นี่เป็นภาพยนตร์ของ Proxima เรื่องที่สองที่จะเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์บันเทิง ( ESX.io ) ให้แฟน ๆ ได้สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้

ซึ่งตั้งแต่การเปิดเผยภาพยนตร์ เรื่อง ‘The Six Sense’ เป็นต้นมา ก็ไม่เคยทำให้ผู้ชมตกใจกั บการประกาศได้ถึงขนาดนี้มาก่อน

ลอสแองเจลิส, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Home School เป็นภาพยนตร์เรื่ องแรกในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ระทึ กขวัญเหนือธรรมชาติจำนวน 8 เรื่อง นำแสดงโดย Charli D’Amelio ผู้ชนะรางวัล Kids Choice Award ถึง 2 ครั้ง ภาพยนตร์ดังกล่าวอำนวยการสร้ างโดย Ryan Kavanaugh ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิง EGOT (Emmy, Grammy, Oscar และ Tony) และกำกับโดย F. Javier Gutierrez

Kavanaugh ได้นำเสนอภาพยนตร์มากกว่า 200 เรื่องและรายการทีวีโชว์ 40 รายการให้กับผู้ชมทั่วโลกมาแล้ว และนี่จะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่ สองที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์เพื่อความบันเทิง esx.io

F. Javier Gutiérrez ผู้กำกับภาพยนตร์สยองขวัญ (เช่น Before the Fall, Rings) ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ได้รับรางวั ลชนะเลิศจะเข้ามารับหน้าที่กำกั บภาพยนตร์เรื่องนี้ Home School นับเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์ คนแสดงครั้งแรกของ D’Amelio ซึ่งเป็นดาวติ๊กต็อกคนแรกที่มี ผู้ติดตามถึง 100 ล้านคนบนแพลตฟอร์ม โดยการถ่ายทำมีกำหนดจะเริ่ มในเดือนกรกฎาคม 2022

Charli โด่งดังเป็นพลุแตกบนติ๊กต็ อกไปทั่วโลกหลังจากโพสต์วิดี โอการเต้นในปี 2019 ตั้งแต่กลายเป็นดาวดังของแอปดั งกล่าว Charli ก็ยังได้ประสบความสำเร็จในด้ านอื่น ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวในโฆษณา Super Bowl ปี 2020 ของ Sabra Hummus และได้เต้นในมิวสิกวิดีโอของ Jennifer Lopez ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว Hulu ได้เปิดตัว D’Amelio Show ซึ่งเป็นสารคดีซีรีส์ที่ นำแสดงโดย Charli และครอบครัวของเธอ ซึ่งได้รับเลือกให้ทำเป็นซีซั นที่สองอีกด้วย Charli ได้ร่วมสร้างไลน์เสื้อผ้า Social Tourist ของเธอเอง และเคยร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่ นรายใหญ่หลายราย เช่น Louis Vuitton และ Prada นอกจากนี้ Charli ยังเป็นดาราที่อายุน้อยที่สุดที่ ปรากฏในรายชื่อ NEXT ของนิตยสาร Time

ในภาพยนตร์ Home School นี้ Charli จะรับบทเป็น ‘Mira’ เด็กสาววัย 17 ปีที่ย้ายไปอาศัยในต่างเมืองกั บป้าของเธอหลังจากที่แม่ ของเธอเสียชีวิต หลังจากมาถึงเมืองที่ดูสมบูรณ์ แบบจนเหลือเชื่อแห่งนี้ ในไม่ช้า Mira ก็ได้ค้นพบว่าการตายของแม่ และอนาคตของเธอนั้นมีความเชื่ อมโยงกันอย่างเหนือธรรมชาติ

“ทันทีที่ได้อ่าน Home School ก็รู้เลยว่านี่เป็นภาพยนตร์ สำหรับฉัน ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับทั้งตั วละคร Mira เนื้อเรื่อง สคริปต์ และทีมงาน ฉันรู้ว่าถ้าฉันจะแสดงหนังละก็ มันจะต้องเป็นอะไรที่สนุก แหวกแนว และสดใหม่” Charli กล่าว “แม้ว่าการแสดงในบทบาทดังกล่ าวจะมีความท้าทายและผลักดันให้ ฉันเรียนรู้การแสดงและกลายเป็น Mira ได้จริง ๆ แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่สนุ กมากและฉันตั้งใจที่จะสร้ างความสนุกทั้งในการถ่ ายทำและในการรับชมด้วย แล้วก็ต้องการร่วมงานกับที มงานที่ยอดเยี่ยมด้วยค่ะ”

ผู้กำกับ F. Javier Gutiérrez กล่าวอธิบายว่า “ตอนที่ผมกับ Ryan ได้พบกันระหว่างการพัฒนา The Crow เวอร์ชันรีเมคกับ Luke Evans พวกเรารู้ดีว่าเรายังอยากจับมื อร่วมงานด้านการสร้างสรรค์ต่ อไปอีก ผมตื่นเต้นมาก ๆ ที่ Home School นั้นถือเป็นการสร้ างโปรเจ็กต์อย่างเป็นทางการครั้ งแรกของเราร่วมกัน” “ด้วยภาพที่น่าดึงดูดและองค์ ประกอบทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง ผมคิดว่า Home School มีศักยภาพที่จะกลายเป็ นภาพยนตร์โมเดิร์นคลาสสิกได้เลย ผมรอที่จะได้ร่วมงานกับ Charli และทีม Proxima แทบจะไม่ไหวแล้วล่ะครับ”

Gutiérrez เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิ งรางวัล European Fantastic Film Award ถึง 2 ครั้ง ภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างชื่ อเสียงโด่งดังให้กับเขาก็คือเรื่ อง Rings ซึ่งเป็นภาคที่สามของแฟรนไชส์ T he Ring โดยเปิดตัวเป็นอันดับ 2 บนยูเอสบ็อกซ์ออฟฟิศและได้รั บการยกย่องจาก Koji Suzuki ผู้เขียนนวนิยาย The Ring ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Brasil ของเขาได้รับรางวัลเกียรติยศสู งสุดและรางวัลมากมาย ซึ่งรวมถึงการคว้ารางวัล Universal Studios Film Master Award สาขา Best European Director ด้วย ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รั บความสนใจจากอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ หลังจากที่ได้มีการฉายรอบปฐมทั ศน์ในอเมริกาเหนือที่งาน AFI Fest โดยรั้งอันดับที่ 3 ของ Hollywood International Watchlist ในปีเดียวกันนั้นเอง Before the Fall ก็ได้รับข้อเสนอให้มีการรี เมคจาก Wes Craven ผู้สร้างภาพยนตร์ในตำนานผู้ล่ วงลับไปแล้ว ในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพ Gutiérrez ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตั วเองในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ สยองขวัญเมื่อภาพยนตร์สั้นเรื่ องแรกของเขา Brasil ซึ่งเขากำกั บ เขียน และอำนวยการสร้างในปี 2002 ได้รับรางวัล Sitges Film Festival ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลระดั บนานาชาติชั้นนำที่สุดของโลกซึ่ งเน้นไปที่ผลงานแฟนตาซี และสยองขวัญ

Ryan Kavanaugh กล่าวว่า “เราได้พัฒนาโปรเจ็กต์นี้ มาหลายปีเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ และน่าตื่นเต้นมาสู่หน้าจอ” Kavanaugh กล่าวว่า “การที่ได้ Javier มากำกับและ Charli ร่วมแสดงนั้นถือว่าเป็นส่ วนประกอบที่สมบูรณ์แบบ เราจะทำให้ ‘The Sixth Sense’ มาเจอกันกับ ‘Get Out’ ในหนังเรื่องนี้ครับ”

Home School เขียนโดย Casey Giltner ซึ่งเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ จากรัฐมินนิอาโปลิส โดยเธอได้เขียนบท On the First Day of Christmas ซึ่งได้รับการเสนอชื่ อใน BloodList ปี 2021 และเพิ่งจะได้รับการคัดเลือกโดย Village Roadshow และ Brillstein Entertainment Partners Daniel Herther รองประธานอาวุโสฝ่ายการผลิตของ Proxima ซึ่งเป็นผู้ดูแลการพัฒนา Home School ก็จะรับหน้าที่ดำเนิ นการผลิตด้วยเช่นกัน Bobby Sarnevesht และ Marc, Heidi และ Dixie D’Amelio ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Kavanaugh จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้ าง

Steve Cohen แห่ง UTA และ Kevin Yorn แห่ง Morris, Yorn, Barnes, Levine, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman เป็นตัวแทนของ Charli D’Amelio Neil Sacker แห่ง Sacker Entertainment Law เป็นตัวแทนของ Proxima และ Kavanaugh Michael Sheresky แห่ง UTA และ Nick Shumaker จาก Anonymous Content เป็นตัวแทนของ F. Javier Gutiérrez Stephen Clark จาก Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark ได้เจรจาข้อตกลงในนามของ F. Javier Gutiérrez

เกี่ยวกับ Proxima และ Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh เป็นผู้ก่อตั้ง Proxima Media และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุ มของ Triller เขาเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ ประสบความสำเร็จมากที่สุด มีผลงานมากที่สุด และได้รับยกย่องมากที่สุ ดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิ ง ด้วยการนำโมเดลทางการเงินอั นชาญฉลาดมาใช้สนับสนุนทางการเงิ นของภาพยนตร์ ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็ นผู้สร้าง “Moneyball สำหรับภาพยนตร์” เขาผลิต จัดจำหน่าย และ/หรือจัดโครงสร้างทางการเงิ นให้กับภาพยนตร์มากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งสร้างรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิ ศทั่วโลกมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิ งรางวัลออสการ์ทั้งสิ้น 60 เรื่อง เขาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลอันดับที่ 25 ผลงานต่าง ๆ ของเขาได้แก่ Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers และ Mama Mia! Kavanaugh และ Proxima เป็นผู้บุกเบิกข้อตกลงทางการเงิ นรูปแบบใหม่ให้กับ Marvel หลังจากที่ล้มละลาย ทำให้สตูดิโอและโครงสร้ างทางการเงินเดินหน้าและนำไปสู่ การเป็น Marvel Cinematic Universe เขาสร้างหมวดหมู่ SVOD (สตรีมมิง) กับ Netflix ซึ่งทำให้มูลค่าการตลาดของบริษั ทเพิ่มขึ้นจาก 2 ดอลลาร์สหรัฐฯเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Kavanaugh เป็นผู้ก่อตั้งร่วมของ Triller ซึ่งเป็นหนึ่งในสามแพลตฟอร์ มสำหรับครีเอเตอร์ที่เติบโตเร็ วที่สุด เมื่อไม่นานมานี้เขายังได้เป็ นผู้นำการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ และการเปิดตัวใหม่ของแอปโซเชี ยลมีเดียและเพลง

นอกจากนี้ เขายังได้สร้างบริษัทโทรทัศน์ที่ ทรงอิทธิพล ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกั นในชื่อ Critical Content โดยเป็นบริษัทผลิตรายการยอดนิ ยมอย่าง Catfish ทาง MTV และ Limitless ทาง CBS ซึ่งเขาได้ขายไปในราคา 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัทดังกล่าวมีละครโทรทั ศน์ 40 เรื่อง ใน 19 เครือข่ายก่อนที่จะขายไป Kavanaugh ประสบความสำเร็จและได้รับรางวั ลมากมาย ตั้งแต่ Producer of the Year Award ของ Variety ไปจนถึง Leadership Award ของ The Hollywood Reporter นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลตั้ งแต่รางวัล 40 Under 40 Most Influencely People in Business ของ Fortune ตลอดจน Fortune 400 ของ Forbes, Billion-Dollar Producer ของ Daily Variety และ the 100 Most Influential People in the World ของ Vanity Fair

เกี่ยวกับ Entertainment Stock Exchange (“ESX”)

Entertainment Stock X (ESX) เป็นแพลตฟอร์มรายแรกที่ช่วยให้ ผู้ใช้และแฟน ๆ สามารถลงทุนในโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ และความบันเทิงต่าง ๆ ผ่าน Jobs Act ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมสำหรั บการจัดหาเงินทุนในด้านความบั นเทิง บริษัทจะช่วยเติมเต็มความต้ องการในการจัดหาเงินทุนที่มีรู ปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้ นให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ ESX ช่วยให้ผู้สร้างภาพยนตร์ สามารถสร้างความสัมพันธ์ ทางการตลาดที่มีคุณค่ากับแฟน ๆ ได้โดยตรง และทำให้แฟน ๆ สามารถลงทุนในภาพยนตร์ได้เป็ นครั้งแรก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ESX.io

ติดต่อด้านสื่อ