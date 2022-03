โตรอนโต, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ และการเพิ่มประสิทธิภาพที่ขั บเคลื่อนด้วย AI ของ The Globe and Mail ได้รับการประกาศในสัปดาห์นี้ ในฐานะผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ ายในรางวัล 2022 Global Media Awards ของ International News Media Association (INMA) ในประเภทนวัตกรรมที่ดีที่สุ ดในการเปลี่ยนแปลงห้องแถลงข่าว ระบบนี้ช่วยในการจัดวางการพิมพ์ แบบอัตโนมัติให้กับ Agderposten ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันระดั บภูมิภาคที่ให้บริการผู้อ่านกว่ า 25,000 คนทั่วนอร์เวย์ และให้ประสิทธิภาพการพิมพ์เพิ่ มขึ้น 66% โดยได้มีการร่วมมือกับ Naviga อีกด้วย

Gordon Edall ผู้ก่อตั้งร่วมของ Sophi.io กล่าวว่า“ระบบแมชชีนเลิร์นนิงอั ตโนมัติของ Sophi เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ สุดของสื่อสิ่งพิมพ์ ในรอบหลายทศวรรษนี้” “เรารู้สึกขอบคุณที่ Agderposten เลือกที่จะทำงานกับ Naviga และกับเรา ความมุ่งมั่นของพวกเขาในการปรั บปรุงประสิทธิภาพและโอบรั บเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำดังเช่น Naviga Publisher ที่ขับเคลื่อนโดย Sophi.io น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้อุ ตสาหกรรมสื่อทั้งหมดในการตั้ งตารออนาคตที่ AI และระบบอัตโนมัติจะสามารถช่ วยเหลือทุกคนได้”

Naviga Publisher ซึ่งขับเคลื่อนโดย Sophi.io เป็นระบบที่ขับเคลื่ อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เลี ยนแบบการตัดสินใจของมนุษย์ ในการที่จะผลิตหน้าหนังสือพิมพ์ ที่ดูเหมือนได้รับการสร้างขึ้ นด้วยความเข้าใจในข่าวประจำวั นรวมถึงมาตรฐานระดับสูงของนักข่ าว สิ่งที่บรรณาธิการต้องทำนั้นมี เพียงแค่จัดลำดับความสำคั ญของบทความและกดปุ่ม “พิมพ์หนังสือพิมพ์ของฉัน” เพื่อสร้างการจัดวางการพิมพ์อั ตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้เทมเพลต และใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที เท่านั้น การช่วยจัดการงานที่ต้องใช้ แรงงานอย่างมากนี้ทำให้ห้ องแถลงข่าวสามารถมุ่งเน้นไปที่ วัตถุประสงค์ที่แท้จริ งของพวกเขาในการค้นหาและบอกเล่ าเรื่องราวที่สำคัญเรื่องต่ อไปได้

Katrine Lia บรรณาธิการบริหารของ Agderposten กล่าวว่า “มันช่วยประหยัดเวลาในการทำข่ าวไปได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียว” และพนักงานที่ Agderposten มักจะไม่สามารถบอกถึงความแตกต่ างระหว่างหน้าที่จัดทำโดย Sophi กับหน้าที่จัดทำโดยบรรณาธิ การของพวกเขาได้เลย

Sophi และ Naviga ซึงเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์รายใหญ่สำหรับอุ ตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั่วโลกนั้น ได้ร่วมงานกับ Agderposten มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว และความสำเร็จเหล่านี้ก็ได้ปู ทางไปสู่การนำหัวเรื่องใหม่ ๆ หลายสิบเรื่องจากบริษัทสิ่งพิ มพ์ใหญ่ ๆ หลายแห่งมาเข้าร่วมในปีนี้ Sophi นำเสนอเทคโนโลยี AI และ ML ที่ล้ำสมัยควบคู่ไปกับ Naviga Publisher ทำให้เวิร์กโฟลว์การผลิตงานพิ มพ์ตั้งแต่ต้นจนจบนั้นเป็ นระบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์

Agderposten เป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้ Publisher ขณะนี้กระบวนการผลิตงานพิมพ์ได้ รับการรวมศูนย์ การจัดวางหนังสือพิมพ์เป็นแบบอั ตโนมัติถึง 80% และสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็ คือ Agderposten ได้ตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ เวลาและทรัพยากรที่ใช้ว่ามี การลดลงถึง 66% ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตหนังสื อพิมพ์และให้นักข่าวทำงานเพื่ อสร้างเนื้อหาดิจิทัล มากกว่าการที่ต้องมาใช้งาน InDesign

Øyvind Klausen ซีอีโอของ Agderposten ได้กล่าวว่า เขาคาดว่าการประหยัดต้นทุ นและประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง อันเนื่องมาการที่จากหน้าเว็ บของ Agderposten นั้นเป็นรูปแบบอัตโนมัติมากขึ้น และหนังสือพิมพ์ของบริษัทก็ได้ ใช้โซลูชันการพิมพ์แบบอัตโนมัติ มากขึ้นนั่นเอง

ในปีนี้นั้น Global Media Awards ได้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 854 รายจาก 252 แบรนด์ข่าวใน 46 ประเทศ ผู้ตัดสินประกอบด้วยผู้เชี่ ยวชาญด้านสื่อ 50 คนจาก 24 ประเทศใน 20 หมวดหมู่ โดยรวมถึงแบรนด์ข่าว แพลตฟอร์มสื่อ การสมัครรับข้อมูล การโฆษณา ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก ผลิตภัณฑ์ และห้องแถลงข่าว โดยจะมีการประกาศผู้ชนะอันดั บหนึ่งในวันที่ 9 มิถุนายน

เกี่ยวกับ Naviga

Naviga ( https://www.navigaglobal.com ) เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และบริการชั้นนำในอุตสาหกรรมสื่ อที่หลากหลาย แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในเนื้ อหาช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสร้าง เพิ่มคุณค่า ส่งมอบ และสร้างรายได้จากเนื้อหาเพื่ อจัดการการมีส่วนร่วมได้อย่ างครบวงจร โซลูชันของพวกเขาใช้งานง่าย ปรับขนาดได้ และคล่องตัว พวกเขาได้พัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้ธุรกิจที่ขับเคลื่ อนด้วยเนื้ อหาสามารถตอบสนองความต้ องการในอนาคตของข้อมูลได้ โดยใช้การผสมผสานประสบการณ์ในด้ านสื่อของพวกเขาเข้าด้วยกันกั บการอุทิศตนและทุ่มเทให้กับคำว่ าดิจิทัล Naviga มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บลูมิงตัน รัฐมินนิโซตา และยังมีสำนักงานภูมิภาคอยู่ทั่ วโลก Naviga เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่ งให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,400 ราย ใน 45 ประเทศ โดยลูกค้าเหล่ามีทั้งสื่อข่าว สื่อบันเทิง การออกอากาศ นิตยสาร บริการทางการเงิน และลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่ ๆ

เกี่ยวกับ Sophi.io Sophi.io ( https://www.sophi.io ) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ มันเป็นชุดระบบอัตโนมัติที่ขั บเคลื่อนด้วย AI และ ML ซึ่งเป็นโซลูชันการเพิ่มประสิ ทธิภาพและการคาดการณ์ซึ่งรวมถึง Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls และ Sophi for First Party Data นอกจากนี้ Sophi ยังขับเคลื่อน Naviga Publisher สำหรับการจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ และการเผยแพร่ ePaper โดยอัตโนมัติในคลิกเดียว Sophi ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเมตริกที่ มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุ ณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการเข้าซื้อกิจการ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณ

ติดต่อด้านสื่อ Jamie Rubenovitch หัวหน้าฝ่ายการตลาด, Sophi The Globe and Mail 416-585-3355 jrubenovitch@globeandmail.com