับองค์กร

เพิ่มความรวดเร็วในการปรับใช้ และ ROI สำหรับลูกค้า

“ผมตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมที มผู้นำของ TrueCommerce และทำงานร่วมกับ John Fay และ Todd Johnson เพื่อช่วยผสานทั้งสองบริษัทเข้ าด้วยกันอย่างราบรื่น” Thuy Mai, CEO ของ DiCentral กล่าว “เรามองว่านี่เป็นผลประโยชน์ สำหรับทั้งลูกค้าของ TrueCommerce และ DiCentral การเพิ่มขึ้นของการเชื่อมต่ อเครือข่ายทั่วโลก โซลูชันการค้า แอปพลิเคชัน และเครื่องมือต่างๆ ได้ให้ข้อเสนอที่ไม่มีใครเที ยบได้ให้กับลูกค้าที่ต้ องการขยายธุรกิจของตน”

Mr. Mai จะเข้าเป็นสมาชิกของทีมผู้บริ หารระดับสูงของ TrueCommerce และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกลยุทธ์ร่วมของ TrueCommerce Todd Johnson จะดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ของ DiCentral นอกเหนือจากบทบาทปัจจุบั นของเขาคือประธานและ COO ของ TrueCommerce John Fay จะยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง CEO หลังจากที่รวมบริษัทแล้ว

“ข้อเสนอของ DiCentral ได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กั บเครือข่ายการค้าแบบหลายองค์ กรของเรา ซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดต่างๆ เติบโตทั้งในและต่างประเทศ” Todd Johnson, CEO ของ DiCentral และประธานและ COO ของ TrueCommerce กล่าว “ผมรอคอยที่จะร่วมงานกับทีม DiCentral และให้บริการโซลูชันและบริการที่ ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราต่อไป”

Ryan Harper หุ้นส่วนทั่วไปของ Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) บริษัทลงทุนในบริษัทนอกตลาดชั้ นนำที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่ ได้เข้าซื้อกิจการ TrueCommerce เมื่อไม่นานมานี้ ได้กล่าวว่า “เรามั่นใจว่า TrueCommerce กำลังอยู่ในเส้นทางสู่การเป็นผู้ นำระดับโลกในด้านความร่วมมือด้ านห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมต่อ และโซลูชัน Omnichannel เรายังคงสนับสนุนกลยุทธ์ ในการผสานรวมการเติ บโตตามธรรมชาติเข้ากับการเข้าซื้ อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้ าหมายชัดเจน ที่เพิ่มทั้งความลึกและความกว้ างของภาคส่วน ภูมิศาสตร์ และด้านความสามารถใหม่และที่มี อยู่แล้ว”

WCAS เข้าซื้อกิจการ TrueCommerce ในเดือนพฤศจิกายน 2020 จาก Accel-KKR (AKKR) ซึ่ง AKKR ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TrueCommerce โดย DiCentral ได้รับคำแนะนำจาก DC Advisory

เกี่ยวกับ TrueCommerce

TrueCommerce คือวิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุ ดในการเชื่อมต่อธุรกิจของคุณทั่ วทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยผสานรวมทุกอย่างตั้งแต่ EDI ไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลัง การเติมเต็ม ไปจนถึงหน้าร้านและตลาดแบบดิจิ ทัล เราได้ปฏิวัติทัศนวิสัยห่วงโซ่ อุปทานและการทำงานร่วมกันด้ วยการช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่ มจากทุกช่องทางผ่านการเชื่อมต่อ P2P ทางธุรกิจ การจัดการคำสั่งซื้อ การเติมเต็มอย่างร่วมมือกัน การเติมเต็มที่ชาญฉลาด การวิเคราะห์ข้ามสายงาน และการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์

TrueCommerce Global Commerce Network สามารถเชื่อมต่อธุรกิจต่างๆ กับผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ กว่า 130,000 ราย ในฐานะผู้ให้บริการที่มีการจั ดการเต็มรูปแบบ เรายังจัดการการเริ่มต้นใช้ งานคู่ค้ารายใหม่ ตลอดจนการจัดการการแมปสำหรับคู่ ค้าโดยเฉพาะ การเปลี่ยนฉลาก และการติดตามการสื่อสารอย่างต่ อเนื่อง นั่นเป็นเหตุผลที่บริษัทหลายพั นแห่ง ตั้งแต่ระดับสตาร์ทอัพไปจนถึ งระดับโลกที่ติดอันดับ Fortune 100 ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไว้วางใจเรา

TrueCommerce: ดำเนินธุรกิจในทุกทิศทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.truecommerce.com

เกี่ยวกับ DiCentral

DiCentral ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดั บโลกด้านโซลูชันการผสานรวมแบบ Business-to-Business และแอปพลิเคชัน โดยมีประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหา EDI และ API ที่ซับซ้อนนานกว่าสองทศวรรษ ในขณะที่สภาวะตลาดยังคงมีความผั นผวน และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อจั ดการการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ องค์กรชั้นนำต่างพึ่งพาแพลตฟอร์ มการผสานรวมที่ใช้ระบบคลาวด์ของ DiCentral และทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้ านการผสานรวมและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในระบบคลาวด์และแอปพลิ เคชันภายในองค์กรที่หลากหลาย

DiCentral มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮุสตัน รัฐเท็กซัส และมีสำนักงาน 11 แห่งทั่วโลก ที่ให้การสนับสนุนลูกค้าในกว่า 35 ประเทศ DiCentral ใช้ไลบรารีการผสานรวมกับ ERP และแอปพลิเคชันอื่นๆ ขนาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุ รกรรมกับคู่ค้าทั่วโลกอย่ างราบรื่น เพื่อเพิ่ม ROI และรักษาโครงสร้างพื้นฐานข้อมู ลที่มีอยู่ไว้ บริษัทต่างๆ ที่ติดอันดับ Fortune 1000 จำนวนมาก ต่างใช้ประโยชน์บริการและโซลูชั นของ DiCentral ที่ประมวลผลธุรกรรมกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ให้องค์กรมากกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่ มเติม โปรดไปที่ www.dicentral.com

เกี่ยวกับ Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS เป็นบริษัทลงทุนในบริษั ทนอกตลาดของสหรัฐอเมริกาที่มุ่ งเน้นในสองอุตสาหกรรมเป้าหมาย: เทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1979 บริษัทมีกลยุทธ์คือการสร้างพั นธมิตรกับทีมผู้บริหารที่โดดเด่ น และสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนผ่ านการผสมผสานของการปรับปรุ งการดำเนินงาน การริเริ่มการเติบโต และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุ ทธ์ บริษัทได้ระดมทุนและจัดการกองทุ นรวมกว่า 2 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์จากเงินทุนที่ ตกลงกันไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.wcas.com

เกี่ยวกับ Accel-KKR

Accel-KKR เป็นบริษัทการลงทุนที่มุ่งเน้ นด้านเทคโนโลยี โดยมีภาระผูกพันด้านเงินทุ นมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทมุ่งเน้นที่ธุรกิจซอฟต์ แวร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสมสำหรับการเติ บโตของยอดขาย (Topline) และกำไร (Bottom-line) หัวใจสำคัญของกลยุทธ์การลงทุ นของ Accel-KKR คือความมุ่งมั่นในการพั ฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกั บทีมผู้บริหารของบริษัทในพอร์ ตลงทุน และการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่า ควบคู่ไปกับการจัดการโดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่สำคัญที่ มีอยู่ผ่านเครือข่าย Accel-KKR Accel-KKR มุ่งเน้นที่บริษัทในตลาดระดั บกลาง และให้บริการโซลูชันด้านเงินทุ นที่หลากหลาย รวมถึงทุนซื้อคืน การลงทุนส่วนน้อย และทางเลือกสินเชื่อ Accel-KKR ยังลงทุนในประเภทธุรกรรมที่ หลากหลาย รวมถึงการเพิ่มทุนของบริษั ทเอกชน การแบ่งแยกส่วน และธุรกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2019 และ 2020 Inc. ได้เลือก Accel-KKR ให้เป็น “PE 50 – The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs” ซึ่งเป็นรายชื่อของบริษั ทเอกชนแห่งปีที่เป็นมิตรกับผู้ ก่อตั้ง Accel-KKR มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Menlo Park และมีสำนั กงานในแอตแลนตาและลอนดอน โปรดไปที่ www.accel-kkr.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อด้านสื่อ

Lisa Aurichio

President, BSYA

(917) 476-8366

Lisa@bsya.com