Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ได้ชนะสัมปทาน Hydrogen Fueling Stations ในแคลิฟอร์เนียและเกาหลีใต้

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“CE&IG”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (Japan) ได้ภูมิใจจากการได้รับสั มปทานจำนวนมากในการจัดตั้ง Hydrogen Fueling Stations (“HFS”) ให้กับลูกค้าในแคลิฟอร์เนี ยและเกาหลีใต้ โดยสถานีเหล่านี้คาดว่าจะพร้ อมให้ใช้งานในระหว่างช่วง Q4 2023 และ Q2 2024 ซึ่งรองรับสถานีเชื้อเพลิงสำหรั บยานยนต์เบา ยานยนต์หนัก และยานยนต์ขนส่งที่ใช้ระบบเซลล์ เชื้อเพลิงซึ่งใช้ H35 และ H70

“ในฐานะสมาชิกแอมบาสเดอร์ของ California Fuel Cell Partnership (“CaFCP”) และการเป็นแกนนำสำคั ญของเทคโนโลยีไครโอจินิก Nikkiso นั้นเป็นผู้เล่นที่มีความสำคั ญในการเชื่อมต่อระบบนิเวศน์ เทคโนโลยีไฮโดรเจนเข้ากั บวาระพลังงานสะอาดขั้นสูง” Peter Wagner, CEO ของ Nikkiso CE&IG กล่าว

“เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ มีโอกาสส่งมอบข้อเสนอที่มี ความสำคัญทั้งในด้านเทคนิ คและเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังสามารถปรับขยายได้ โดยสะดวก ซึ่งมีความสำคัญเป็นที่สุดต่อลู กค้าของเรา ตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์ไปจนถึ งโซลูชัน EPC แบบเทิร์นคีย์ ” Joseph Pak, ประธานบริษัท Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions กล่าว

การซื้อครั้งนี้มีมูลค่ารวมกั นถึงเกือบ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Nikkiso ได้ใช้พื้นที่ถึง 150,000 ตารางฟุต (14,000 ตารางเมตร) ในการผลิตสถานีเชื้อเพลิ งไฮโดรเจนเป็นจำนวนมากในเมอร์ เรียตา แคลิฟอร์เนีย, เอสคอนดิโด แคลิฟอร์เนีย, ปูซาน เกาหลีใต้ และนูเรมเบิร์ก เยอรมนี โดยทุกสถานีจะผลิตตามข้ อกำหนดในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง Buy America Act สำหรับตลาด US Hydrogen Hub

ทาง Nikkiso Group ได้มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนโดยมี โครงการสถานีไฮโดรเจนเหล่านี้นั บเป็นจุดเริ่มต้น และยังได้เน้นเพิ่มการมีส่วนร่ วมในซั พพลายเชนไฮโดรเจนและขยายตลาดทั่ วโลก

เกี่ยวกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso’s CE&IG เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd โดย Nikkiso Co. นั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาด 1.4 พันล้านสหรัฐ CE&IG นั้นประกอบด้วยแผนกต่างๆ ซึ่งได้แยกออกเป็นห้าแผนก: Cryogenic Pumps (ACD, Nikkiso Cryo), Process Systems (Cosmodyne), Heat Exchanger Systems (Cryoquip), Cryogenic Services (มีสถานประกอบการ 20 แห่งทั่วโลก) และ Integrated Cryogenic Solutions (บริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโครงการส่วนกลาง) ในปี 2020 ทาง CE&IG ได้ขยายขีดความสามารถเพิ่มเติ มด้วยการเข้าซื้อกิจการซึ่ งเคยเป็นแผนก Alternative Fuels Division ของ GP- Strategies ซึ่งการเข้าซื้อดังกล่าวได้ช่ วยเพิ่มสถานที่ผลิตสำคัญในแคลิ ฟอร์เนียใต้อีกแห่งให้กับบริษัท และสถานที่นี้ยังได้รับการยอมรั บว่าเป็นผู้นำตลาดในด้ านการออกแบบ ผลิต ปลูกสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้ นฐานของระบบ Cryogenic อีกด้วย และยังมีขีดความสามารถอินเฮ้าส์ อย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านวิ ศวกรรมและการออกใบอนุญาต ไปจนถึงการผลิต การปลูกสร้าง และการบำรุงรักษา

Nikkiso ได้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลั งงานสะอาดมาเป็นเวลากว่า 50 ปี และยังเป็นหัวหอกสำคัญในการเปลี่ ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และด้วยเทคโนโยลีเชื้อเพลิ งไฮโดรเจนของเรา Nikkiso ก็ได้กลายมาเป็นผู้นำในการปฏิวั ติพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งรวมถึงโครงการอย่างการจั ดสร้างบังเกอร์ LH2 แห่งแรกของโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.NikkisoCEIG.com .

