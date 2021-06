ผู้ชนะรางวัล SmartEdge Partner Program ได้แก่ Tech Data, SHI, Presidio, Atlantik, Arki, Data Equipment, Acromax, Rahi System India และ Enthu Technology Sdn Bhd

เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ผู้ให้บริการโซลูชั นแบบครบวงจรที่ปลอดภัยสำหรับ Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS), บริการเชื่อมต่อ, บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ วันนี้ได้ประกาศผู้ชนะรางวัล Sm artEdge™ Partner Program Awards โดยมีการมอบรางวัลในการประชุม SmartEdge Partner Summit 2021 ของ Lantronix ที่จัดขึ้นแบบเสมือนจริงในวันที่ 23 มิถุนายน 2021

รางวัล SmartEdge Partner Program Awards ของ Lantronix นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท: Distribution Partner, StrategicEdge Partner และ Edge Partner ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่: อเมริกาเหนือ, ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริ กาและเอเชียแปซิฟิก

โดยมีผู้ชนะรางวัลดังต่อไปนี้:

อเมริกาเหนือ

North America Distributor Partner of the Year: Tech Data

North America StrategicEdge Partner of the Year: SHI

North America Edge Partner of the Year: Presidio

ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา (EMEA)

EMEA Distributor Partner of the Year: Atlantik Elektronik

EMEA StrategicEdge Partner of the Year: Arki Technology

EMEA Edge Partner of the Year: Data Equipment

เอเชียแปซิฟิก (APAC)

APAC Distributor Partner of the Year: Acromax

APAC StrategicEdge Partner of the Year: Rahi Systems, India

APAC Edge Partner of the Year: Enthu Technology Sdn. Bhd

“เรายินดีที่จะมอบรางวัลแก่ผู้ ชนะ SmartEdge Partner Program ซึ่งทั้งหมดต่างทำได้ดีกว่ าความต้องการและความคาดหวั งของโปรแกรมในการขับเคลื่ อนการขายและการสร้างความสัมพั นธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่เรามีร่ วมกัน” Roger Holliday รองประธานฝ่ายขาย WW ที่ Lantronix กล่าว

วันครบรอบ 1 ปี SmartEdge Partner Program

Lantronix ฉลองการครบรอบ 1 ปีของ SmartEdge Partner Program ใหม่ในเดือนเมษายน 2021 “SmartEdge Partner Program ของ Lantronix ได้ดึงดูดพันธมิตรช่องทางชั้ นนำของอุตสาหกรรม” Jonathan Shipman รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ที่ Lantronix กล่าว “SmartEdge Program ของเราจะช่วยให้พันธมิตรช่ องทางของเราสามารถนำเสนอข้ อเสนอซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และโซลูชันบริ การแบบผสานรวมของ Lantronix มอบทุกสิ่งที่ลูกค้าต้ องการในการสร้างโซลูชันที่อิงกั บการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ”

Lantronix ได้รับการกล่าวถึงใน CRN Partner Program Guide

SmartEdge Partner Program ของ Lantronix ได้รับการกล่าวถึงในนิ ตยสารโปรแกรมพันธมิตรชั้ นนำของอุตสาหกรรม CRN Partner Program Guide ที่เผยแพร่โดย CRN ® ซึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งของ The Channel Company โดยให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกั บโปรแกรมพันธมิตรที่โดดเด่นที่ สุดจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการผ่ านช่องทางไอที ดู 2021 Partner Program Guide แบบออนไลน์ได้ที่ www.CRN.com/ PPG

เกี่ยวกับ SmartEdge Partner Program

SmartEdge™ Partner Program ของ Lantronix ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Value-Added Reseller (VAR) และ Systems Integrator (SI) ขับเคลื่อนรายได้ด้วยการสร้ างความแตกต่างให้ข้อเสนอด้ วยโซลูชัน Industrial Internet of Things (IoT), Remote Environment Management (REM), Out-of-Band Management (OOBM) และ Mobility/Connectivity อันล้ำสมัยของ Lantronix

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lantronix SmartEdge Partner Program โปรดไปที่ www.lantronix.com/ partners

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. ผู้ให้บริการโซลูชั นแบบครบวงจรที่ปลอดภัยสำหรับ Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS), บริการเชื่อมต่อ, บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ Lantronix ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาโซลูชั นที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้ อมกับเร่งเวลาในการนำออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นอย่ างมากผ่านการสร้างสรรค์ การพัฒนา การปรับใช้และการจั ดการโครงการของลูกค้าตามขนาดพร้ อมกับมอบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการพิสู จน์มาแล้วสามทศวรรษในการสร้ างเทคโนโลยี IoT และโซลูชัน OOBM ที่แข็งแกร่ง Lantronix เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่ วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้ างโมเดลธุรกิจใหม่ ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่ เพิ่มขึ้นและสามารถรับรู้ถึ งความเป็นไปได้ของ Internet of Things ได้ โซลูชันของ Lantronix มีการใช้งานภายในเครื่องจักรนั บล้านเครื่องที่ศูนย์ข้อมูล สำนักงาน และไซต์งานระยะไกล ซึ่งให้บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงด้านพลังงาน เกษตรกรรม การแพทย์ การรักษาความปลอดภัย การผลิต การจัดจำหน่าย การขนส่ง การค้าปลีก การเงิน สิ่งแวดล้อม และรัฐบาล

Lantronix มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเออร์ ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.lantronix.com เรียนรู้เพิ่มเติมที่บล็อก Lantronix www.lantronix.com/ blog ที่มีการอภิปรายและการอัปเดตด้ านอุตสาหกรรม สำหรับการติดตาม Lantronix บน Twitter โปรดไปที่ www.twitter.com/ Lantronix ดูไลบรารีวิดีโอของเราบน YouTube ได้ที่ www.youtube.com/user/ LantronixInc หรือติดต่อกั บเราบน LinkedIn ได้ที่ www.linkedin.com/ company/lantronix

