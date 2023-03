Ryan Perera ร่วมงานกับ Infinera ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายขายภาคเอเชียแปซิฟิก

ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Infinera (NASDAQ: INFN) ประกาศในวันนี้ว่า Ryan Perera ได้ร่วมงานกับ Infinera ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ ายขายภาคเอเชียแปซิฟิก ในภาระหน้าที่นี้ Ryan จะเป็นผู้นำความพยายามของ Infinera ในการขยายขนาดธุรกิจและบรรลุ การเติบโตให้เร็วกว่าตลาดตลอดทั่ วทั้งภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์ จากความสามารถของชุดระบบออปติคั ลและระบบย่อยชั้นนำของ Infinera อย่างเต็มรูปแบบ

“Ryan เป็นผู้นำในอุ ตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มากด้ วยประสบการณ์และความสำเร็จ โดยมีประวัติผลงานที่ผ่านการพิ สูจน์และยอมรับมาเรียบร้อยแล้ วเป็นเครื่องยืนยัน” Nick Walden รองประธานอาวุโสฝ่ายขายระดั บโลกของ Infinera กล่าว “Ryan จะเป็นบุคคลที่ช่วยในการพัฒนาธุ รกิจภาคเอเชียแปซิฟิกของ Infinera ด้วยความสัมพันธ์อันเหนียวแน่ นและความหลงใหลในการสร้างมูลค่ าให้กับลูกค้าและพันธมิตร และผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นเป็ นอย่างมากที่ได้ต้อนรับเขาเข้ าสู่ทีม”

Ryan นำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่ า 20 ปีมายังตำแหน่งใหม่ที่ Infinera ก่อนที่จะได้ร่วมงานกับ Infinera เขาเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริ ษัทของ Ciena ด้าน Asia Content & Subsea Networks และภาคอินเดียมายาวนานกว่าหนึ่ งทศวรรษ ก่อนร่วมงานกับ Ciena เขาดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่ งให้กับ Nortel Networks ในเอเชีย Ryan เริ่มต้นอาชีพการงานของเขาที่ Optus ในออสเตรเลีย ซึ่งเขามีบทบาทสำคัญในด้ านการปฏิบัติการ วิศวกรรมและการตลาดที่มุ่งเน้ นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ Ryan สำเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โทรคมนาคม) จาก University of New South Wales และปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี (B.Tech) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารจาก National Institute of Technology Warangal ประเทศอินเดีย

ติดต่อ:

อินฟิเนรามีเดีย:

Anna Vue

โทร +1 (916) 595-8157

avue@infinera.com

นักลงทุน:

Amitabh Passi

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร +1 (669) 295-1489

apassi@infinera.com

เกี่ยวกับ Infinera

Infinera เป็นซัพพลายเออร์ระดับโลกด้ านโซลูชัน เครือข่ายออปติคั ลแบบเปิด ที่เป็นนวัตกรรมและเซมิคอนดั กเตอร์ออปติกขั้นสูงที่ช่วยให้ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ สามารถปรับขนาดแบนด์วิธของเครื อข่าย เร่งนวัตกรรมบริการ และทำให้การดำเนินงานเครือข่ ายเป็นไปโดยอัตโนมัติ โซลูชันของ Infinera ส่งมอบสภาพเศรษฐกิจระดับแนวหน้ าของอุตสาหกรรมและประสิทธิ ภาพในการใช้งานระยะไกล เรือดำน้ำ การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล และแอปพลิเคชันการขนส่งรถไฟใต้ ดิน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับ Infinera กรุณาเยี่ยมชม www.infinera.com , ติดตามเราได้ที่ ทวิตเตอร์ และ ​ลิงกต์อิน และ สมัครรับข้อมูลอัปเดต .

Infinera และโลโก้ Infinera เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบี ยนของ Infinera Corporation

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ ได้ที่

