One Za’abeel เปิดตัว The Offices ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานที่ได้รับใบอนุญาตสองแบบภายในอาคาร One Za’abeel Tower

ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — One Za’abeel การพัฒนาแบบผสมผสานอันเป็นเอกลั กษณ์ที่พัฒนาโดย ICD (Investment Corporation of Dubai) มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัว The Offices ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานสุดหรู ของบริษัทที่ได้รับใบอนุ ญาตสองแบบภายในอาคาร One Za’abeel Tower สำนักงานเกรด A ที่จะกลายเป็นที่อยู่ ของสถานประกอบการทางธุรกิจระดั บสูงสุดของดูไบ โดยจะดึงดูดองค์กรระดั บโลกและองค์กรระดับท้องถิ่นด้ วยใบอนุญาตสองแบบอันเป็นเอกลั กษณ์สำหรับทั้งบริษัทที่จดทะเบี ยนภายใต้ Dubai World Trade Center Free Zone (DWTC FZ) และบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้แผ่ นดินใหญ่

One Za’abeel ประกอบด้วยตึกระฟ้า 2 หลัง ได้แก่ One Za’abeel Tower และ One Za’abeel The Residences เชื่อมต่อกันด้วย The Link ซึ่งเป็นอาคารยาว 230 เมตรที่มีลักษณะเหมื อนคานแขวนอยู่เหนือพื้นดิน 100 เมตร รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของการพั ฒนาแบบผสมผสาน ควบคู่ไปกับทำเลที่ตั้งเชิงกลยุ ทธ์ จึงได้รับฉายาว่า “ประตูสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิ จของดูไบ”

สำนักงานมี 17 ชั้นในอาคาร One Za’abeel Tower และครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 280,000 ตารางฟุต

การพัฒนาที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึ งความยั่งยืนนี้แสดงให้เห็นถึ งประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้ อมและมาตรฐานความยั่งยืนที่เป็ นแบบอย่าง และได้รับการรับรอง LEED Gold ในเดือนธันวาคม 2023

ลักษณะเฉพาะของ The Offices คือสำนักงานอัจฉริยะที่ รวมเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเพื่ อนำเสนอระบบการทำงานอัตโนมัติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุดสำหรับระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง การปรับอากาศ และการระบายอากาศทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมการใช้ พลังงานได้ อีกทั้งยังช่วยรักษาอุณหภูมิ ภายในอาคารที่สะดวกสบายไปพร้อม ๆ กับการนำเสนอคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานที่ ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาอย่ างเต็มที่และการชมทิวทัศน์ ของเมืองได้เต็มตาโดยไร้สิ่งกี ดขวาง ในขณะนี้ One Za’abeel กำลังดำเนินการขอการรับรอง WiredScore และ SmartScore

ทำเลที่ดีเยี่ยมของ The Offices พร้อมด้วยการพัฒนาแบบผสมผสานช่ วยให้สามารถเข้าถึงข้อเสนอทั้ งหมดของ One Za’abeel ได้อย่างง่ายดาย ผู้เช่าสามารถเชิญแขกมารั บประทานอาหารในร้านอาหารระดั บดาวมิชลินหลายแห่งใน The Link จัดการประชุมหรืออีเวนต์ ในสถานที่จัดการประชุมภายในรี สอร์ต One&Only One Za’abeel เชิญแขกมาพักที่รีสอร์ต หรือมาออกกำลังกายที่ฟิ ตเนสและพักผ่อนหย่อนใจที่โรงแรม SIRO หรือเพียงแค่มาเยี่ยมชมร้านค้ าต่าง ๆ และเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ มในพื้นที่ค้าปลีก

นอกเหนือจากข้อเสนอที่ ครบวงจรภายในสถานที่ที่ล้ำสมั ยนี้ ยังมีบริการพิเศษเพิ่มเติมและสิ่ งอำนวยความสะดวกขั้นสูงที่ The Offices ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและบริการรั กษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ชั้นใต้ดิน 7 ชั้นและที่จอดรถอัจฉริยะ บริการรับจอดรถ และตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่ งสาธารณะ

Issam Galadari ผู้อำนวยการ One Za’abeel Holdings แสดงความเห็นว่า: “เราเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิ จนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ วด้วยทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะเปิดตัว The Offices ที่อาคาร One Za’abeel Tower ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนครดูไบ ที่นี่จะกลายเป็นที่อยู่ทางธุ รกิจที่ดีที่สุดสำหรับภาคธุรกิ จและนักลงทุนต่าง ๆ อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยสำนักงานที่หรูหรา กว้างขวาง และเชื่อมถึงกัน พร้อมด้วยความสะดวกสบายในการเข้ าถึงร้านค้าปลีก โรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก และร้านอาหารชั้นเลิศได้เพี ยงแค่ขึ้นหรือลงลิฟท์เท่านั้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้ อนรับบริษัทแห่งนวัตกรรมเข้าสู่ The Offices และได้เห็นบริษัทเหล่านั้ นประสบความสำเร็จดยใช้ประโยชน์ จากทุกสิ่งที่ One Za’abeel เสนอให้”

หากต้องการทราบข้อมูลอัปเดตเพิ่ มเติมเกี่ยวกับ One Za’abeel The Offices โปรดเยี่ยมชม onezaabeel.com

