NRx Pharmaceuticals, Lotus Pharmaceuticals และ Alvogen Inc. ประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนาและนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาด

แรดเนอร์ เพนซิลเวเนีย และมอร์ริสทาวน์ นิวเจอร์ซีย์ และไทเป ไต้หวัน, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Lotus Pharmaceuticals (1795:TT; “Lotus”) ซึ่งเป็นบริษัทเภสัชกรรมข้ ามชาติ, Alvogen ซึ่งเป็นบริษัทเภสัชกรรมเอกชนที่ มีฐานในสหรัฐอเมริกา และ NRx Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: NRXP) (“NRx Pharmaceuticals หรือ NRx”) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสั ชกรรมในระยะการทดลองทางคลินิก ได้ประกาศข้อตกลงการร่วมมือกั นทั่วโลกที่ครอบคลุมการพั ฒนาและการนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดเพื่อใช้ต้านอาการซึ มเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีอาการดื้ อยาและมีความพยายามฆ่าตัวตาย (S-TRBD) สำหรับตลาดทั่วโลก

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ในส่วนที่เีกี่ยวข้องกับ NRX-101 สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา NRx จะได้รับเงินขั้นต้น $10 ล้านเมื่อทั้งผลการทดลองทางคลิ นิกระยะที่ 2b/3 ของ S-TRB ที่กำลังดำเนินอยู่ ประสบความสำเร็จ และการประชุม Type B กับสำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรั ฐอเมริกา (FDA) เสร็จสิ้นลง NRx จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีก $5 ล้านเมื่อ FDA อนุมัติ NRX-101 รวมถึงการแบ่งจ่ายตามเป้ ายอดขายสุทธิ ซึ่มเพิ่มได้สูงสุดถึง $330 ล้าน นอกจากการจ่ายเงินตามความสำเร็ จแล้ว NRx ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าลิขสิทธิ์ จากยอดขายสุทธิระหว่าง 12% ถึง 16% ตามระดับยอดขายในตลาดสหรัฐอเมริ กา และการจ่ายเงินตามความสำเร็ จแบบอื่นๆ สำหรับตลาดนอกสหรัฐอเมริกา

Lotus จะเข้าถือสิทธิ์ทั่วโลกของ NRX-101 สำหรับการรักษา S-TRBD และจะมีหน้าที่ในการนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดนอกสหรัฐอเมริกาผ่ านสาขาของตนโดยตรงในหลายประเทศใ นเอเชีย หรือผ่านแผนกส่งออก ซึ่งปัจจุบันบริษัทมี การทำตลาดพอร์ตผลิตภัณฑ์ จำนวนมากผ่านพันธมิตรชั้นยอด Lotus จะร่วมมือกับ Alvogen ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Lotus มาอย่างยาวนานในสหรัฐอเมริกาเพื่ อนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดสำหรับการรักษา S-TRBD ในตลาดสหรัฐอเมริกาผ่านตรา Almatica ของ Alvogen Almatica เป็นแผนกของ Alvogen ที่มุ้งเน้นด้าน CNS และปัจจุบันกำลังทำตลาดผลิตภั ณฑ์หกแบรนด์ด้วยกัน Alvogen และ Lotus มุ่งมั่นที่จะลงทุนในการวิจั ยเพื่อขึ้นทะเบียนเกี่ยวกั บอาการซึมเศร้าอาการซึมเศร้ าแบบไบโพลาร์ที่มีอาการดื้ อยาและมีความพยายามฆ่าตัวตายเพื่ อสนับสนุนการอนุมัติ NRX-101 เมื่อผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b/3 ที่กำลังดำเนินอยู่ ประสบความสำเร็จ และการประชุม Type B กับ FDA เสร็จสิ้นลง Lotus และ Alvogen จะได้รับสิทธิ์ในการเจรจาเป็ นรายแรกเมื่อมีข้อบ่งใช้นอกเหนื อจากอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่ มีความพยายามฆ่าตัวตายสำหรับ NRX-101 และ/หรือสิ่งที่อาจเป็นผลิตภั ณฑ์ใหม่ที่ประกอบด้วย D-cycloserine ร่วมกับยาต้านซึมเศร้า / ยาต้านอาการทางจิต

Stephan Willard, J.D., ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NRx กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้สามารถเร่งการนำ NRX-101 ไปใช้ในผู้ป่วยที่กำลังสู้กั บอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มี ความพยายามฆ่าตัวตายและต้ องการทางเลือกในการรักษาที่ดี กว่าอย่างยิ่ง ด้วยทรัพยากรในปัจจุบันของเรา เราเชื่อว่าสามารถให้ทุนดำเนิ นการได้จนกว่าจะได้รับข้อมู ลการทดลองระยะที่ 2b/3 ตามที่คาด การเป็นพันธมิตรทั่วโลกนี้ช่ วยลดความจำเป็นในการเพิ่มทุ นในอนาคตสำหรับการพัฒนาและการนำ NRX-101 เข้าสู่ตลาดได้เป็ยอย่างมาก Alvogen และ Lotus ซึ่งมีความเชี่ยงชาญด้าน CNS และความสามารถในการดำเนินกิ จการทั่วโลกจึงเป็นพันธมิตรในอุ ดมคติสำหรับเรื่องนี้ และอาจสำหรับโปรแกรม NRx อื่นๆ ด้วย”

Lisa Graver ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Alvogen กล่าวว่า “ยาที่ช่วยลดอาการซึมเศร้าในผู้ ป่วยไบโพลาร์ที่มีความเสี่ ยงในการฆ่าตัวตายสูงจะช่วยปรั บปรุงการรักษาเป็นอย่างมาก และเราเห็นว่าข้อมูล STABIL-B ระยะที่ 2 ของ NRX-101 ชี้ว่าสามารถช่วยให้ได้ผลเช่นนั้ น ข้อตกลงนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ติ ดแบรนด์ด้าน CNS ที่มีความแตกต่างและประโยชน์ต่ อผู้ป่วยอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็ยกระดั บความสามารถในการนำเข้าสู่ ตลาดของเราภายใต้แบรนด์ Almatica NRX-101 เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ ยมในสายผลิตภัณฑ์ด้าน CNS ที่กำลังเติบโตของเรา”

Petar Vazharov ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lotus กล่าวว่า “นี่เป็นธุรกรรมที่น่าตื่นเต้ นสำหรับ Lotus ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา Lotus สามารถเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทพื้ นๆ ในไต้หวันจนกลายเป็นบริษัทเภสั ชกรรมระดับโลกที่ส่งออกทรัพย์สิ นทางปัญญาไปทั่วโลกผ่ านสาขาของเราโดยตรงทั่วเอเชีย หรือผ่านธุรกิจส่งออกของเราซึ่ งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ลาตินอเมริกา และยุโรป การเพิ่ม NRX-101 ในสายผลิตภัณฑ์ของเราเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ โดยสมบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมขั้นสู งที่ช่วยจัดการกับความต้ องการสำคัญด้านการแพทย์ที่ยั งไม่ได้รับการตอบสนอง”

เพียงสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวก็ มีคนที่มีอาการซึมเศร้ าแบบไบโพลาร์ถึงเจ็ดล้านคน1 ความเสี่ยงในการฆ่าตั วตายภายในกลุ่มนี้สูงมาก โดยจากข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้ป่ วยเหล่านี้ 50% ขึ้นไปจะพยายามฆ่าตัวตายในช่ วงชีวิตของตน2 ขณะนี้ยังไม่มียาที่ผ่านการอนุ มัติสำหรับบุคคลที่มีอาการซึ มเศร้าแบบไบโพลาร์ที่มีระดั บการฆ่าตัวตายสูงเป็นการเฉพาะ NRX-101 เป็นยาที่ใช้ในการวิจัยตัวแรกที่ ได้รับการวิจัยในกลุ่มประชากรผู้ ป่วยเปราะบางนี้เป็นการเฉพาะ ข้อมูลการพิสูจน์แนวคิ ดจากการทดลองทางคลินิก STABIL ระยะที่ 2 ซึ่งผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายเฉียบพลั นถูกสุ่มให้รับ NRX-101 หรือลูราซิโดนหลังจากทำให้สงบด้ วยการให้เคตามีน แสดงว่า NRX-101 มีประโยชน์เชิงสถิติมากกว่าลู ราซิโดนอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลเหล่านี้ FDA ของสหรัฐอเมริกาจึงรับรองให้ NRX-101 เป็น Breakthrough Therapy Designation (BTD) และ Special Protocol Assessment (SPA) ในอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ที่ มีแนวโน้มฆ่าตัวตายเฉียบพลัน

เมื่อเร็วๆ นี้ NRx Pharma ได้ประกาศอั ปเกรดและขยายการทดลองทางคลินิ กแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเกี่ ยวกับอาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ ที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายแบบกึ่ งเฉียบพลันระยะที่ 2 ที่กำลังดำเนินอยู่เป็ นการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b/3 เพื่อขึ้นทะเบียน โดยคาดว่ าจะทราบผลการทดลองทางคลินิ กระยะที่ 2b/3 ที่กำลังดำเนินอยู่ภายในสิ้นปี 2023 NRx จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่ อพูดคุยเรื่องรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของธุ รกรรมนี้

เกี่ยวกับ NRX-101

ผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไบโพลาร์สู งถึง 50% มีการพยายามฆ่าตัวตายในช่วงชีวิ ตของตน และมีการประมาณการว่าสูงถึง 20% อาจทำสำเร็จ3 การรักษาสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้ าแบบไบโพลาร์ที่มีอาการดื้ อยาและมีความพยายามฆ่าตัวตายวิ ธีเดียวที่ได้รับอนุมัติจาก FDA ยังคงเป็นการรักษาทางจิตเวชด้ วยไฟฟ้า

ยาต้านซึมเศร้ากระแสหลักอาจเพิ่ มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายในผู้ ป่วยบางรายได้ ดังนั้นจึงมีคำเตือนเกี่ยวกั บผลข้างเคียงนี้บนฉลาก NRX-101 เป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรชนิ ดให้ทางปากในปริมาณตายตัว ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง D-cycloserine กับลูราซิโดน ซึ่งทั้งสองอย่างไม่แสดงว่ าอาจทำให้เกิดการเสพติ ดในโมเดลพรีคลินิก จากผลการศึกษาเพื่อพิสูจน์แนวคิ ดระยะที่ 2 พบว่า NRX-101 ได้รับการรับรองจาก FDA ให้เป็น Breakthrough Therapy Designation สำหรับการรักษาอาการซึมเศร้ าแบบไบโพลาร์ขั้นรุนแรงในผู้ป่ วยที่มีพฤติกรรมและความคิดฆ่าตั วตายเฉียบพลัน (ASIB) หลังจากทำให้สงบก่อนด้วยเคตามี นหรือการรักษาอื่นที่ได้ผล

NRX-101 เป็นหนึ่งในยาต้านซึมเศร้ าแบบให้ทางปากชนิดแรกๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการศึ กษาทางคลินิกระยะท้ายๆ ที่มุ่งเป้าที่ตัวรับความรู้สึก NMDA ในสมอง ซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกสำคั ญใหม่ๆ ในการรักษาอาการซึมเศร้าที่มี และไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย รวมถึง PTSD และข้อบ่งชี้อื่นๆ จนถึงปัจจุบันนี้ NRX-101 เป็นยา NMDA ที่ใช้ในการวิจัยแบบให้ ทางปากชนิดเดียวที่มุ่งเน้นที่ อาการซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ในผู้ ป่วยที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายทั้ งแบบเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลัน

เกี่ยวกับ NRx Pharmaceuticals

NRx Pharmaceuticals เป็นบริษัทชีวเภสั ชกรรมในระยะการทดลองทางคลินิกที่ พัฒนาการบำบัดสำหรับรักษาความผิ ดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะอาการซึมเศร้ าแบบไบโพลาร์ที่มีแนวโน้มฆ่าตั วตายและภาวะป่วยทางจิตจากเหตุ การณ์รุนแรง (PTSD) โปรแกรมนำร่อง NRX-101 ของบริษัท ซึ่งเป็นยาให้ทางปากในปริ มาณตายตัว ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง D-cycloserine กับลูราซิโดน มุ่งเป้าที่ตัวรับความรู้สึก N-methyl-D-aspartate (NMDA) ของสมอง และกำลังอยู่ในระหว่างการวิจั ยทางคลินิกระยะที่ 2b/3 สำหรับอาการซึมเศร้าที่มี อาการดื้อยาและมีความพยายามฆ่ าตัวตาย ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยที่มี แนวโน้มฆ่าตัวตายทั้งแบบเฉี ยบพลันและกึ่งเฉียบพลัน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่การรักษาที่ ได้รับอนุมัติแล้วมีเพียงการรั กษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าเท่านั้น การทดลองทางคลินิก STABIL-B ระยะที่ 2 เพื่อประเมิน NRX-101 ในผู้ป่วยซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ขั้ นรุนแรงที่มีพฤติกรรมและความคิ ดฆ่าตัวตายเฉียบพลัน (ASIB) แสดงให้เห็นว่าสามารถลดอาการซึ มเศร้าและแนวโน้มฆ่าตัวตายได้ดี กว่าวิธีการบำบัดที่มีอยู่ในปั จจุบันเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกั บการใช้ยาหลอกเมื่อผู้ป่วยได้รั บการรักษาด้วย NRX-101 หลังจากรับเคตามีนหนึ่งโดส จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง STABIL-B สำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรั ฐอเมริกา (FDA) จึงได้รับรองให้ NRX-101 เป็น Special Protocol Agreement และ Breakthrough Therapy Designation สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้ าแบบไบโพลาร์ขั้นรุนแรงที่มี อาการ ASIB

เกี่ยวกับ Alvogen และ Almatica

Alvogen เป็นบริษัทเภสัชกรรมเอกชนที่มุ่ งเน้นด้านการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่ วไปและผลิตภันฑ์ติดแบรนด์ ในตลาดสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทมี พอร์ตผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยทั้งผลิตภัณฑ์ติ ดแบรนด์และผลิตภัณฑ์ทั่วไปในรู ปแบบการใช้งานที่หลากหลาย บริษั ทในตระกูล Alvogen ประกอบด้วย Alvogen US (ทั่วไป), Almatica (แบรนด์) และ Almaject (ยาฉีด)

Almatica Pharma LLC เป็นบริษัทในเครือที่ Alvogen, Inc. เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และเป็นบริษัทเภสัชกรรมจากสหรั ฐอเมริกาที่มุ่งเน้นด้านการพั ฒนา เข้าถือสิทธิ์ และนำเภสัชภัณฑ์ติดแบรนด์เข้าสู่ ตลาด พอร์ตผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของบริ ษัทครอบคลุมการบำบั ดมากมายหลายประเภท แต่มุ่งเน้นการส่งเสริมเกี่ยวกั บความผิดปกติ และสภาพของระบบประสาทส่วนกลาง

เกี่ยวกับ Lotus

Lotus (1795: TT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 และเป็นบริษัทเภสัชกรรมนานาชาติ ที่มีสาขาทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่การนำเภสัชภัณฑ์ ใหม่และเภสัชภัณฑ์ทั่วไปเข้าสู่ ตลาด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ดีขึ้ น มีความปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่ายกว่า ทางบริษัทมีหน่วยวิจัยและพั ฒนาและแพลตฟอร์มการผลิตที่เป็ นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในระดั บเดียวกันในเอเชีย และมีพันธมิตรในแทบทุกตลาดทั่ วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีน และบราซิล Lotus มีโครงการเภสัชกรรมเชิงยุ ทธศาสตร์ที่ได้รับเลือกกว่า 100 โครงการที่อยู่ในระหว่างพั ฒนาและขึ้นทะเบียนทั่วทั้งเอเชี ยและสหรัฐอเมริกา โดยมีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์กว่า 250 รายการ บริษัทได้ลงทุนสร้ างความหลากหลายให้พอร์ตผลิตภั ณฑ์ที่ดีที่สุด โดยประกอบด้วยยาด้านเนื้องอกที่ เข้าถึงได้ยาก ยาทั่วไปที่มีความซับซ้อน รวมถึง 505(b)2 และ NCE ผ่านการลงทุนด้านวิจัยและพั ฒนาภายในและการให้สิทธิ์แก่พั นธมิตร และยังเพิ่มความสามารถในการแข่ งขันให้พอร์ตผลิตภัณฑ์ด้ วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ คล้ายคลึงด้วยความช่วยเหลื อจากพันธมิตรทางกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิ ตของบริษัทได้รับการรั บรองโดยหน่วยงานควบคุมขั้นสูงส่ วนใหญ่จากทั่วโลก รวมถึง FDA ของสหรัฐอเมริกา, EMA ของสหภาพยุโรป, PMDA ของญี่ปุ่น, FDA ของจีน และ ANVISA ของบราซิล

ข้อควรระวังของ NRX เกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ประกาศจาก NRx Pharmaceuticals, Inc. นี้ประกอบด้วย “ข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ภายในความหมายของเงื่อนไข “ข้อยกเว้นความรับผิด” ของกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีเกี่ ยวกับหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจประกอบด้วยแต่ไม่จำกั ดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแนวโน้ มทางการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังทางธุรกิจ และแนวโน้มและเงื่ อนไขทางตลาดและอุตสาหกรรมของเรา รวมถึงกลยุทธ์ แผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท ข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตเหล่านี้ตั้งอยู่ บนความเชื่อในปัจจุบัน ความคาดหวัง การประมาณการ การพยากรณ์ และการแสดงภาพ รวมถึงการอนุมานโดย และข้อมูลที่มีในปัจจุบัน ที่ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทมี อยู่

บริษัทไม่มีหน้าที่แก้ไขข้ อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรเชื่อมั่นข้อความที่ มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุ การณ์ในอนาคตใดๆ และข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตทั้ งหมดในที่นี้ให้อ้างอิงตามข้ อควรระวังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ข้อควรระวังของ Lotus เกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

นอกจากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏในที่นี้แล้ว สิ่งต่างๆ ที่กล่าวในเอกสารนี้ถือเป็นข้ อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตและอยู่ภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ ผลลัพธ์จริงมีความแตกต่างทางรู ปธรรม ข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ บนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ แต่เป็นความคาดหวังของฝ่ายบริ หารจัดการที่มีต่อการเติ บโตในอนาคต ผลประกอบการ ประสิทธิภาพ เงินทุนในอนาคตและค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ความคาดหวังทางธุรกิจ และโอกาส ข้อความในการนำเสนอนี้เกี่ยวกั บแผนในอนาคตและเจตนารมณ์ของเรา ผลลัพธ์ ระดับกิจกรรม ประสิทธิภาพ เป้าหมายหรือผลงาน หรือเหตุการณ์ในอนาคตอื่นๆ ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ในทุกที่ที่เป็นไปได้ คำว่า “คาดว่า”, “เชื่อว่า”, “คาดหวัง”, “อาจ”, “อาจจะ”, “จะ”, “ศักยภาพ”, “เจตนา”, “ประมาณการ”, “ควร”, “แผน”, “คาดการณ์” หรือคำที่มีความหมายตรงข้ามหรื อข้อความในรูปแบบอื่นๆ จะสะท้อนถึงความเชื่อและการอนุ มานในปัจจุบันของฝ่ายบริหารจั ดการ และตั้งอยู่บนข้อมูลที่ฝ่ายบริ หารจัดการของเรามีอยู่ในปัจจุบั นเท่านั้น ขอเตือนให้นักลงทุนอย่าให้ ความเชื่อมั่นเกินควรต่อข้ อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตเหล่านี้ ซึ่งจัดทำขึ้น ณ วันที่เขียนเอกสารฉบับนี้ และเราไม่มีหน้าที่อัปเดตหรื อแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตใดๆ

ข้อมูลการติดต่อ Lotus:

นักลงทุนและสื่อสัมพันธ์

Susan Liao หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

+886 2 2700 5908

investor@lotuspharm.com

ข้อมูลการติดต่อ NRX:

ผู้ติดต่อขององค์กร

Matthew Duffy

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ

mduffy@nrxpharma.com

นักลงทุน สัมพันธ์:

Suzanne Messere

นักลงทุน สัมพันธ์

suzanne.messere@sternir.com

ข้อมูลการติดต่อ Alvogen:

Andrea Sweet

andrea.sweet@alvogen.com

