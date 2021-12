ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ระดับหรู มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลก ผู้ซื้อบางรายแสดงความกลัวว่ าตนเองจะตกกระแส (FOMO) และความยั่งยืน ‘มีความสำคัญอย่างยิ่ง’ สำหรับผู้ซื้อที่ร่ำรวยทั่วโลก

รายงานฉบับล่าสุดประกอบด้วยข้ อมูลจากกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด 1-5% แรกใน 20 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรที่ร่ำ รวยเกือบ 32 ล้านครัวเรือน

นิวยอร์ก, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Luxury Portfolio International® (LPI) ซึ่งเป็นเครือข่ายนายหน้าอสั งหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศั ยระดับหรูชั้นนำระดับโลก มีความยินดีที่จะนำเสนอ รายงานส ถานะอสังหาริมทรัพย์ระดับหรู ประจำปี 2022 (State of Luxury Real Estate Report หรือ SOLRE) การศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยข้ อมูลจากกลุ่มบุคคลที่มีรายได้สู งสุด 1% ถึง 5% แรกใน 20 ประเทศ และกล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับตลาดอสังหาริมทรั พย์เพื่อการอยู่อาศัยระดับหรูทั่ วโลก

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ รายงานของ LPI แสดงให้เห็นเทรนด์ที่โดดเด่นอย่ างต่อเนื่องในเกี่ยวกับการซื้ อบ้านซึ่งเริ่มขึ้นในช่ วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 และยังคงดำเนินต่อไปตลอดปี 2021 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้ องการอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูยั งคงสูงอยู่ โดยคาดว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้ นต่อไป ในขณะที่อุปทานยังคงต่ำกว่าอุ ปสงค์ บ้านระดับหรูสำหรับครอบครัวเดี่ ยวยังคงจำหน่ายหมดโดยใช้เวลา “เพียงไม่กี่ชั่วโมง” และความยั่งยืน “มีความสำคัญอย่างยิ่ง” (66%) สำหรับการพิจารณาซื้อบ้ านในอนาคต

นอกจากนี้การศึกษายังชี้ให้เห็ นว่าผู้ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการอยู่อาศัยที่ร่ำรวยมี จำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยในบรรดาผู้ซื้อบ้านระดับหรู ผู้ซื้อส่วนใหญ่ (74%) ต่างรู้สึกมั่นใจเรื่ องฐานะทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล ในขณะที่ผู้ซื้อ 75% ยังคงมีความกังวลเป็นอย่างมากว่ าอำนาจการใช้จ่ ายตามอำเภอใจของตนเองอาจได้รั บผลกระทบในไม่ช้า

แม้จะมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ ในปี 2022 จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วต่อไป แต่ก็มีสัญญาณว่าตลาดอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยระดั บหรูจะมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่ วยหลีกเลี่ยงความยุ่ งยากของตลาดที่ร้อนแรงในระยะยาว

จากผลการศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ในมุมกว้างเกี่ยวกับครัวเรือนที่ ร่ำรวยทั่วโลกโดย Luxury Portfolio International ® (LPI) พบว่าผู้ซื้อบ้านระดับหรูถึง 75% จะเลือกซื้อบ้านหลังต่อไปโดยเน้ นเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่ งแวดล้อม และในช่วงปลายปี 2021 ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่ อาศัยระดับหรูจะมีความแข็งแกร่ งมากที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติ ศาสตร์

Mickey Alam Khan ประธานกรรมการบริหารของ LPI กล่าวว่า “หลังจากปีที่อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยเติบโตสูงสุ ดในประวัติศาสตร์ เราคาดว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะสมดุ ล” “เราจะต้องพิจารณาตลาดระดับหรู ในช่วงระยะเวลาหลายปี พร้อมคำนึงถึงว่าช่วงครึ่ งแรกของปี 2020 นั้น ตลาดอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่ องจากสถานการณ์โรคระบาด ตลาดเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2021 และจะยังคงเติบโตต่อไปในปี 2022 ความแตกต่างก็คือในปี 2022 จะมีผู้ขายระดับหรูเพิ่มขึ้ นมากกว่าในปี 2021 และถึงแม้จะมีผู้ซื้อระดับหรู จำนวนน้อยลงก็ตาม แต่นี่ก็ยังเป็นตลาดของผู้ขาย สถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงซึ่ งผลักดันให้เราอยู่ในภาวะตลาดที่ ร้อนแรงเกินไปกำลังกลับสู่ ภาวะปกติ อุปสงค์จะยังคงแข็งแกร่ง และอสังหาริมทรัพย์ระดับหรู จะเริ่มเข้าสู่สภาวะตลาดแบบปกติ ในรูปแบบใหม่ที่มีเสถียรภาพในปี 2022″

จากการศึกษาพบว่า ในขณะนี้ความยั่งยืนกลายเป็นปั จจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่ างสำหรับบ้านระดับหรู และผู้ซื้อยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้ นเพื่อซื้อคุณสมบัติและสิ่ งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้ ตนเองสามารถเตรียมความพร้ อมสำหรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ผู้ ตอบแบบสำรวจถึง 75% ระบุว่าตนเองเลือกซื้อบ้านหลั งต่อไปโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากอย่ างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถึง 90% ตอบ “ใช่” ว่าตนคำนึงถึงความยั่งยืนเป็ นหนึ่งในปัจจัยในการหาซื้อบ้ านสำหรับชีวิตในอนาคต จากการศึกษาพบว่า การหาซื้อบ้านสำหรับ “ชีวิตในอนาคต” เกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องย้ายบ้ านเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับครอบครั วให้มากขึ้น เนื่องจากการศึกษาของบุตรหลาน การย้ายงาน และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อลดความยุ่งยาก

ผู้ที่สนใจเรื่องความยั่งยืนเป็ นปัจจัยหลักในการซื้อบ้านมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 71% ที่จะมองว่าบ้านที่ซื้อนั้นเป็ นมรดกตกทอดที่จะส่งต่อไปยั งทายาทของตนเอง นอกจากนี้ เนื่องจากมีความสนใจเรื่ องความยั่งยืนเพิ่มขึ้น คุณภาพของผู้ซื้อก็ดีขึ้นด้วยซึ่ งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขาย โดยที่ผู้ซื้อดังกล่าวต้ องการทำธุรกรรมให้เร็วขึ้นและมี งบประมาณที่สูงขึ้น

ความกลัวว่าจะตกกระแส (Fear of Missing Out หรือ FOMO) คือความรู้สึกวิตกกังวลว่ าในขณะปัจจุบันอาจมีเหตุการณ์ที่ น่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจเกิดขึ้ นในที่อื่น ๆ โดยมักถูกกระตุ้นจากการได้อ่ านโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่ องจากการอยู่บ้านตลอดหนึ่งปี และพาดหัวข่าวที่ส่งผลให้เกิ ดสภาวะตลาดที่ร้อนแรง ทำให้ FOMO กลายเป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับผู้ ซื้อระดับหรูจำนวนถึง 26% FOMO เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ โดยรูปแบบแรกคือช่วงเวลาที่ “ตกกระแส” อย่างแท้จริงเนื่องจากราคาเพิ่ มสูงขึ้นจนไม่อาจซื้อได้ ข้อกังวลประการที่สองซึ่งมี ผลกระทบพอ ๆ กันก็คือ การจัดการด้านการเงินสำหรั บการซื้อสินค้าชิ้นสำคัญ

แม้ว่าโรคโควิด-19 จะยังคงเป็นข้อกังวลสำคัญ แต่ผลการศึกษาพบว่าตลาดได้เผชิ ญกับผลกระทบส่วนใหญ่ไปเรียบร้ อยแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ านมาซึ่งแนวโน้มสำคัญที่สุ ดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับหรู ก็คือ การหาซื้อบ้านที่ สามารถตอบสนองครอบครัวที่ ทำงานจากที่บ้านได้

และถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตาม ผลการศึกษาก็ยังพบว่าผู้ซื้อบ้ านระดับหรูจำนวนมากเหนื่อยหน่ ายกับการทำงานที่บ้าน การศึกษาพบว่าผู้ซื้อระดับหรู 27% กล่าวว่าการทำงานจากที่บ้านเป็น ‘ข้อกังวลที่สำคัญ’ การทำงานระยะไกล และความวุ่นวายใจและความเครี ยดจากการอยู่บ้านยังคงมี บทบาทสำคัญสำหรับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ

ผู้ซื้อที่กังวลเรื่ องการลดความเครียดจากสภาพแวดล้ อมในการทำงานจากที่บ้านกล่าวถึ งการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ความบันเทิงที่บ้าน สถานที่เที่ยวกลางคืนที่อยู่ ใกล้เคียง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่ วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น สปา/อ่างน้ำร้อน ค็อกเทลขนาดพิเศษ และห้องพิเศษสำหรับสื่ อและการเล่นเกมโดยเฉพาะ

นอกจากนี้การวิจัยดังกล่าวยังมี ผลการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

ชนชั้นที่ร่ำรวยทั่วโลกยังคงให้ ความสนใจเป็นอย่างมากกับการซื้ ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่ อาศัยในทุกระดับที่มีราคาเพิ่ มขึ้น 33% ในแต่ละปี แน่นอนว่าในช่วงสิ้ นปี 2021 จะยังคงมีผู้ที่ยังคงหาซื้อบ้ านต่อไป ส่งผลให้ปี 2022 ยังคงเป็นอีกปีที่อสังหาริมทรั พย์ระดับหรูยังคงเติบโตอย่างแข็ งแกร่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และต้องการอ่านรายงาน กรุณาคลิกที่นี่: สถานะของอสังหาริมทรัพย์ระดั บหรู ประจำปี 2022

