โซลูชันนี้กำหนดเป้ าหมายในประเภทธุรกิจ 3 ประเภท: ได้แก่อุตสาหกรรม 4.0 ความปลอดภัย และการขนส่ง

เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix lnc. (NASDAQ: LTRX) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้ านโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จสำหรั บไอทีอัจฉริยะและ Internet of Things (IoT) ในวันนี้ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชั นที่ใช้กับ IoT ทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ที่จัดการกับข้อกังวลในตลาดอุ ตสาหกรรม 4.0 ความปลอดภัย และการขนส่งด้วยอุปกรณ์และบริ การ IoT เซลลูลาร์อัจฉริยะ ซีรีส์ G520 G520 Industrial เราเตอร์ตัวแปลงโปรโตคอลระดับอุ ตสาหกรรมแบบเซลลูลาร์ที่ มากประสิทธิภาพมีวางจำหน่ายแล้ วในขณะนี้ อีกทั้งยังมี G520 Security ซึ่งเป็นเราเตอร์สื่อสาร LTE CAT13 และ 5G ความเร็วสูงเพื่อลดภัยคุ กคามในด้านของความปลอดภั ยทางไซเบอร์ ส่วน G520 Transport นั้นจะเปิดตัวภายหลังภายในปี 2022

เกตเวย์อุตสาหกรรมและความปลอดภั ย G520 นำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์ และมาพร้อมกับการกำหนดค่าล่ วงหน้าด้วยการจัดการอุปกรณ์ บนระบบคลาวด์ ConsoleFlow™ ของ Lantronix ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิ นงานโดยสามารถจัดการทรัพย์สิ นระยะไกลได้จากแผงควบคุมเพี ยงแผงเดียว ผลิตภัณฑ์นี้ยังมาพร้อมกับคุ ณสมบัติการกำหนดค่าล่วงหน้ าสำหรับ Lantronix Connectivity Services ซึ่งให้บริการแผนข้อมูลเครือข่ ายโทรศัพท์ในอเมริกาเหนือและทั่ วโลก อีกทั้งยังให้บริการในด้านการรั กษาความปลอดภัย VPN ด้วยแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ใช้ งานง่ายเพื่อจัดการซิมและบริ การต่าง ๆ

Paul Pickle ซีอีโอของ Lantronix กล่าวว่า “Lantronix ได้นำเสนอโซลูชันที่มากประสิทธิ ภาพซึ่งตอบสนองและแก้ปั ญหาความท้าทายของตลาดเพื่ อตอบสนองต่อตลาด IoT เชิงอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่ างรวดเร็ว” เขายังกล่าวต่ออีกว่า “การนำเสนอซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการการเชื่อมต่ อของเราจะช่วยให้ลูกค้าได้รั บความสะดวกในการใช้ งานและการผสมผสานที่จำเป็นสำหรั บความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่ อนด้วย IoT ในปัจจุบัน”

จากข้อมูลของ Berg Insight นั้น การจัดส่งอุปกรณ์ IoT แบบเซลลูลาร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 แตะ 302.7 ล้านหน่วย และคาดว่าจะเติบโตในรูปแบบอั ตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 15.8% และจะแตะ 629.6 ล้านหน่วยภายในปี 2025

อุปกรณ์และบริการที่มีอยู่ ในขณะนี้คือ:

G520 Industrial เป็นเราเตอร์การแปลงโปรโตคอลที่ มากประสิทธิภาพในระดับอุ ตสาหกรรม มาพร้อมกับการสื่อสาร LTE อินเทอร์เฟซหลายรู ปแบบและการแปลงโปรโตคอล Fieldbus (เช่น Modbus, DNP3 และ IEC) ที่ได้รับการจัดสรรภายในไม่กี่ นาทีโดยใช้แพลตฟอร์ม ConsoleFlow

G520 Security ซึ่งรองรับ LTE cat13 และ 5G ความเร็วสูง จะช่วยลดความเป็นไปได้ ของการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยชิ ปควอนตัมที่ทำมาสำหรั บความปลอดภัยโดยเฉพาะและชุ ดซอฟต์แวร์ InfiniShield™ ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Lantronix ในขณะที่ฟอร์มแฟกเตอร์ (Form Factor) ขนาดเล็กและฟังก์ชัน Power Over Ethernet นั้นจะทำให้การใช้งานง่ายขึ้น

และที่กำลังจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้คือ:

G520 Transport ซึ่งมอบโซลูชันแบบไฮบริดที่ดีที่ สุดโดยอิงจากประสบการณ์ 25 ปีของ Lantronix ในด้านเกตเวย์เทเลเมติกส์ และการกำหนดเส้นทางมือถือ Wi-Fi G520 Transport เป็นโซลูชันที่ปรับใช้ได้ง่ ายและมีการจัดการอย่างปลอดภัยด้ วย Wi-Fi บนรถ เทคโนโลยีระบุบอกตำแหน่ง การเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ และการอ่าน CAN Bus

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www. lantronix.com/products/g520/

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. เป็นผู้ให้บริการโซลูชั นแบบครบวงจรที่ปลอดภัยด้าน Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS) บริการเชื่อมต่อ บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ

Lantronix ช่วยให้ลูกค้าเร่งเวลาออกสู่ ตลาดและเพิ่มเวลาทำงานและประสิ ทธิภาพด้วยการจัดหาโซลูชัน Intelligent Edge IoT และ Remote Management Gateway ที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงกัน

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ช่วยลดความยุ่งยากในการสร้าง พัฒนา ใช้งาน และจัดการโครงการ IoT และ IT ได้อย่างมาก ทั้งในส่วนของ วิทยาการหุ่นยนต์ ยานยนต์ อุปกรณ์สวมใส่ การประชุมทางวิดีโอ อุตสาหกรรม การแพทย์ โลจิสติกส์ เมืองอัจฉริยะ ความปลอดภัย การค้าปลีก สำนักงานสาขา ห้องเซิร์ฟเวอร์ และแอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์ของ Lantronix

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บล็อกของ Lantronix ซึ่งมีการอภิ ปรายและการอัปเดตทางอุตสาหกรรม ติดตาม Lantronix บน ทวิตเตอร์ ดู ห้องสมุดวิดีโอ YouTube ของเรา หรือติดต่อเราได้ที่ Lin kedIn

คำชี้แจง “Safe Harbor” ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้ องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995: ข้อความใด ๆ ที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อมู ลทางประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริ งทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้ อความที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตนี้อ้างอิ งจากการคาดการณ์ในปัจจุบั นของเราและอาจอยู่ภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้ เกิดผลประกอบการที่แท้จริ งของเรา ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงินหรือผลการดำเนิ นงานที่แตกต่างอย่ างมากจากผลประกอบการในอดี ตของเรา คำสั่งที่มีอยู่ในข่าวประชาสั มพันธ์นี้หรือที่กล่าวโดยชัดแจ้ งหรือโดยนัยในข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในข่าวเผยแพร่นี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยต่ าง ๆ เช่น ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในภู มิภาคและทั่วโลกที่ส่ งผลกระทบในทางลบหรือแย่ลงหรือส่ งผลกระทบต่อความไม่แน่ นอนในตลาดในธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้ อของลูกค้าของเรา ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิ ด-19 ต่อพนักงานของเรา ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่ การกระจายสินค้า และเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงด้านการรั กษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และภาษีของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาและกฎหมายต่างประเทศที่บังคั บใช้ ความสามารถของเราในการใช้กลยุ ทธ์การเข้าซื้อกิ จการของเราสำเร็จหรือรวม บริษัทที่ได้มา ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ ายในการคุ้มครองสิทธิบัตรและสิ ทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ระดับของหนี้สิ นของเราความสามารถของเราในการให้ บริการหนี้ของเราและข้อจำกั ดในสัญญาหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใดๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปี ของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ซึ่งยื่นต่อสำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2021 รวมถึงในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าวรวมถึ งในเอกสารที่เรายื่นต่ อสาธารณะอื่น ๆ กับ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่ มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ เรายื่นในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสั มพันธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้ และเราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่ านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่ตามมา

