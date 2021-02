ควิเบก ซิตี้, Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ® ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี การตรวจจับ ADAS และ AD ระดับ 1-5 ยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งMr. Yann Delabrière ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่ มความหลากหลายและความเชี่ ยวชาญด้านอุ ตสาหกรรมของคณะกรรมการ

Mr.Delabrière มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในตำแหน่งผู้บริหารระดับสู งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การระบุตัวตน การรักษาความปลอดภัย และยานยนต์Mr.Delabrière ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารของ ST Microelectronics ปัจจุบันเขายั งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ I DEMIA ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน Augmented Reality ซึ่งก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่ งประธานและ CEOMr.Delabrière ยังทำหน้าที่เป็ นประธานกรรมการอิสระของ Alstom S.A. ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอุ ตสาหกรรมที่พั ฒนาและทำตลาดระบบผสานรวมที่ให้ รากฐานที่ยั่งยืนแก่ อนาคตการขนส่ง

Mr.Delabrière มีประสบการณ์ระดับอาวุโสและระดั บ C-Level ด้านยานยนต์ก่อนหน้านี้ได้แก่:

Faurecia : ประธานและ CEO ของ Faurecia ผู้นำระดับโลกในด้านอุปกรณ์ ยานยนต์Mr.Delabrière มีความเป็นผู้นำที่ทำให้องค์ กรเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือและเอเชี ย และยังนำมาซึ่ งความสามารถในการทำกำไรและการสร้ างรายได้อีกด้วย

: ประธานและ CEO ของ Faurecia ผู้นำระดับโลกในด้านอุปกรณ์ PSA Peugeot Citroën : ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงิน ซึ่งนำไปสู่การเข้าร่ วมคณะกรรมการบริหารที่ตั้งขึ้ นใหม่ของกลุ่มในที่สุดในขณะเดี ยวกันก็มีตำแหน่ง CFO ควบคู่ไปด้วยต่อมา Mr. Delabrière ได้ดำรงตำแหน่ งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของหน่วยการเงินเพื่อผู้บริ โภคของ PSA

ระหว่างปี 1983 และ 2018 Mr.Delabrière ยังใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ผู้ บริหารของเขาในด้านอุ ตสาหกรรมการบินและอวกาศ การระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัย

Zodiac Aerospace: ที่ปรึกษาคณะกรรมการและ CEO ของบริษัทระหว่างการดำรงตำแหน่ งของ Mr.Delabrière เขาได้ปรับโครงสร้างและดู แลการขายให้กับ Safran Group ในปี 2018

Capgemini : ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริ หารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบข องบริษัท

: ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้ Société Générale : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Printemps : CFO ของกลุ่มสำหรับกลุ่มค้าปลีกระดั บไฮเอนด์ที่ปัจจุบันรู้จักกั นในชื่อ Kering

: CFO ของกลุ่มสำหรับกลุ่มค้าปลีกระดั COFACE : CFO ของหน่วยงานสินเชื่อเพื่อการส่ งออกของฝรั่งเศสหลั งจากดำรงตำแหน่งกับศาลผู้ ตรวจสอบบัญชีของฝรั่ งเศสและสามปีภายในกระทรวงการค้ าต่างประเทศของฝรั่งเศสที่เริ่ มต้นในปี 1983

“คณะกรรมการ LeddarTech มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ ต้อนรับ Yann Delabrière เข้าสู่ทีม LeddarTech” Mr.Michel Brûlé ประธานคณะกรรมการของ LeddarTech กล่าว“Yann จะเป็นบุคคลากรที่มีค่าสำหรั บคณะกรรมการของ LeddarTech ภูมิหลังของเขาในด้านปัญญาประดิ ษฐ์ การค้าต่างประเทศ ยานยนต์ และการผลิตจะมีประโยชน์อย่ างมากต่อการเติบโตและความสำเร็ จของ LeddarTech”Mr. Brûlé กล่าวสรุป

“LeddarTech อยู่ในเส้นทางที่น่าทึ่งในช่ วงปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิ จการและการมีส่วนร่วมกับลูกค้ ารายใหญ่และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หลายราย” Charles Boulanger, CEO ของ LeddarTech กล่าว“ผมภูมิใจเป็นพิเศษกับข้ อตกลงระยะยาวที่บรรลุกับ OSRAM ซึ่งประกาศต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2021 เพื่อจัดหาส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ LiDAR ชั้นนำของอุ ตสาหกรรมของเราในแพลตฟอร์ม PERCEPT™ LiDAR ของ OSRAMความเชี่ยวชาญด้านอุ ตสาหกรรมอย่างกว้างขวางที่ Yann มีให้ต่อคณะกรรมการของเรา ช่วยเสริมกลยุทธ์การเติ บโตของเราในฐานะผู้นำตลาดด้ านโซลูชันการตรวจจับสำหรั บการใช้งานด้าน ADAS และ AD”Mr. Boulanger กล่าวสรุป

Mr.Delabrière สำเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ จาก École Normale Supérieure และ École Nationale d’Administrationนอกจากนี้เขายั งเป็น Chevalier de la Légion d’Honneur (Knight of the Legion of Honor) และ Officier de l’Ordre National du Mérite (Officer of the National Order of Merit)

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech เป็นผู้นำในด้านแพลตฟอร์ มการตรวจจับสภาพแวดล้อมสำหรั บยานยนต์อัตโนมัติและระบบช่ วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสู งLeddarTech ก่อตั้งในปี 2007 โดยได้พัฒนาเป็นบริษัทการตรวจจั บสภาพแวดล้อมแบบครบวงจรโดยให้ลู กค้าสามารถแก้ไขปัญหาการตรวจจั บและการรับรู้ที่สำคัญได้ทั่วทั้ งห่วงโซ่คุณค่าของตลาดยานยนต์ และการเคลื่อนที่ด้วยแพลตฟอร์ มการรวมสัญญาณเซ็นเซอร์และการรั บรู้ของ LeddarVision™ และโซลูชันการพัฒนา LiDAR ที่คุ้มค่า ปรับขนาดได้ และอเนกประสงค์ LiDAR แบบโซลิดสเตตระดับยานยนต์ที่ใช้ งาน LeddarEngine™ ทำให้ LeddarTech ช่วยให้ผู้วางระบบยานยนต์ระดับ Tier 1-2 พัฒนาโซลูชันการตรวจจั บแบบครอบคลุมทั้งหมดสำหรั บยานยนต์อัตโนมัติระดับ 1 ถึง 5โซลูชันนี้ได้รับการปรับใช้ ในการใช้งานรถรับส่งขับขี่อั ตโนมัติ รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง รถส่งสินค้า เมือง/โรงงานอัจฉริยะ และแท็กซี่ไร้คนขับบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการคิดค้นนวั ตกรรมใหม่ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับยานยนต์ และการเคลื่อนที่ระยะไกลที่ทั นสมัยด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบั ตรมากกว่า 95 รายการ (จดสิทธิบัตรแล้วหรือรอดำเนิ นการ) ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn , Twitter , Faceb ook และ YouTube

