Opaganib สามารถยับยั้งการจำลองตั วเองของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้เมื่อทำการวัดผลหลั งจากทำการเพาะเชื้ อในโมเดลจำลองเนื้อเยื่อของมนุ ษย์ในหลอดทดลองไปแล้วเป็นเวลา 3 วันเมื่อเปรียบเทียบกับยาเรมดิ สิเวียร์ (Remdesivir) ซึ่งเป็นตัวควบคุมบวกในการศึ กษานี้ในทางที่ดี

สิ่งที่ทำให้ Opaganib โดดเด่นคือการเป็นยารูปแบบรั บประทานทางปากที่อาจจะสามารถใช้ รักษาโควิด-19 ได้ ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ซึ่งรวมทั้ งการกำจัดเชื้อไวรั สและการลดการอักเสบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มุ่งเป้าไปที่ส่ วนประกอบของเซลล์เจ้าบ้าน (Host Cell) และลดโอกาสในการดื้อยา

กำลังมีการศึกษาวิจัยทางคลินิ กของ Opaganib ในระยะ 2/3 ทั่วโลก และระยะ 2 ในสหรัฐอเมริกาสำหรับใช้เพื่อรั กษาภาวะปอดอักเสบอย่างรุ นแรงจากการติดเชื้อโควิด-19

ยา RHB-107 (ยา Upamostat) ยาในลำดับที่สองของ RedHill ที่อาจสามารถใช้รักษาโควิด-19 ได้นั้นเป็นยาใหม่ในกลุ่มที่ ทำการยับยั้งเอนไซม์ Serine Protease สามารถยับยั้งการจำลองเชื้อไวรั ส SARS-CoV-2 ได้อย่างมากในโมเดลเดียวกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนการวางแผนที่ จะเริ่มการวิจัยระยะที่ 2/3 ในกลุ่มผู้ป่วยนอกในสหรัฐอเมริ กาในช่วงปลายปี

TEL AVIV, Israel และ RALEIGH, N.C., Sept. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) (“RedHill” หรือ ”บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญพิ เศษด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ได้ประกาศในวันนี้ว่า Opaganib1 แสดงให้เห็นว่ าสามารถยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิ ด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่สามารถยับยั้ งการจำลองตัวเองของเชื้อไวรั สในโมเดลเนื้อเยื่อปอดมนุษย์ในห ลอดทดลองได้อย่างสมบูรณ์ Opaganib นั้นเป็นยาตัวแรกในกลุ่ม Sphingosine Kinase-2 (SK2) Selective Inhibitor ซึ่งสามารถรับประทานทางปากที่มี ความสามารถในการยับยั้งการอั กเสบและการทำงานของไวรั สโดยการมุ่งเป้าไปที่ส่ วนประกอบของเซลล์เจ้าบ้านที่ไม่ ได้รับผลกระทบจากการกลายพันธุ์ ของไวรัส ทำให้ลดโอกาสในการดื้อยา ปัจจุบัน Opaganib กำลังอยู่ในระหว่างการประเมิ นจากการศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 2/3 ทั่วโลก และระยะที่ 2 ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเพื่อใช้ ในการรักษาภาวะปอดอักเสบอย่างรุ นแรงจากการติดเชื้อโควิด-19

การศึกษา Opaganib ในโมเดล 3D ของเนื้อเยื่อเซลล์บุ หลอดลมของมนุษย์ (EpiAirway™) เป็นความร่วมมือกับ Center for Predictive Medicine มหาวิทยาลัย Louisville โดยเป็นการจำลองลักษณะสั ณฐานและการทำงานของทางเดิ นหายใจมนุษย์และคล้ายคลึงกั บโมเดลที่มีการใช้เมื่อค้นพบเชื้ อ SARS-CoV-22 การศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อประเมิ นประสิทธิภาพในหลอดทดลองของ Opaganib ในการยับยั้งการติดเชื้อ SARS-CoV-2 และมีการใช้ยาเรมดิซีเวียร์ (Remdesevir) ซึ่งเป็นยาที่ ทราบกลไกการทำงานในการยับยั้ งเชื้อไวรัสเพื่อเป็นตัวควบคุ มบวก

ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึ งผลการต้านไวรัสที่ชัดเจนและน่ าสนใจของ Opaganib ต่อ SARS-CoV-2 Opaganib แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่มีศั กยภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับสารอื่ นๆ ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ซึ่งรวมถึงยาเรมดิซีเวียร์ ซึ่งเป็นตัวควบคุมบวก การรักษาเซลล์ที่มีการติดเชื้ อไวรัส SARS-CoV-2 นั้นแสดงผลการยับยั้งการสร้ างเชื้อไวรัสตามปริมาณยาที่ได้ รับโดยไม่ลดทอนความสมบูรณ์ ของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเป็นตัววัดที่แสดงถึงการมี ชีวิตของเซลล์และความปลอดภั ยของยา ยิ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ จะสามารถนำ Opaganib ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติ ดเชื้อโควิด-19

สามารถรั บชมภาพประกอบของการประกาศนี้ได้ ที่ https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ e60ced55-ca9d-4648-81cb- 907be7571136

Opaganib ขนาด 1 มก./มล. (ความเข้มข้นตามเภสัชวิทยา) สามารถยับยั้งการจำลองตั วเองของเชื้อไวรัสได้อย่างสมบู รณ์หลังจากการเพาะเชื้อเป็นเวลา 3 วัน ผลการทำงานของ Opaganib ที่มีศักยภาพดีกว่าเมื่อเทียบกั บข้อมูลของยาเรมดิซีเวียร์ซึ่ งเป็นตัวควบคุมบวกในการศึกษาของ RedHill ซึ่งสอดคล้องกับข้อมู ลของยาเรมดิซีเวียร์ที่เผยแพร่3 มีการวางแผนที่จะตีพิมพ์ข้อมู ลจากการศึกษานี้ในวารสารที่ผ่ านกระบวนการตรวจสอบ

“ก่อนหน้านี้ Opaganib แสดงให้เห็นว่ามีฤทธิ์ในการยั บยั้งการอักเสบ และเมื่อรวมกับผลการยับยั้ งการทำงานของ SARS-CoV-2 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา ทำให้ยามีกลไกในการออกฤทธิ์ทั้ง 2 แบบซึ่งจำเพาะและมีแนวโน้มที่ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่ วยโควิด-19 โดยการยับยั้งตัวดำเนินการหลั กของการดำเนินโรค ซึ่งก็คือการจำลองตัวเองของไวรั สและการอักเสบของปอด” Mark L. Levitt, M.D., Ph.D., ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ที่ RedHill กล่าว “ข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้ ซึ่งใช้แบบจำลองเนื้อเยื่ อทางเดินหายใจของมนุษย์ที่เกี่ ยวข้องกับสรีรวิทยาแสดงให้เห็ นถึงศักยภาพของ Opaganib ในการยับยั้งการจำลองแบบของไวรั ส SARS-CoV-2 อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยืนยันสมมติฐานที่เป็ นหลักในการดำเนินการศึกษาทางคลิ นิกในระยะ 2/3 ทั่วโลกและระยะ 2 ในสหรัฐอเมริกา และสนับสนุนหลักการและเหตุ ผลมากขึ้น ดังนั้น เราจึงจะเร่งดำเนินการไปข้างหน้ าเพื่อให้ถึงเป้ าหมายของเราในการสร้างชุดข้อมู ลที่น่าเชื่อถือเพื่อช่วยสนั บสนุนการอนุมัติการใช้ยาแบบฉุ กเฉินสำหรับการรักษาโควิด-19”

การศึกษาหลากหลายสถาบันทั่วโลก แบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง ดำเนินการแบบคู่ขนานระหว่างกลุ่ ม และควบคุมด้วยยาหลอกในระยะที่ 2/3 ที่กำลังดำเนินการอยู่ ( NCT04467840 ) ซึ่งทำการประเมินการใช้ Opaganib สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มี ภาวะปอดอักเสบอย่างรุ นแรงจากโควิด-19 นั้นยังคงรับสมัครผู้ป่วยที่ต้ องเข้ารับการรั กษาในโรงพยาบาลและทำการรักษาด้ วยการให้ออกซิเจนเสริมจำนวนสู งสุด 270 คน การศึกษาได้รับการอนุมัติ ในประเทศอิสราเอลเมื่อไม่ นานมานี้และได้รับการอนุมัติ จากสหราชอาณาจักร อิตาลี รัสเซียและเม็กซิโกแล้ว และกำลังมีการขยายการวิจั ยออกไปเพิ่มเติม

ในขณะเดียวกัน ได้มีการศึกษาแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง ควบคุมด้วยยาหลอกในระยะที่ 2 ในสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปด้วย ( NCT04414618 ) โดยใช้ Opaganib ในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบรุ นแรงจากโควิด-19 ซึ่งมีผู้สมัครแล้วมากกว่า 50% และคาดการณ์ว่าจะสามารถสิ้นสุ ดการรับสมัครได้ในไม่กี่สัปดาห์ ต่อจากนี้ เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการติดตามความปลอดภัยอิ สระซึ่งไม่ได้มีการวางแผนล่ วงหน้าได้แนะนำให้ทำการศึกษาต่ อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง การศึกษา ซึ่งไม่ได้กำหนดอำนาจเพื่อให้มี ความสำคัญทางสถิตินั้นตั้งเป้ าหมายที่จะรับสมัครผู้ป่วยที่ต้ องเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลและได้รับออกซิเจนเสริ มสูงสุด 40 คน

บริษัทกำลังอยู่ในระหว่ างการเจรจากับหน่วยงานรั ฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกั บโอกาสด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุ นการพัฒนา Opaganib อย่างรวดเร็วสำหรั บโอกาสในการขออนุมัติใช้ยาแบบฉุ กเฉิน

นอกเหนือจาก Opaganib การศึกษาในหลอดทดลองของ RedHill ยังมีการประเมินการกำจัดเชื้ อไวรัสของยาวิจัย RHB-107 (Upamostat) ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ งเอนไซม์ Serine Protease ที่อยู่ในระยะที่ 2 และมีผลลัพธ์ที่แสดงว่าสามารถยั บยั้งการจำลองตัวเองของไวรัส SARS-CoV-2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนที่จะเริ่มการวิจั ยในระยะที่ 2/3 ของยา RHB-107 ในบริบทผู้ป่วยนอกในสหรัฐอเมริ กาในช่วงปลายปีนี้

“เอนไซม์ Protease ของเซลล์เจ้าบ้านนั้นมี บทบาทสำคัญมากในกระบวนการที่เชื้ อ SARS-CoV-2 เข้าสู่เซลล์ โดยทำหน้าที่กระตุ้นโปรตีน Spike (S) ของเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ อการผสานเยื่อหุ้มเซลล์ของไวรั สและเซลล์เจ้าบ้านในระหว่ างการเข้าสู่เซลล์ของไวรัส” Ter ry F. Plasse MD, ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ที่ RedHill กล่าว “RHB-107 แสดงให้เห็นว่ามีฤทธิ์ในการกำจั ดไวรัสได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถยับยั้งการจำลองตั วเองของไวรัสได้อย่างดีซึ่งสั มพันธ์กับปริมาณยาที่ใช้ ตามความเข้มข้นตามเภสัชวิทยา เช่นเดียวกับ Opaganib ยา RHB-107 (Upamostat) นั้นเป็นยาที่สามารถรั บประทานทางปากและดังนั้นจึงมี โอกาสที่จะเหมาะสำหรับใช้ในทั้ งบริบทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก”

ผลจากการศึกษาในระดับพรีคลินิ กของ Opaganib และ RHB-107 เป็นผลเบื้องต้นและบริษัทได้รั บทราบจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิ สระ ภายหลังจากที่มีการวิเคราะห์เบื้ องต้นอย่างเป็นอิสระ และยังคงขึ้นกั บการทบทวนและการวิเคราะห์ข้อมู ลเพิ่มเติมและการทดลองเพื่อสนั บสนุนที่อาจเกิดขึ้น

เกี่ยวกับ Opaganib (ABC294640, Yeliva®)

Opaganib เป็นสารเคมีใหม่ ซึ่งเป็นยาที่จดทะเบียน และเป็นยาแรกในกลุ่ม Sphingosine Kinase-2 (SK2) Selective Inhibitor ที่สามารถรับประทานทางปากได้ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านการอักเสบ และกำจัดเชื้อไวรัส โดยการมุ่งเป้าไปข้อบ่งใช้ ในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด การติดเชื้อไวรัส การอักเสบ และระบบทางเดินอาหาร

Opaganib ได้รับการระบุเป็นยากำพร้า (Orphan Drug) จากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริ กาสำหรับการเชื้อเพื่อรั กษามะเร็งท่อน้ำดีและกำลังได้รั บการประเมินในการศึกษาระยะ 2a ของมะเร็งท่อน้ำดีระยะแพร่ กระจายและในการศึกษามะเร็งต่ อมลูกหมากระยะที่ 2 Opaganib กำลังอยู่ในระหว่างการประเมิ นจากการศึกษาในระยะที่ 2/3 ทั่วโลก และระยะที่ 2 ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเพื่อใช้ ในการรักษาการติดเชื้อไวรั สโคโรน่า (โควิด-19)

ข้อมูลในระดับพรีคลินิกแสดงให้ เห็นว่า Opaganib มีฤทธิ์ทั้งการต้านการอั กเสบและกำจัดเชื้อไวรัส พร้อมทั้งมีศั กยภาพในการลดภาวะการอั กเสบของปอด เช่น ภาวะปอดอักเสบ และลดการทำลายปิดจากการเกิดพั งผืด Opaganib ได้แสดงฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัสต่ อเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิ ด-19 โดยสามารถยับยั้งการจำลองตั วเองของเชื้อไวรัสในโมเดลเนื้ อเยื่อหลอดลมปอดของมนุษย์ในหลอด ทดลองได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้น การศึกษาในหลอดทดลองระดับพรีคลิ นิก4 ยังได้แสดงให้เห็นว่า Opaganib ลดอัตราการเสียชีวิตจากการติ ดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และช่ วยบรรเทาการทำลายปอดจากการติ ดเชื้อ Pseudomonas Aeruginosa โดยลดระดับของ IL-6 และ TNJ-alpha ใน Bronchoalveolar Lavage Fluids

Opaganib เริ่มต้นพัฒนาโดยบริษัท Apogee Biotechnology ของสหรัฐอเมริกา และมีผ่ านการประสบความมากมายจากการศึ กษาระดับพรีคลินิกเกี่ยวกั บมะเร็งวิทยา การอักเสบ ระบบทางเดินอาหาร และโมเดลการป้องกันรังสี เช่นเดียวกับการศึกษาในระดับคลิ นิกระยะที่ 1 ในผู้ป่วยมะเร็งชนิดเป็นก้ อนระยะลุกลามและการศึกษาระยะที่ 1 เพิ่มเติมในโรคมะเร็งเม็ดเลื อดขาวมัลติเพิลมัยอิโลมา

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 (ตามที่จำแนกโดยการใช้คะแนนของ WHO) นั้นได้รับการรักษาด้วย Opaganib ในโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศอิ สราเอล ภายใต้โครงการการนำยามาใช้ในผู้ ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการวิ จัย ข้อมูลจากการรักษาผู้ป่วยโควิด- 19 ระดับรุนแรงกลุ่มแรกเหล่านี้ด้ วย Opaganib นั้นได้รับการเผยแพร่แล้ว2 จากการวิเคราะห์ผลการรั กษาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาด้วย Opaganib ภายใต้โครงการการนำยามาใช้ในผู้ ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการวิ จัยนั้นได้รับประโยชน์ที่สำคั ญทั้งในด้านผลลัพธ์ทางคลินิ กและตัวชี้วัดการอักเสบเมื่ อเปรียบเทียบแบบย้อนหลังกับกลุ่ มควบคุมที่ได้รับการจับคู่ ภายในโรงพยาบาลเดียวกัน ผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับการรั กษาด้วย Opaganib ทั้งหมดนั้นได้รับการจำหน่ ายออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ ในขณะที่ผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมที่ ได้รับการจับคู่ 33% นั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ค่ามัธยฐานของเวลาในการหยุดใช้ High-Flow Nasal Cannula นั้นลดลงเหลือ 10 วันในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้ วย Opaganib เมื่อเทียบกับ 15 วันในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจั บคู่

การพัฒนา Opaganib นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุ นและสัญญาจากหน่วยงานรัฐบาลทั้ งรัฐบาลกลางและจากมลรัฐของสหรั ฐอเมริกา ประกอบด้วย NCI, BARDA, กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานการพัฒนายากำพร้ าขององค์การอาหารและยา โดยมอบให้แก่ Apogee Biotechnology Corp.

การศึกษาของ Opaganib ที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นได้รั บการขึ้นทะเบียนใน www. ClinicalTrials.gov ซึ่งเป็นบริการเว็บไซต์โดยสถาบั นสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา โดยเปิดการเข้าถึงข้อมูลเกี่ ยวกับการวิจัยทางคลินิกทั้งที่ ได้รับการสนับสนุนโดยภาครั ฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับ RHB-107 (Upamostat)

RHB-107 ซึ่งเป็นสารเคมีใหม่นั้นเป็ นยาซึ่งมีการจดทะเบียน เป็นยาแรกในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ยั บยั้งเอนไซม์ Serine Protease หลายเอนไซม์ได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งสามารถรับประทานทางปากได้ ที่แสดงว่ามีฤทธิ์กำจัดเชื้ อไวรัสและอาจมีฤทธิ์ในการป้องกั นเนื้อเยื่อ การที่มีฤทธิ์รวมทั้งกำจัดไวรั สและโอกาสในการป้องกันเนื้อเยื่ อนั้นทำให้ยานี้เป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจสำหรับการประเมินในการรั กษาการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนั้น RHB-107 ยังมีโอกาสในการมุ่งเป้ารั กษามะเร็ง โรคที่เกิดการอั กเสบของปอดและโรคในระบบทางเดิ นอาหาร และยังผ่านการศึกษาในระยะที่ 1 หลายการศึกษาและการศึ กษาในระยะที่ 2 สองการศึกษา แสดงให้เห็นถึงข้อมูลด้ านความปลอดภัยทางคลินิกในผู้ป่ วยมากกว่า 300 คน RedHill ได้รับสิทธิ์ต่อยา RHB-107 แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลก ยกเว้นในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวันและมาเก๊า จากบริษัท Heidelberg Pharmaceuticals (เดิม WILEX AG) ประเทศเยอรมนี สำหรับข้อบ่งใช้ทุกข้อ

เกี่ยวกับ RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญพิเศษด้ านชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเน้นด้านโรคระบบทางเดิ นอาหารเป็นหลัก RedHill มีการส่งเสริมยาระบบทางเดิ นอาหาร Movantik® สำหรับภาวะท้องผูกที่เกิ ดจากการใช้ยาในกลุ่มโอปิออยด์ ในผู้ใหญ่5, Talicia® สำหรั บการรักษาการติดเชื้อ Helicobacter Pylori (H. pylori) ในผู้ใหญ่6 และ Aemcolo® สำหรับการรั กษาภาวะท้องเสียจากการเดิ นทางในผู้ใหญ่7 โครงการการพัฒนาทางคลินิ กในระยะท้ายที่สำคัญของ RedHill ประกอบด้วย: (i) RHB-204 ซึ่งมีการวางแผนทดลองการศึ กษาระยะที่ 3 สำหรับการรักษาการติดเชื้อวั ณโรค (NTM) ในปอด; (ii) Opaganib (Yeliva®) เป็นยาตัวแรกในกลุ่ม SK2 Selective Inhibitor ซึ่งมุ่งเน้นข้อบ่งใช้หลายข้อ ซึ่งกำลังอยู่ในโครงการการศึ กษาระยะที่ 2/3 สำหรับโควิด-19 และการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับโรคมะเร็งต่อมลู กหมากและมะเร็งท่อน้ำดีที่กำลั งดำเนินการอยู่; (iii) RHB-104 ซึ่งมีผลในแง่บวกจากการศึ กษาในระยะที่ 3 ครั้งแรกสำหรับโรคโครห์น; (iv) RHB-102 (Bekinda®) ซึ่งมีผลในแง่บวกจากการศึ กษาในระยะที่ 3 สำหรับการรักษาการติดเชื้ อในกระเพาะอาหารและลำไส้ และกระเพาะอาหารอักเสบ และผลในแง่บวกจากการศึ กษาในระยะที่ 2 สำหรับ IBS-D; (v) RHB-107 เป็นยาที่อยู่ในการศึกษาระยะที่ 2 โดยเป็นยาตัวแรกในกลุ่มที่ ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Serine Protease มุ่งเป้าที่การใช้รักษาโรคมะเร็ งและโรคที่มีการอั กเสบในระบบทางเดินอาหารและยั งได้รับการประเมินสำหรับโควิด- 19 และ (vi) RHB–106 เป็นยาลักษณะแคปซูลเพื่อใช้ ในการเตรียมลำไส้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โปรดไปที่ www.redhillbio.com

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements may be preceded by the words “intends,” “may,” “will,” “plans,” “expects,” “anticipates,” “projects,” “predicts,” “estimates,” “aims,” “believes,” “hopes,” “potential” or similar words. Forward-looking statements are based on certain assumptions and are subject to various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the Company’s control and cannot be predicted or quantified, and consequently, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, without limitation, the risk that the Company’s Phase 2/3 study evaluating RHB-107 will not be successful, if conducted at all; the risk the antiviral activity in the in vitro study will not be demonstrated in clinical trials; the risk of a delay in receiving data to support applying for emergency use applications; the risk that the U.S. Phase 2 clinical study evaluating opaganib will not be successful and the risk that completion of enrollment for this clinical study will be delayed; the risk that the Company will not initiate the Phase 2/3 study for opaganib in certain geographies, will not expand this study in additional countries and that it will not be successful; the risk that the Company will not initiate the Phase 2/3 study in COVID-19 with RHB-107 or that it will be delayed; the risk that other COVID-19 patients treated with opaganib will not show any clinical improvement; the risk that clinical trials with opaganib in Israel, the U.S., Italy, Russia, the UK, Mexico or elsewhere for the treatment of COVID-19, if conducted at all, will not show any improvement in patients; the risk of a delay in applying for emergency use authorizations; the development risks of early-stage discovery efforts for a disease that is still little understood, including difficulty in assessing the efficacy of opaganib for the treatment of COVID-19, if at all; intense competition from other companies developing potential treatments and vaccines for COVID-19; the effect of a potential occurrence of patients suffering serious adverse events using opaganib under compassionate use programs, as well as risks and uncertainties associated with (i) the initiation, timing, progress and results of the Company’s research, manufacturing, preclinical studies, clinical trials, and other therapeutic candidate development efforts, and the timing of the commercial launch of its commercial products and ones it may acquire or develop in the future; (ii) the Company’s ability to advance its therapeutic candidates into clinical trials or to successfully complete its preclinical studies or clinical trials or the development of a commercial companion diagnostic for the detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP); (iii) the extent and number and type of additional studies that the Company may be required to conduct and the Company’s receipt of regulatory approvals for its therapeutic candidates, and the timing of other regulatory filings, approvals and feedback; (iv) the manufacturing, clinical development, commercialization, and market acceptance of the Company’s therapeutic candidates and Talicia®; (v) the Company’s ability to successfully commercialize and promote Movantik®, Talicia® and Aemcolo®; (vi) the Company’s ability to establish and maintain corporate collaborations; (vii) the Company’s ability to acquire products approved for marketing in the U.S. that achieve commercial success and build and sustain its own marketing and commercialization capabilities; (viii) the interpretation of the properties and characteristics of the Company’s therapeutic candidates and the results obtained with its therapeutic candidates in research, preclinical studies or clinical trials; (ix) the implementation of the Company’s business model, strategic plans for its business and therapeutic candidates; (x) the scope of protection the Company is able to establish and maintain for intellectual property rights covering its therapeutic candidates and commercial products and its ability to operate its business without infringing the intellectual property rights of others; (xi) parties from whom the Company licenses its intellectual property defaulting in their obligations to the Company; (xii) estimates of the Company’s expenses, future revenues, capital requirements and needs for additional financing; (xiii) the effect of patients suffering adverse events using investigative drugs under the Company’s Expanded Access Program; and (xiv) competition from other companies and technologies within the Company’s industry. More detailed information about the Company and the risk factors that may affect the realization of forward-looking statements is set forth in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including the Company’s Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on March 4, 2020. All forward-looking statements included in this press release are made only as of the date of this press release. The Company assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise unless required by law.

หมายเหตุ: เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ถูกจั ดทำเพื่อจุดประสงค์ด้ านการอำนวยความสะดวก และเป็นการแปลจากเอกสารประชาสั มพันธ์ต้นฉบับซึ่งจัดทำโดยบริษั ทในรูปแบบภาษาอังกฤษ

การติดต่อของบริษัท:

Adi Frish

รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิ จและการออกใบอนุญาต

RedHill Biopharma

+972-54-6543-112

adi@redhillbio.com การติดต่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (สหรัฐอเมริกา):

Timothy McCarthy, CFA, MBA

กรรมการผู้จัดการ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ ประกอบการ

LifeSci Advisors, LLC

+1-212-915-2564

tim@lifesciadvisors.com