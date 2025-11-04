Titanbay และ Adams Street ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรในโซลูชันด้านความมั่งคั่งส่วนบุคคล
ลอนดอน, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Titanbay หนึ่งในแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานตลาดเอกชนที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป และ Adams Street Partners, LLC (Adams Street) บริษัทชั้นนำที่มีพนักงานเป็นเจ้าของซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 62,000 ล้านดอลลาร์ และมีประวัติประสบการณ์ยาวนานในตลาดเอกชนทุกรูปแบบ ได้ประกาศความร่วมมือในโซลูชันด้านความมั่งคั่งส่วนบุคคล
เพื่อรองรับความร่วมมือนี้ Titanbay จึงมอบโซลูชันข้ามพรมแดนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้านความมั่งคั่งส่วนบุคคลด้วยประสบการณ์อันราบรื่น ทั้งในรูปแบบผ่านตัวกลาง เช่น ผู้จัดการความมั่งคั่งและธนาคารส่วนตัว และในรูปแบบโดยตรง
แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานของ Titanbay สร้างขึ้นเพื่อจัดการวงจรชีวิตการลงทุนทั้งหมดและรองรับตลาดความมั่งคั่งส่วนบุคคล รวมถึงผู้จัดจำหน่าย เช่น ธนาคารส่วนตัวและผู้จัดการความมั่งคั่ง รวมไปถึงนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ตรงตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มนี้ช่วยทำให้กระบวนการเริ่มดำเนินงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นแบบอัตโนมัติ จัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่าย และให้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับเข้าถึงเอกสารและการรายงานแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ช่วยลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานจำนวนมากที่เคยพบในอุตสาหกรรมในอดีต
Richard Kiddle กรรมการผู้จัดการและหัวหน้า GP Solutions ของ Titanbay กล่าวว่า “Titanbay เป็นชั้นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่งเข้ากับตลาดความมั่งคั่งส่วนบุคคล”
เนื่องจากลูกค้าด้านความมั่งคั่งส่วนบุคคลกลายมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพิ่มขึ้นในตลาดต่างๆ มากมาย แพลตฟอร์มเฉพาะทางอย่าง Titanbay จึงกลายมาเป็นตัวช่วยที่สำคัญโดยนำเสนอโซลูชันแบบเอาต์ซอร์สที่ผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ การอนุญาตตามกฎระเบียบ และสเกลการปฏิบัติงาน
Adams Street เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดเอกชนโดยมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบริษัทตลาดเอกชนที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม Adams Street จัดการสินทรัพย์ผ่านกลยุทธ์การลงทุน 5 ประการ และช่วยสร้างมาตรฐานเบื้องต้นบางส่วนของอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นหนึ่งในกองทุนรองเฉพาะกลุ่มแรกๆ เมื่อเกือบ 40 ปีมาแล้ว
Greg Favre ผู้บริหารฝ่ายบริหารความมั่งคั่งของ Adams Street Partners กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินงานในช่องทางความมั่งคั่งส่วนบุคคลได้ในลักษณะที่สะท้อนถึงมาตรฐานสถาบันของเรา” “เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและหลากหลายกับ Titanbay ต่อไปในอนาคต”
เกี่ยวกับ Adams Street
Adams Street Partners เป็นผู้จัดการการลงทุนตลาดเอกชนระดับโลกที่มีการลงทุนในมากกว่า 30 ประเทศทั่วทั้ง 5 ทวีป บริษัทแห่งนี้เป็นเจ้าของโดยพนักงาน 100% และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 62,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมกลยุทธ์การลงทุนขั้นต้น การลงทุนรอง การลงทุนเพื่อการเติบโต สินเชื่อ และการร่วมลงทุน Adams Street มุ่งมั่นที่จะสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่สามารถดำเนินการได้ตลอดรอบตลาดโดยอาศัยประสบการณ์ในตลาดเอกชนกว่า 50 ปี ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ และความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ Adams Street มีสำนักงานอยู่ในอาบูดาบี ออสติน ปักกิ่ง บอสตัน ชิคาโก ลอนดอน เมนโลพาร์ก มิวนิก นิวยอร์ก โซล สิงคโปร์ ซิดนีย์ โตเกียว และโตรอนโต เยี่ยมชม www.adamsstreetpartners.com
เกี่ยวกับ Titanbay
Titanbay เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานตลาดส่วนตัวที่สร้างขึ้นสำหรับธนาคารส่วนตัว ผู้จัดการความมั่งคั่ง และลูกค้าของพวกเขา ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ และความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน Titanbay ช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์ขยายไปสู่ความมั่งคั่งส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็วและปรับสเกลเพิ่มขึ้น และยังให้ผู้จัดจำหน่ายเข้าถึงกองทุนตลาดเอกชนชั้นนำได้อย่างราบรื่น เยี่ยมชม Titanbay.com
ติดต่อด้านสื่อ
Danielle Wilde
ห้วหน้าฝ่ายการตลาด Titanbay
[email protected]
+44 7940 071515
