EBC Financial Group เปิดตัวหุ้นสหรัฐฯ มอบโอกาสให้เทรดเดอร์ CFD ทั่วโลกลงทุนในบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ

ลอนดอน, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) มีความยินดีที่จะประกาศการเปิดตัวสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) หุ้นสหรัฐฯ บนแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลายฝ่ายรอคอยนี้ช่วยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่หลากหลายของ EBC ซึ่งรวมถึงฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และอื่น ๆ ด้วยการเปิดตัวครั้งนี้ เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงหุ้นของบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึง NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft และ Meta การพัฒนาครั้งนี้ยกระดับ EBC สู่แนวหน้าของการมอบโอกาสการซื้อขายที่ล้ำสมัยให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ลาตินอเมริกา แอฟริกา และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก

EBC เชื่อมต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ สู่เทรดเดอร์ทั่วโลกมากขึ้น

การเปิดตัวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของตลาดโลก หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งได้จุดประกายความผันผวนของตลาดและเปิดโอกาสในการซื้อขายอีกครั้ง CFD หุ้นสหรัฐฯ ของ EBC ช่วยให้เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมนำเสนอแนวทางที่ล้ำสมัยในการกระจายพอร์ตการลงทุน พร้อมกับการเดินหน้าท่ามกลางภูมิทัศน์ทางการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เชื่อมต่อโอกาส: การเข้าถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระดับโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 65% ของมูลค่าตลาดทุนทั่วโลก ถือเป็นศูนย์กลางของการเงินและนวัตกรรมระดับโลก จากการเปิดตัว CFD หุ้นสหรัฐฯ EBC ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดที่ไม่หยุดนิ่งแห่งนี้ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแบรนด์ชั้นนำในภาคเทคโนโลยี ธนาคาร และค้าปลีกของสหรัฐฯ

ข้อเสนอนี้ประกอบไปด้วยหุ้นที่คัดสรรมาพิเศษ ซึ่งโดดเด่นทั้งด้านศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เช่น NVIDIA ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยี AI ที่ผลักดันให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 170% ในปีนี้ และ Apple ผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภค

ด้วยข้อเสนอล่าสุดจาก EBC เทรดเดอร์สามารถวางกลยุทธ์ตามการเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่าย พร้อมความสะดวกในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงตามสภาวะตลาด อีกทั้งการยกเว้นอากรแสตมป์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องผูกเงินลงทุนจำนวนมาก มอบทั้งความยืดหยุ่นในการลงทุนและการกระจายพอร์ต

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือโอกาสในการรับประโยชน์จากการจ่ายเงินปันผลขององค์กร โดยสถานะการลงทุนที่ถือครองอยู่ในวันที่ไม่ได้รับเงินปันผล จะได้รับผลตอบแทนเทียบเท่ากับการถือครองหุ้นโดยตรง เมื่อรวมกับแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเชื่อมโยงเทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้โดยตรงผ่านบัญชีเดียว EBC จึงมอบประสบการณ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพและสะดวกราบรื่นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโอกาสในหนึ่งในตลาดการเงินที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก

วิสัยทัศน์ร่วมสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการซื้อขายออนไลน์ EBC มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า การเพิ่มการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ครบวงจร เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จในตลาดที่มีความซับซ้อน

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

สำหรับ EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่น่าเชื่อถือของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงด้านบริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC Financial Group พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีการดำเนินงานอย่างแพร่หลายในศูนย์กลางการเงินหลัก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ซิดนีย์ หมู่เกาะเคย์แมน รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย EBC ให้บริการลูกค้าที่หลากหลายทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนมืออาชีพ และผู้ลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ “What Economists Really Do” ที่จัดทำโดย Oxford University’s Department of Economics โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

https://www.ebc.com/

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Angela Wu

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

angela.wu@ebc.com

Susindhraseghar Chandrasekar

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

susindhra.c@ebc.com

Chyna Elvina

ผู้จัดการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

chyna.elvina@ebc.com

