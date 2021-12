เทเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่, Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) แห่ง Nikkiso Cryogenic Industries และเป็นบริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า Soletec Group (Soletec) เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและพั นธมิตรการบริการของ Nikkiso Cryogenic Services (NCS) ในกาตาร์

เนื่องจากการเติ บโตของตลาดในตะวันออกกลาง ความร่วมมือนี้จึงช่วยให้กลุ่ มบริษัทสามารถขยายการดำเนินธุ รกิจระดับภูมิภาคในด้านอุ ตสาหกรรมก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม ก๊าซไฮโดรเจน การเดินเรือทะเล กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2021 เป็นต้นมา Soletec สามารถให้บริการหลั งการขายและการบริการสนับสนุนแก่ ลูกค้าในท้องถิ่นและอู่ต่อเรือ โดยให้บริการและการสนับสนุนด้ านเครื่องสูบน้ำ เครื่องขยายเทอร์โบ และโรงงานแปรรูป ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์ การซ่อมบำรุง อะไหล่ และบริการภาคสนาม

Soletec มีสำนักงานอยู่ในกรุงโดฮา กาตาร์ และจะให้การสนับสนุนแก่ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ในการจัดตั้งการปฏิบัติงานด้ านบริการระยะยาวที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อรองรับลูกค้าที่มีอยู่ ทั้งหมดของเรา

Jim Estes ประธานกรรมการบริหารของ Nikkiso Cryogenic Services กล่าวว่า “ความร่วมมือที่เพิ่งจัดตั้งขึ้ นกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group และ Soletec จะช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิ จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ นในกาตาร์ และช่วยเสริมสร้ างความสามารถของเราในการให้บริ การแก่ลูกค้าหลักของเราให้ดียิ่ งขึ้น” “ผมหวังว่าจะได้ให้บริ การและการสนับสนุนที่มีคุณภาพสู งสุดแก่ลูกค้าของ Nikkiso ต่อไปโดยการลดช่วงเวลาที่เครื่ องหยุดทำงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายสู งสำหรับการปฏิบัติ งานและกระบวนการของบริษัท”

Soletec Group ได้ให้บริการแก่อุตสาหกรรมน้ำมั นและก๊าซมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้ านการออกแบบ วิศวกรรม และบริการด้านการผลิตตลอดห่ วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ Soletec Group ได้สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกั บบริษัทน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่ สุดในโลกหลายแห่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

บริษัทสมาชิกของ Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) ได้ผลิตอุปกรณ์แยกก๊าซเหลวเย็ นยิ่งยวดทางวิศวกรรม และโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ขนาดเล็ก บริการหลังการขุดเจาะหลุมปิ โตรเลียม และอุตสาหกรรมก๊าซสำหรับอุ ตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว และเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip ตลอดจนกลุ่มควบคุมโดยทั่วไปซึ่ งมีหน่วยปฏิบัติการประมาณ 20 แห่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.nikkisoCEIG. com และ www.nikkiso.com