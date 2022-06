เมืองเทเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, June 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Mark Simon ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นรองประธานฝ่ายปฏิบัติ การและการผลิตสำหรับหน่ วยการทำงานของปั้ม

Mark มีประสบการณ์ระดั บโลกและประสบการณ์ด้านการปฏิบั ติการที่มีนัยสำคัญ โดยล่าสุดได้ร่วมงานกับบริษัท Ebara ในเมืองรีโนในช่วงเก้าปีที่ผ่ านมา ซึ่งให้ความเป็นผู้ นำในฐานะรองประธานฝ่ายการปฏิบั ติการ/ผู้จัดการทั่วไปสำหรั บแผนก Cryodynamics เขาได้รับการศึกษาและประกาศนี ยบัตรมากมายที่รวมถึงวุฒิการศึ กษาด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิ ตสาขาการบริหารธุรกิจ, ประกาศนียบัตร Greenbelt Lean/Six Sigma Certification และ ใบรับรอง ISO/QS 9000

ในบทบาทการทำงานของเขา Mark จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ ายปฏิบัติการระดับสากลให้กับหน่ วยการทำงาน Cryogenic Pumps Business Unit และทำงานเพื่อปรับสถานที่ปฏิบั ติงานของกลุ่มบริษัทแห่งนี้ให้ สอดคล้องเพื่อให้บริษัทมีการเติ บโต มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการรายงาน เขาจะพัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์ การผลิตระดับโลกและระบบการบริ หารจัดการที่เป็นเลิศด้านการปฏิ บัติการ

Daryl Lamy ประธานแผนก Cryogenic Pumps Unit ได้กล่าวไว้ว่า “ภูมิหลังและประสบการณ์ที่น่ าประทับใจของ Mark ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานและเครื่ องจักรอุตสาหกรรมจะเป็นประโยชน์ ต่อหน่วยการทำงานแผนก Pump Unit ของบริษัท NCEIG และเขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ในทีมงานผู้นำอาวุโสของเรา”

Mark จะประจำอยู่ที่สำนักงานในเมื องริโน รัฐเนวาดาและจะเดินทางไปยั งสถานที่ตั้งของปั้มแห่งต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัททั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้ เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่ น

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ www. nikkisoCEIG.com และ www. nikkiso.com.