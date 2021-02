โตรอนโต, Feb. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — WordPress VIP ผู้ให้บริการชั้นนำของ WordPress ระดับองค์กร ได้เพิ่ม Sophi.io ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์โดย The Globe and Mail ในโปรแกรม Technology Partnership อันทรงเกียรติ Sophi เข้าร่วมกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี ระดับองค์กรขนาดเล็กที่ให้บริ การลูกค้า VIP และเป็นพันธมิตรรายแรกที่ให้บริ การจัดการเนื้อหาอัตโนมัติที่ขั บเคลื่อนด้วย AI นอกเหนือจากโซลูชันวิเคราะห์เชิ งคาดการณ์และ Paywall

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ต้อนรับ Sophi เข้าสู่ระบบนิ เวศของการผสานรวมองค์กรที่กำลั งเติบโตซึ่งมีให้บริการสำหรับลู กค้า WordPress VIP” Nick Gernert, CEO ของ WordPress VIP กล่าว “เนื้อหาคือหัวใจของการเติ บโตขององค์กร และพันธมิตรของเราคือผู้ที่มี บทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ เผยแพร่และนักการตลาดสามารถสร้ างประสบการณ์ที่มีความหมายกับลู กค้าด้วยเครื่องมือการเล่าเรื่ องที่มีประสิทธิภาพ”

WordPress VIP ให้บริการแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ WordPress ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบสำหรั บขนาด ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น รวมถึ งคำแนะนำแบบครบวงจรและการสนั บสนุนแบบลงมือปฏิบัติ โดยมีลูกค้าองค์กรบางส่วน ได้แก่ Capgemini, Facebook, Microsoft และ News Corp เป็นต้น

Greg Doufas, CTO ที่ The Globe and Mail ได้กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่นำ Sophi มาสู่ผู้ใช้ WordPress VIP ทุกคน Sophi นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้ เผยแพร่เนื้อหา ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ Sophi สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนิ นธุรกิจของผู้เผยแพร่เนื้อหา และวิธีการที่ผู้อ่านได้รับบริ การเนื้อหาอันมีค่า วิธีและสถานที่ที่พวกเขารับได้ ไวที่สุด เราหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับ WordPress VIP”

ชุดโซลูชัน Sophi ที่ได้รับรางวัลนั้นถูกพัฒนาขึ้ นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้ อหาตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และยุ ทธวิธีที่สำคัญที่จะเปลี่ ยนโฉมธุรกิจของตน มันเป็นชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่ อนด้วย ML และ NLP ซึ่งรวมถึง Sophi Automation สำหรับการดูแลเนื้ อหา, Sophi for Paywalls และ Sophi Analytics ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสำหรับผู้เผยแพร่

เกณฑ์สำคัญสำหรับพันธมิตรด้ านเทคโนโลยี ได้แก่ ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่ ชัดเจนและกลยุทธ์การออกสู่ ตลาดที่สร้างสรรค์ VIP จะตรวจสอบพันธมิตรทุกรายเพื่ อหาบริษัทที่มีประวัติที่พิสู จน์แล้วว่าประสบความสำเร็จและมี การใช้งาน WordPress ขนาดใหญ่อย่างมีวิสัยทัศน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บความร่วมมือของ Sophi กับ WordPress VIP โปรดไปที่ https://wpvip.com/ partner/sophi

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ขั บเคลื่อนด้วย AI ซึ่งประกอบด้วย Sophi Automation และ Sophi for Paywalls รวมถึง Sophi Analytics ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา Sophi ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเมตริ กที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุ ณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการเข้าซื้อกิจการ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณ Sophi ยังขับเคลื่อนการจัดรูปแบบหนั งสือพิมพ์และ ePapers แบบอัตโนมัติ

เกี่ยวกับ WordPress VIP

WordPress VIP เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของ WordPress ระดับองค์กร แพลตฟอร์ม VIP ให้บริการการตลาดดิจิทัลระดั บองค์กรและแพลตฟอร์มการเผยแพร่ โดยมี WordPress เป็นหัวใจหลัก VIP รองรับแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทั ลระดับเรือธงสำหรั บหลากหลายแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น Capgemini, Hachette Book Group และ Facebook ลูกค้าสำนักพิมพ์ดิจิทั ลของเราครอบคลุมทั่ววงการสื่อ ตั้งแต่ร้านค้าเฉพาะแบรนด์ เช่น Quartz, TechCrunch และ FiveThirtyEight ไปจนถึงผู้เผยแพร่และเว็บไซต์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกเช่น News Corp, Rolling Stone และ Abril

ด้วยพลัง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการทำงานร่วมกั นที่เหนือชั้น ทำให้ WordPress เป็นโซลูชันประสบการณ์ดิจิทั ลขนาดใหญ่ที่ดีที่สุด เมื่อรวมกับการสนับสนุนจากผู้ เชี่ยวชาญของ VIP ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ที่สุดในระดับเดียวกัน และเครือข่ายพันธมิตรที่ยอดเยี่ ยม จึงเป็นการผสมผสานที่เหนือชั้น

