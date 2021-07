TEMECULA, แคลิฟอร์เนีย, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) บริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) ภูมิใจที่จะประกาศว่าพวกเขาได้ ดำเนินการนำโรงงานแยกอากาศในเมื อง Patcheru, Hyderabad ประเทศอินเดีย กลับมาใช้ใหม่ โครงการนี้ดำเนินการร่วมกับรั ฐบาลพรรคเตลังกานา (Telangana, TEL) และมูลนิธิกรีนโก (Greenko Foundation, GKO)

เนื่องจากวิกฤตโรคระบาดที่เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอินเดีย รัฐบาลอินเดียจึงออกคำสั่งให้ เริ่มการดำเนินการและผลิต LOX (Liquid Oxygen) เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่ วนสำหรับออกซิเจนทางการแพทย์อี กครั้ง GKO ได้นำโรงงานผลิตออกซิเจนเก่าที่ ปิดตัวลงกลับมาใช้ใหม่ โดยเช่าจากบริษัท Air Water India Private Limited (AWI) เป็นระยะเวลา (2) สองปี

ในเดือนพฤษภาคม 2021 กลุ่มบริษัทได้ร่วมมือกับ GKO ในการนำโรงงานกลับมาใช้ใหม่ Nikkiso Cokogenic Services ให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคั ญและชิ้นส่วนอะไหล่ รวมถึงตัวขับหัวฉีดและส่ วนประกอบการสั่นสะเทือน และ Nikkiso Cosmoyne India Pvt Ltd. ให้การสนับสนุนบริการภาคสนาม เพื่อสนับสนุนคำขอเร่งด่วนนี้ เราได้จัดหาส่วนประกอบที่สำคั ญได้ภายในเวลาสามวัน ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 12-14 สัปดาห์ ภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ ไซต์งานจะกลับมาเปิดดำเนิ นการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง

Jim Estes ประธาน Nikkiso Cryogenic Services กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้มีบทบาทในการต่ อสู้กับโควิด และเทคโนโลยีและการทำงานเป็นที มที่ต้องใช้เพื่อทำให้โรงงานนี้ พร้อมใช้งานในระยะเวลาอันสั้น”

กลุ่มบริษัทมีส่วนสำคัญในการให้ การสนับสนุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่ องสำหรับการจัดหาออกซิเจนที่ สำคัญตลอดช่วงการแพร่ ระบาดของโรคโควิด

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทสมาชิกผลิตอุปกรณ์แปรรู ปก๊าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานที่มี กระบวนการขนาดเล็กสำหรับก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG), บริการที่ดีและอุตสาหกรรมก๊ าซสำหรับอุตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

