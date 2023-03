Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศขยายการขาย การให้บริการ และโรงงานวิศวกรรมในแอฟริกาใต้

เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) และดำเนินงานภายใต้ Cryogenic Industries, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) มีความภูมิใจที่ จะประกาศการขยายขีดความสามารถด้ านการขาย การให้บริการ และวิศวกรรมสำหรับตลาดแอฟริกาอี กครั้ง โดยจะให้การสนับสนุ นจากโรงงานของบริษัทในด้านผลิ ตภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท

โรงงานตั้งอยู่ในวอเตอร์ฟอล รัฐเคซีเอ็น แอฟริกาใต้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบพิสั ยการดำเนินการที่แข็งแกร่งยิ่ งขึ้นในแอฟริกา และให้การสนับสนุนจุดศูนย์รวมด้ านวิศวกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิ จของแอฟริกาใต้ วิศวกรท้องถิ่นและฝ่ายสนับสนุ นบริการภาคสนามจะนำมาซึ่งความรู้ เฉพาะด้านของภูมิภาคและตลาดท้ องถิ่น เพื่อให้สามารถปรับแต่งโซลูชั นต่าง ๆ ได้ในระดับสูง

นอกจากการเสนอขายด้านเทคนิ คสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่ มบริษัทแล้ว ยังได้เพิ่มทีมตรวจสอบการติดตั้ งและการทำงานที่สมบูรณ์ตามข้ อกำหนดสำหรับหน่วยแยกอากาศซึ่ งรวมถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้าด้วย ฝ่ายสนับสนุนด้านวิศวกรรมที่ เสริมเข้ามานี้จะช่วยทำให้ การปรับปรุ งกระบวนการและการออกแบบให้มี ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เป็ นไปได้ ตลอดจนโซลูชันที่เป็นนวั ตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ภูมิภาคนี้ นอกจากนี้โรงงานดังกล่าวนี้ยั งจะจัดหาอุปกรณ์ LNG เพื่อรองรับการขยายตัวของก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ นอกประเทศโมซัมบิก และการพัฒนาศักยภาพของท่อส่งก๊ าซเสมือนสำหรับเชื้อเพลิง LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตไฟฟ้า

“การขยายตัวนี้ทำให้เราอยู่ ในสถานะที่สามารถตอบสนองต่ อความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่ มขึ้นของแอฟริกาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถให้บริ การและการสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้ นแก่ลูกค้าของเราด้วยการมีธุรกิ จของเราในท้องถิ่น” Peter Wagner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cryogenic Industries และประธานกลุ่มบริษัทกล่าว

Bruce van Dongen จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีการวางแผนเรื่องสถานที่บริ การในอนาคตมาสักพักแล้ว ซึ่งจะสนับสนุนเรื่องปั๊ มและเทอร์โบเอกซ์แพนเดอร์ การขยายตัวนี้แสดงถึงความมุ่งมั่ นของบริษัทและการสนับสนุนการเติ บโตของตลาดแอฟริกา

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

บริษัทสมาชิก Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์ เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลั บมาใช้ใหม่ Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w.nikkisoCEIG.com และ www. nikkiso.com

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้ สามารถรับชมได้ที่: https:// www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 30d66f23-e389-4adb-86c2- 43133a748d6e/th

GlobeNewswire Distribution ID 8793066