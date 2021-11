ผู้นำด้านการเงินนำประสบการณ์ จากบริษัทมหาชนกว่า 20 ปีมาสู่ Synchronoss

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มผลิ ตภัณฑ์และแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ การส่งข้อความและดิจิทัล ประกาศในวันนี้ว่า Taylor C. Greenwald ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิ น โดยมีผลทันที ในบทบาทใหม่ของเขาที่ Synchronoss Greenwald จะดูแลการดำเนินงานด้านการเงิ นทั่วโลกของบริษัท รวมถึงการบัญชี การบริหารเงิน การวางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์

Greenwald นำประสบการณ์อันช่ำชองด้านการจั ดการการเงินทั้งหมดขององค์ กรมหาชนขนาดใหญ่ระดับโลกมาสู่ Synchronoss เมื่อไม่นานมานี้เขาได้ ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิ นของ Web Presence for Endurance International Group ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้ านไอที ก่อนหน้านั้น เขาทำงานกับ Convergys Corporation มาเป็นเวลา 18 ปีในตำแหน่งผู้บริหารระดับสู งหลายตำแหน่ง รวมถึงรองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน ผู้ควบคุม และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

“ผมรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับ Taylor สู่ทีมผู้บริหารระดับสูงของเรา” Jeff Miller ประธานและ CEO ของ Synchronoss กล่าว “Taylor มีประสบการณ์สำคัญในการขับเคลื่ อนการเติบโตของรายได้ และผลกำไรให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบริ การทางธุรกิจ นอกจากนี้ เขายังมีความรู้แบบเชิงลึกด้ านการพัฒนาองค์กร รวมถึงการซื้อและการขายกิจการ ความเชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์ แล้วด้วยกลยุทธ์การปรับตัว และภูมิหลังด้านเทคนิคที่แข็ งแกร่ง ผมมั่นใจว่าความเชี่ ยวชาญและความเฉียบแหลมด้ านการเงินของเขาจะสร้างความเปลี่ ยนแปลงให้เห็นได้ในทันที ขณะที่เรายังคงกำหนดทิศทาง Synchronoss สำหรับอนาคตต่อไป และช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้ าของเราทั่วโลกจะมีทรัพยากรที่ จำเป็นในการเชื่อมต่อกับผู้สมั ครใช้บริการด้วยวิธีที่น่าเชื่ อถือและมีประสิทธิภาพ”

Miller กล่าวเสริมว่า Lou Ferraro ซึ่งดำรงตำแหน่งรั กษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงินในไตรมาสที่แล้ว จะยังคงอยู่กับบริษัทในตำแหน่ งรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติ การทางการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรั พยากรบุคคล โดยรายงานต่อ Taylor “Lou มีผลงานที่ดีเยี่ยม หลังจากถูกขอให้ทำหน้าที่ CFO รักษาการในช่วงต้นฤดูร้อนนี้ นอกเหนือจากความรับผิดชอบอื่นๆ ของเขา คณะกรรมการและผมเฝ้ารอที่จะดู ความเป็นผู้นำของเขากั บเราในอนาคต” Miller กล่าว

Greenwald กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่ จะได้ทำงานกับบริษัท “สิ่งที่ Synchronoss ประสบความสำเร็จในช่วงปีที่ผ่ านมาในการปรับปรุงเส้ นทางการดำเนินธุรกิจนั้นน่ าประทับใจ และผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่ วมงานกับบริษัทในช่วงเวลาที่ สำคัญเช่นนี้ ผมหวังว่าจะได้ช่วย Synchronoss สร้างแรงผลักดันสำหรับการเติ บโตของรายได้ และบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ สำหรับลูกค้าและผู้ถื อผลประโยชน์อื่นๆ” เขากล่าว

Greenwald สำเร็จการศึกษา MBA จาก Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Georgia Institute of Technology

เกี่ยวกับ Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษั ทต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกับผู้ติ ดตามด้วยวิธีที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ คอลเล็กชันผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่ วยให้เครือข่ายมีความคล่องตัว ลดความซับซ้อนของการเริ่มต้นใช้ งาน และดึงดูดสมาชิกเพื่อเพิ่ มกระแสรายได้ใหม่ ลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วในการออกสู่ ตลาด สมาชิกหลายล้านคนไว้วางใจให้ผลิ ตภัณฑ์ Synchronoss เพื่อเชื่อมโยงกับบุคคล บริการ และเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบ นั่นเป็นเหตุผลที่พนักงาน Synchronoss มากความสามารถมากกว่า 1,500 คนทั่วโลกพยายามอย่างหนักในทุกๆ วันเพื่อสร้างโลกที่เชื่อมโยงกั น เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www. synchronoss.com

