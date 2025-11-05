Quantexa ยกระดับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ให้ “พร้อมใช้งานระบบเอเจนต์” เพื่อแก้ปัญหาที่ยากที่สุดของวงการ AI นั่นคือ การกระจายตัวของข้อมูลและบริบท
ความสามารถใหม่ของ Quantexa AI ช่วยให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และปัญญาเชิงบริบทที่จำเป็นต่อการใช้งาน AI เอเจนต์ได้อย่างปลอดภัย ขยายขนาดได้ และมั่นใจในผลลัพธ์
ลอนดอน, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ในก้าวสำคัญของการพัฒนา AI สำหรับองค์กร Quantexa ผู้นำระดับโลกด้าน Decision Intelligence ได้เปิดตัว Quantexa AI ซึ่งเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของแพลตฟอร์ม Decision Intelligence หลักของบริษัท ที่ขณะนี้พร้อมรองรับการทำงานของระบบ AI เอเจนต์อย่างสมบูรณ์
เมื่อองค์กรต่าง ๆ เร่งขยายการใช้งานแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) รวมถึงแบบจำลองขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นเฉพาะทางและผ่านการฝึกอบรมตามโดเมนของตนเอง หลายองค์กรเริ่มพบข้อจำกัดร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ เมื่อ AI ทำงานกับข้อมูลที่กระจัดกระจายหรือไม่น่าเชื่อถือ ข้อมูลเหล่านั้นอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตัดสินใจผิดพลาด และก่อให้เกิดวงจรย้อนกลับที่มีต้นทุนสูง ไม่ว่าจะใช้แบบจำลองทั่วไปหรือแบบจำลองเฉพาะทางก็ตาม องค์กรจะสามารถได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ก็ต่อเมื่อ AI ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้และผ่านการจัดเตรียมให้มีบริบทครบถ้วนซึ่งสะท้อนภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ
การเข้าถึงและจัดเตรียมข้อมูลขององค์กรให้มีบริบทสำหรับ AI อย่างปลอดภัย ได้กระตุ้นให้องค์กรจำนวนมากต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการใช้งาน AI ตลอดจนรูปแบบการจัดการข้อมูลและการดำเนินงานในภาพรวมใหม่อีกครั้ง ความก้าวหน้าของ Quantexa AI อยู่ที่ความสามารถในการเปิดให้ทุกภาคส่วนในองค์กรเข้าถึงและนำข้อมูลเชิงบริบทมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถโต้ตอบได้แบบสองทางกับทั้ง LLM และแบบจำลองเฉพาะงาน ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเปิด
นวัตกรรมนี้ช่วยให้ทั้งมนุษย์และ AI เอเจนต์สามารถสื่อสารกับข้อมูลได้โดยเข้าใจบริบทของข้อมูลนั้น พร้อมผสานพลังด้านการให้เหตุผลของ LLM เข้ากับความแม่นยำของแบบจำลองเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างมั่นใจ มีความรับผิดชอบ และเป็นไปแบบเรียลไทม์ นี่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการใหม่ที่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
คำบรรยายภาพ: Quantexa AI เชื่อมโยงกระบวนการอัจฉริยะทุกระดับ ตั้งแต่การรวมข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงการให้เหตุผลและการดำเนินการ ภายในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลหนึ่งเดียว
ขอแนะนำ Quantexa AI: เชื่อถือได้ เข้าใจบริบท และพร้อมใช้งานระบบเอเจนต์
แตกต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหรือแพลตฟอร์มแบบจำลองทั่วไปที่มักทำงานแยกจากกัน Quantexa AI นี้เชื่อมโยงกระบวนการอัจฉริยะทุกระดับ ตั้งแต่การรวมข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงการให้เหตุผลและการดำเนินการ ภายในสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหนึ่งเดียว Quantexa AI ใช้ประโยชน์จากกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การเรียนรู้ของเครื่องแบบกราฟ และ AI เอเจนต์ เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่อธิบายได้และกระบวนการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์
“อนาคตของการนำ AI มาใช้ในองค์กรอย่างประสบความสำเร็จจะตัดสินจากผู้ที่สามารถแก้ปัญหาด้านข้อมูลได้” Vishal Marria ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Quantexa กล่าว “องค์กรไม่สามารถสร้าง AI ที่เชื่อถือได้บนข้อมูลที่กระจัดกระจาย แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราเป็นรากฐานที่ไม่เพียงแต่ทำให้ AI มีพลังเท่านั้น แต่ยังมีความรับผิดชอบ มีบริบท ออกแบบมาโดยมีระบบกำกับดูแล และสามารถอธิบายได้ในทุกจุดของการตัดสินใจ”
Agent Gateway: การวางรากฐานของระบบเอเจนต์ในข้อมูลเชิงบริบท
การสร้างและบริหารจัดการระบบเอเจนต์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยง หากข้อมูลที่ใช้งานนั้นไม่น่าเชื่อถือ Agent Gateway รุ่นใหม่ของ Quantexa จัดการกับความท้าทายนี้ด้วยชั้นการประสานงานและการบูรณาการที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้เกิดการประสานงานแบบเอเจนต์ต่อเอเจนต์ บังคับใช้ระบบกำกับดูแล และรับรองความสามารถในการอธิบายผลการทำงานได้ทั่วทั้งระบบแบบกระจาย
องค์กรสามารถใช้ LLM จากผู้ให้บริการอย่าง OpenAI, Claude, Mistral และ Gemini หรือใช้แบบจำลองของตนเองก็ได้ โดยสามารถผสานเข้ากับระบบขององค์กรที่มีอยู่เดิมได้อย่างราบรื่น Agent Gateway ซึ่งขับเคลื่อนด้วย MCP Server ของ Quantexa ทำหน้าที่สร้างมาตรฐานในการที่เอเจนต์โต้ตอบกับระบบและข้อมูลขององค์กรได้อย่างปลอดภัยและรองรับการทำงานในขนาดใหญ่
คุณสมบัติหลักของ Agent Gateway ประกอบไปด้วย:
- แนวทางแบบไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงข้อมูล บริบท และ LLM ชั้นนำทั้งหมดเข้าด้วยกันผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อถือได้
- การบังคับใช้ระบบกำกับดูแล การติดตามแหล่งที่มาของข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอน
- การประสานงานระหว่างหลายเอเจนต์อย่างปลอดภัยในระดับการทำงานขนาดใหญ่
- การรองรับมาตรฐานแบบเปิด เช่น MCP และ A2A เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ทำงานร่วมกันได้และพร้อมต่อการตัดสินใจ
“เมื่อขาดบริบท การตัดสินใจของ AI ก็มีความเปราะบาง” Dan Higgins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Quantexa กล่าว “Agent Gateway ของเราทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลที่เชื่อถือได้และเอเจนต์อัจฉริยะ ช่วยให้องค์กรสามารถนำ AI ไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย โปร่งใส และในขนาดใหญ่”
ด้วย Agent Gateway นั้น Quantexa กำลังต่อยอดจากกรอบการทำงานที่อิงตามมาตรฐานแบบเปิดร่วมกับพันธมิตรอย่าง Microsoft, Google, Accenture และ KPMG เพื่อให้องค์กรสามารถใช้งาน AI ได้อย่างปลอดภัย ก้าวข้ามจากเพียงการสร้างข้อมูลเชิงลึกไปสู่การตัดสินใจ
Q Assist Workspace: AI ที่เข้าใจข้อมูลของคุณทั้งหมด
Q Assist Workspace พัฒนาต่อยอดจากความสามารถของระบบผู้ช่วยเอเจนต์ของ Quantexa โดยขยายขอบเขตของข้อมูลและบริบทที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับข้อมูลของตนเองและรับคำแนะนำจากข้อมูลเหล่านั้นได้โดยตรง
ขีดความสามารถหลัก ประกอบไปด้วย:
- ความเข้าใจเชิงบริบทที่ครอบคลุมทั้งข้อมูล แอปพลิเคชัน และกรณีการใช้งานเฉพาะอุตสาหกรรม
- ผลลัพธ์และคำแนะนำที่มีพื้นฐานเชื่อถือได้ อธิบายได้ และตรวจสอบได้
- การผสานเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น สำหรับงานตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านลูกค้า
Q Assist ทำให้ AI กลายเป็นผู้ช่วยที่น่าเชื่อถือ ช่วยให้มนุษย์สามารถคิด ตัดสินใจ และลงมือทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความมั่นใจและอำนาจการควบคุม
สร้างอนาคตแห่งระบบเอเจนต์
การปรับปรุงแพลตฟอร์มเหล่านี้ถือเป็นก้าวต่อไปของ “Decision Intelligence” ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ควบคุมการใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่วัดผลได้ ในปี 2026 Quantexa จะเปิดตัวความสามารถรุ่นใหม่สำหรับเอเจนต์เฉพาะด้านที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การวิเคราะห์ลูกค้า ไปจนถึงภารกิจของภาครัฐ โดยจะมอบความเชี่ยวชาญตามบริบทให้กับทุกการตัดสินใจ และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในเชิงลึกอย่างสิ้นเชิง
ความพร้อมให้บริการ
แพลตฟอร์ม Quantexa Decision Intelligence ที่รองรับระบบเอเจนต์ พร้อมด้วย Q Assist และ Agent Gateway มีให้บริการทั่วโลกแล้ววันนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/
เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล การวิเคราะห์ และปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี Decision Intelligence เพื่อช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลเชิงบริบท ในการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราช่วยแปลงข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยีของ Quantexa เพื่อปกป้อง ปรับให้เหมาะสม และขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ด้วยการแก้ไขความท้าทายที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กร ผ่านโซลูชันด้านการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า KYC อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ การบริหารความเสี่ยง การฉ้อโกง และความปลอดภัย
แพลตฟอร์ม Quantexa Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษาที่ดำเนินการโดยอิสระจาก Forrester TEI พบว่าลูกค้าสามารถบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ถึง 228% ภายในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 มีพนักงานมากกว่า 900 คน และมีผู้ใช้งานหลายหมื่นรายทั่วโลก โดยทำงานกับข้อมูลหลายพันล้านจุดทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.quantexa.com หรือติดตามเราทาง LinkedIn
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ
ติดต่อ: Michael Lane รองประธานฝ่ายสื่อสารภายนอก
โทร: +1 917 450 7387
อีเมล: [email protected]
ติดต่อ: Kristen Stippich
โทร: +1 608 213 8324
อีเมล: [email protected]
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd516693-764b-4c22-b8ff-dd04d2047879
GlobeNewswire Distribution ID 1001137001