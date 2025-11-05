Datavault AI, Music Dash และ NFHITS จับมือกันปฏิวัติการติดตาม แสดงผล และสร้างรายได้จากข้อมูลเพลง ผ่านเทคโนโลยี Inaudible Tones® ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
เทคโนโลยี Datavalue®, DataScore® และ Data Vault Bank® ซึ่งเป็น AI Agent บนระบบ Web 3.0 ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Datavault จะได้รับการนำมาใช้เพื่อสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลจากโน้ตเพลง องค์ประกอบเพลง สื่อ และสิทธิในชื่อ ภาพ และลักษณะเฉพาะของบุคคล (NIL) บนแพลตฟอร์ม International NIL Exchange® และ Information Data Exchange® ที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านการแสดงผล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เริ่มความร่วมมือกับ NFHITS เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเผยแพร่เพลงและเนื้อหาที่ใช้เทคโนโลยี Web 3.0 การสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท
NFHITS ร่วมกับพันธมิตรด้านการสร้างรายได้ Music Dash มีพันธกิจที่จะนำพาอุตสาหกรรมเพลงและภาพยนตร์เข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และโอกาสมาบรรจบกัน โดยเชื่อมั่นในการเสริมพลังให้ศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้สร้างสรรค์ และผู้ประกอบการทั่วโลก ด้วยเครื่องมือที่ช่วยขจัดอุปสรรค ปกป้องความเป็นต้นฉบับ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
เครือข่ายการจัดจำหน่ายในปัจจุบันของ NFHITS และ Music Dash ครอบคลุมแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Apple Music และ iTunes, AMI Entertainment, AWA, Bitmoji, Boomplay, Bose, Deutsche Telekom Austria และ Netherlands, DiGi, Facebook, Flow, GraceNote, iHeartRadio, Instagram, iMusica, Naver Live, Shazam, Snapchat, Sonos, Soundcloud, Spotify, TikTok, Tidal และอีกมากมาย
ทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างระบบการสร้างรายได้ที่ยุติธรรม โปร่งใส และทำงานแบบอัตโนมัติ โดยขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถด้านประสบการณ์ดิจิทัล การสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล และระบบแลกเปลี่ยนที่เหนือชั้นของ Datavault AI เพื่อเร่งกระบวนการนี้ Datavault AI ยังได้ผสานรวมเทคโนโลยี VerifyU และ ADIO เข้ากับโครงสร้างการจัดจำหน่ายของ NFHITS เพื่อยืนยันตัวตนของศิลปินและสิทธิ์ในผลงานเพลง ปกป้องค่าลิขสิทธิ์ ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดิจิทัล และรักษาความถูกต้องของการเผยแพร่ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ เช่น ของสะสมดิจิทัล และสินทรัพย์เพลงที่แปลงเป็นวัตถุ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดจำหน่ายของ Datavault AI และ NFHITS ซึ่งผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับ AI ได้พลิกโฉมรูปแบบการสตรีมและการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน โดยมอบประโยชน์สำคัญให้แก่ศิลปิน เช่น
- ความสามารถในการจัดจำหน่ายเพลง วิดีโอ ภาพยนตร์อิสระ และมิวสิกวิดีโอแบบเอกสิทธิ์เฉพาะตัว
- การปกป้องผลงานเชิงสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา และเมตาข้อมูลของศิลปิน เพื่อรักษาค่าลิขสิทธิ์ในอนาคต
- การเผยแพร่เพลงของศิลปินผ่านระบบเสียงในสถานบันเทิงและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ADIO ของ Datavault AI
Bob Shami ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NFHITS กล่าวว่า “บล็อกเชนได้พัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว และเมื่อผสานเข้ากับ AI เราก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะผลักดันการสตรีมผลงานของศิลปินให้เข้าสู่กระแสหลักได้ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอันก้าวล้ำนี้” “อุตสาหกรรมเพลงและผู้สร้างสรรค์ต่างแสวงหาวิธีเพิ่มรายได้สูงสุดมาโดยตลอด รูปแบบใหม่นี้ได้วางรากฐานสำหรับแนวทางใหม่ในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และสร้างความหวังให้แก่ผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่ในการเติบโตและดำเนินเส้นทางอาชีพของตนได้อย่างยั่งยืน”
ทั้งสองบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณานำระบบส่งมอบเพลงดิจิทัลของ NFHITS ไปใช้ในตลาดสำหรับการจับจ่ายซื้อของ ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีเสียง ADIO ของ Datavault AI ซึ่งสามารถส่งสัญญาณเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินเพื่อถ่ายทอดข้อมูลไปยังอุปกรณ์ของผู้ฟัง พร้อมข้อเสนอพิเศษ เช่น เนื้อหาพิเศษเฉพาะ สินค้า หรือการลดราคา
Nate Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Datavault AI กล่าวว่า “Datavault AI มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถจัดการ รักษาความปลอดภัย และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ข้อมูลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ แต่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจมูลค่าของข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม” “ความร่วมมือของเรากับ NFHITS มีศักยภาพอย่างยิ่งในการสร้างรายได้ประจำต่อเนื่องรายปีให้แก่ศิลปิน ผู้จัดงาน และอุตสาหกรรมอีเวนต์ ซึ่งยังคงเผชิญความท้าทายในการจ่ายค่าตอบแทนให้ศิลปินอย่างเหมาะสมและในการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลจากการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การนำเทคโนโลยี VerifyU, ADIO และระบบแลกเปลี่ยนที่ขับเคลื่อนด้วย NYIAX มาใช้ ถือเป็นการมอบโซลูชันให้แก่ระบบนิเวศของ NFHITS ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่เราทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรม และสร้างรายได้จากจุดที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน”
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันในแผนกสวนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกสวนศาสตร์ของ Datavault AI มีเทคโนโลยี Wisam®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มาพร้อมกับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม รวมถึง IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ แผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ศักยภาพของการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่อนนำเสนอโซลูชันด้านการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins และการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการเชื่อมโยงวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ โดยมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียด ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dvlt.ai
เกี่ยวกับ NFHITS
ที่ NFHITS เรามีพันธกิจในการนำพาอุตสาหกรรมเพลงและภาพยนตร์เข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และโอกาสมาบรรจบกัน เราเชื่อมั่นในการเสริมพลังให้ศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้สร้างสรรค์ และผู้ประกอบการทั่วโลก ด้วยเครื่องมือที่ช่วยขจัดอุปสรรค ปกป้องความเป็นต้นฉบับ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม AI จะไม่มีวันมาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับให้ดียิ่งขึ้น จุดประสงค์ของเราคือทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ยุติธรรมขึ้น และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าขึ้น เพื่อให้เสียง เรื่องราว และวัฒนธรรมของศิลปินแต่ละคนไม่อาจถูกแทนที่ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.nfhits.com
เกี่ยวกับ Music Dash
Apple Music, Pandora, Tidal, YouTube, Gracenote, IHeartRadio ฯลฯ ทำงานร่วมกับ Music Dash ซึ่งมีพันธกิจในการปรับปรุงความทันสมัยให้กระบวนการการจัดการ การเผยแพร่ และการสร้างรายได้จากข้อมูลเพลงในยุคดิจิทัล เราเสริมพลังให้ศิลปิน โปรดิวเซอร์ และผู้ถือสิทธิ์ในผลงานสามารถควบคุมแคตตาล็อกของตนเองได้ผ่านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI การยืนยันข้อมูลบนบล็อกเชน และการติดตามค่าลิขสิทธิ์อย่างโปร่งใส โดยการแปลงเพลงและเมตาข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบโทเคนที่สามารถตรวจสอบได้ Music Dash ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถรักษาความเป็นเจ้าของ สร้างช่องทางรายได้ใหม่ และมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดนตรีที่มีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.musicdash.ai
ข้อควรระวังกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเรากับ NFHITS รวมถึงแนวโน้มและเป้าหมายของความร่วมมือนั้น ตลอดจนโครงการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัทและ NFHITS โอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจ กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการบรรลุประโยชน์ตามที่คาดหวังจากความร่วมมือที่เสนอไว้กับ NFHITS และความสามารถของเราในการขยายความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นกับ NFHITS ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
