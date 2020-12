งานลิขสิทธิ์สืบเนื่องใหม่เพื่ อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับ JES3plus®, JES3 และ JES2

เอลเซกันโด, แคลิฟอร์เนีย, Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc. ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ ขยายสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ซอร์สโค้ดของตนกับ IBM สำหรับ IBM z/OS® JES3 โดยในส่วนหนึ่งของสัญญา Phoenix Software International วางแผนที่จะปรับปรุงสิทธิ์ การใช้งานซอร์สโค้ด JES3 แรกเริ่มเพื่อเพิ่มองค์ ประกอบใหม่ๆ ในพื้นที่ Bulk Data Transfer การดำเนินการนี้จะทำให้ Phoenix Software International สามารถมอบข้อเสนอผลิตภัณฑ์ชุ ดใหม่สู่ตลาด ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบ Bulk Data Transfer (BDT), File-to-File สำหรับสภาพแวดล้อม JES2, JES3 และ JES3plus® และ System Network Architecture (SNA) Network Job Entry (NJE) สำหรับสภาพแวดล้อม JES3 และ JES3plus อันเป็นงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง โดยเป็นแผนการที่วางไว้สำหรับปี 2021

องค์ประกอบ File-to-File ของ BDT ช่วยให้ผู้ใช้ของระบบ z/OS หนึ่งสามารถคัดลอกหรือย้ายชุดข้ อมูลแบบ Sequential และ Partitioned ของ MVS ไป-มากับระบบ z/OS อีกระบบผ่านเครือข่าย SNA แบบดั้งเดิม หรือกับระบบที่ดำเนินการผ่ านโครงสร้างพื้นฐาน IP โดยใช้เทคโนโลยี Enterprise Extender (EE) ได้ File-to-File สนับสนุนการกำหนดเวลาแบบมี โครงสร้างสำหรับการดำเนินการคั ดลอก/ย้าย และสามารถใช้ได้กับระบบ z/OS ทั้งหมดไม่ว่าจะใช้ JES ใด องค์ประกอบ BDT SNA/NJE ทำให้ระบบ z/OS ที่ใช้ JES3 หรือ JES3plus สามารถถ่ายโอนงานและเอาต์พุ ตของงานผ่านเครือข่ายบน SNA แบบเดียวกันทั้งหลายได้

JES3plus® V1R0 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์สื บเนื่องจาก JES3 ของ Phoenix Software ที่เปิดตัวเป็นอันดับแรกมี วางจำหน่ายแล้วในช่วงต้นปีนี้ โดยมอบโซลูชันให้กับลูกค้า z/OS ที่ยังต้องการใช้ฟังก์ชั นการทำงานบน JES3 ต่อไป ในขณะนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่ ระหว่างการทดสอบภาคสนาม และคาดว่าจะสามารถวางจำหน่ ายในท้องตลาดได้ ในไตรมาสแรกของปี 2021

อ่านบทความฉบับเต็มได้ในบล็ อกโพสต์ Phoenix Software International: https://phoenixsoftware.com/ article.php?20201210

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JES3plus โปรดไปที่ https://phoenixsoftware.com/ jes3plus.htm

เกี่ยวกับ Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com) คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบที่ ให้บริการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ขั้นสูงแก่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก บริษัทนำเสนอโซลูชันที่ หลากหลายเพื่อจัดการกับความท้ าทายของธุรกิจสมัยใหม่

ข้อมูลติดต่อประชาสัมพันธ์:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com