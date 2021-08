เทเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, Aug. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Group) บริษัทในเครือ Nikkiso Co., Ltd (Japan) ยินดีที่จะประกาศว่า Etan Hon ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จั ดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Turbo Aftermarket Services (AMS) สำหรับหน่วย Nikkiso Cryogenic Services (NCS)

การเพิ่มสมาชิกใหม่ให้ทีมผู้บริ หารนี้จะช่วยสนับสนุนวัตถุ ประสงค์ของกลุ่มเพื่อขยาย AMS สำหรับ Turboexpanders ต่อไป กลุ่มผลิตภัณฑ์ Turbo All Brands จะขยายเพื่อรองรับและให้บริ การแบรนด์ต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมถึง ACD, Rotoflow, Atlas Copco และ Cryostar เป็นต้น

Etan สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้ านวิศวกรรมการบิ นและอวกาศจากมหาวิทยาลัยแคลิ ฟอร์เนีย (University of California) ซานดิเอโก เขาเริ่มประกอบอาชีพเป็นผู้ให้ บริการบ่อน้ำมันแก่ลูกค้าในอุ ตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในรัฐเท็ กซัส โดยทำงานให้กับ Schlumberger และ Baker Hughes ในปี 2017 เขาได้เข้าร่วม ACD LLC เป็นผู้จัดการการบริการภาคสนาม หลังจาก Nikkiso เข้าซื้อกิจการในปี 2019 เขาได้เปลี่ยนไปรับบทบาทผู้จั ดการการบริการของ Turbo AMS สำหรับ NCS และได้ช่วยย้ายแผนก ACD Turbo AMS ไปยังโรงงานแห่งใหม่ในเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เขาช่วยพั ฒนามาตรฐานและกระบวนการขึ้นใหม่ กับศูนย์บริการระหว่ างประเทศสำหรับ Turbo AMS ในเออร์ไวน์ โครงสร้างใหม่ได้ช่วยให้ การดำเนินธุรกิจระดับท้องถิ่ นประสบความสำเร็จ และจะรับรองการสนับสนุนอย่ างเหมาะสมสำหรับทีม Turbo AMS ทั่วโลก

“ทีม NCS รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ Etan มาสวมบทบาทการจัดการผลิตภัณฑ์ Turbo AMS ใหม่นี้” Jim Estes ประธานของ NCS กล่าว “ประสบการณ์นานหลายปีและการมุ่ งเน้นในการบริการลูกค้าของเขานั้ นเกินกว่าที่เราคาดหวัง ผมหวังว่าจะได้เห็ นเขาประสบความสำเร็จต่ อไปในบทบาทใหม่นี้”

Nikkiso Cryogenic Services ให้บริการและการสนับสนุนทั่วโลก รวมถึงสำนักงานในมาเลเซีย เยอรมนี อินเดีย ออสเตรเลีย ไต้หวัน และจีน รวมถึงสำนักงานอีก 6 แห่งในอเมริกาเหนือ

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทสมาชิกผลิตอุปกรณ์แปรรู ปก๊าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานที่มี กระบวนการขนาดเล็กสำหรับก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG), บริการที่ดีและอุตสาหกรรมก๊ าซสำหรับอุตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

ติดต่อด้านสื่อ: