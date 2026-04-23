FCM ที่ไม่ใช่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและให้บริการเข้าถึงสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของจีน
นิวยอร์กและสิงคโปร์, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ขณะนี้ StoneX Group Inc. (“StoneX” และ NASDAQ: SNEX) เปิดให้บริการแก่ลูกค้าในการเข้าทำสัญญาซื้อขายนิกเกิลล่วงหน้าและออปชันนิกเกิลที่จดทะเบียนในตลาด Shanghai Futures Exchange (SHFE) ตั้งแต่วันแรกที่เปิด ประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีน (CSRC) อนุมัติสัญญา SHFE และถือเป็นครั้งแรกที่สัญญาเหล่านี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางตัวกลางต่างประเทศ (Overseas Intermediary หรือ OI)
ช่องทาง OI จัดให้มีกลไกที่ได้รับการกำกับดูแล ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชันในประเทศได้
StoneX เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Commission Merchant หรือ FCM) ที่ไม่ใช่ธนาคารรายใหญ่ที่สุดและได้รับอนุญาตในฐานะตัวกลางต่างประเทศ (OI) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีนได้ ลูกค้าของ StoneX สามารถนำราคาตลาดพื้นฐานในจีนมาผนวกเข้ากับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมมากขึ้นได้ด้วยการเพิ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SHFE เข้าไปในสัญญาโลหะพื้นฐานอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกใน London Metal Exchange และ CME Group สัญญาซื้อขายนิกเกลของ SHFE เป็นหนึ่งในสัญญาซื้อขายโลหะพื้นฐานที่มีการซื้อขายกันอย่างคึกคักที่สุดในระดับโลก
“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าของ StoneX สามารถซื้อขายสัญญา SHFE ได้ตั้งแต่วันแรกที่ตลาดเปิดทำการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างแน่วแน่ที่เรามีต่อการนำเสนอเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายและการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ลูกค้า” Michael Skinner หัวหน้าฝ่ายโลหะระดับสากลของ StoneX กล่าว “เรายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะนำขีดความสามารถทั้งหมดของ StoneX มามอบให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก โดยจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงตลาดในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ามากที่สุด”
เกี่ยวกับ StoneX
StoneX Group Inc. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายบริการทางการเงินระดับโลกผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยเชื่อมโยงบริษัท องค์กร เทรดเดอร์ และนักลงทุนกับระบบนิเวศของตลาดโลกด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครในด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล บริการชำระราคาและการดำเนินการแบบครบวงจร บริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง บริษัทนี้มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจได้ โดยนำเสนอเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ บริหารความเสี่ยงในตลาด ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบรู้ และปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
StoneX Group Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 50 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Select Market (NASDAQ: SNEX) พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทมากกว่า 5,400 คน ให้บริการลูกค้าจากสำนักงานกว่า 80 แห่งในทั่ว 6 ทวีป ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเชิงพาณิชย์ ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าด้านการชำระเงินรวมกว่า 80,000 ราย รวมถึงลูกค้าปลีกอีกกว่า 260,000 ราย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stonex.com
