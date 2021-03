ลาสเวกัส, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน InvestorWire – Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “AABB” หรือ “บริษัท”) มีความยินดีที่ จะประกาศการเปิดตัวการขายโทเค็ นคริปโตเคอเรนซี AABB Gold (AABBG) ของบริษัทที่พัฒนาโดย Core State Holdings, Corp. (CSHC) ในวันนี้ ในการซื้อโทเค็น ผู้ใช้ AABB Wallet จะต้องอัปเดตแอปหรือดาวน์ โหลดเพื่อติดตั้งแอปเวอร์ชันล่ าสุดและผ่านกระบวนการ Know Your Client (KYC) ภายใน AABB Wallet เวอร์ชันใหม่นี้ โทเค็นจะสามารถซื้อได้เฉพาะเพื่ อแลกเปลี่ยนกับคริปโตเคอเรนซี หลักอื่นๆ เช่น Bitcoin, Ethereum และ Litecoin

ดังนั้นผู้ซื้อจะต้องถือคริ ปโตเคอเรนซีที่มีอยู่ในกระเป๋ าเงินของบุคคลภายนอก เช่น Coinbase หรือ Binance จากนั้นผู้ซื้อจะฝากคริ ปโตเคอเรนซีจากกระเป๋าเงินของบุ คคลที่สามไปยัง AABB Wallet ของตนเพื่อแลกเปลี่ยนและซื้ อโทเค็น AABB Gold token (AABBG) ในราคาทองคำ 0.1 กรัมในปัจจุบัน (ประมาณ 5.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ) พร้อมค่าธรรมเนียมการทำธุ รกรรมเล็กน้อย มีการสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ AABB Wallet ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ www.AABBGoldToken.com และจากการส่งอีเมลไปที่ AABBWallet@gmail.com

การเปิดตัวโทเค็นเริ่มต้นได้รั บการค้ำโดยทองคำแท่งมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ที่บริษัทถืออยู่ ในปัจจุบัน ในราคาตลาดของทองคำในปัจจุบัน โทเค็นเริ่มต้นที่วางจำหน่ายมี มูลค่า 5.4 ล้านโทเค็นที่ราคาทองคำหนึ่ งในสิบ (0.1) กรัม (ประมาณ 5.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับโทเค็น AABBG แต่ละโทเค็น ราคาโทเค็นได้รับการผูกและสนั บสนุนโดยบริษัทในราคาตลาดขั้นต่ำ ของทองคำ เมื่อราคาทองคำผันผวน ราคาขั้นต่ำที่รองรับของโทเค็น AABBG จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ราคาที่คาดว่าจะขึ้ นในอนาคตที่เป็นไปได้ของโทเค็ นจะได้รับการขับเคลื่ อนจากความต้องการของตลาด

โทเค็น AABB Gold (AABBG) ได้รับการค้ำ 100% จากทองคำแท่งที่บริษัทถือไว้ และโทเค็นที่ออกเพิ่มเติมจะยั งคงได้รับการค้ำ 100% โดยทองคำแท่งเพิ่มเติมที่ได้ มาจากการขุดเหรียญในอนาคต การซื้อทองคำด้วยเงินสำรองหรื อเครดิต

AABB Wallet เวอร์ชันเปิดตัวจะอนุญาตให้ผู้ ซื้อโอนโทเค็น AABBG ไปยังผู้อื่นที่มี AABB Wallet ได้เช่นกัน แต่โทเค็นจะไม่สามารถแลกเปลี่ ยนได้ใน AABB Wallet ในช่วงแรกสำหรับสกุลเงินคริ ปโตเคอเรนซีอื่นๆ AABB Wallet เวอร์ชันแรกนี้จะช่วยให้บริษั ทสามารถเพิ่มการหมุนเวียนโทเค็ นและสะสมรายได้เพื่อใช้ในการสนั บสนุนและรักษาเสถี ยรภาพของราคาโทเค็นเมื่อ AABBG สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างอิ สระในตลาดเปิด

ในปัจจุบัน บริษัทกำลังพัฒนาร่วมกับ CSHC ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริ ปโตเคอเรนซีที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของตนเองซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ AABB Wallet สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็น AABB Gold ของตนได้อย่างรวดเร็วสำหรับคริ ปโตเคอเรนซีหลักๆ เช่น Bitcoin, Ethereum และ Litecoin โดย AABB ได้น้อมนำปรัชญาการบุกเบิกด้ วยแนวทางการดำเนิ นงานการรวมในแนวตั้งแบบ Mine-to-Token ที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งมุ่งมั่ นที่จะไม่ต้องผูกมัดใดๆ จากสกุลเงิน FIAT โดยสมบูรณ์

เป้าหมายหลักของ AABB สำหรับโทเค็นคือการเป็ นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนทั่วโลกที่ ปลอดภัยและไว้วางใจได้ด้วยการผู กกับทองคำ โดยการขยายการหมุนเวียนโทเค็ นโดยมุ่งเป้าไปที่ ประชากรจำนวนมากและตลาดที่มี การเติบโตสูงทั่วโลกรวมถึงจี นและเอเชียตะวันออก บริษัทได้ร่วมมือกับ CSHC เพื่อเปิดตัวแคมเปญการตลาดระหว่ างประเทศสำหรับโทเค็น AABB Gold, AABB Wallet และการพัฒนาแบรนด์องค์กร ความพยายามทางการตลาดมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มการเปิ ดเผยแบรนด์และชื่อเสียง เพิ่มการใช้งานโทเค็น AABB Gold และ AABB Wallet และขยายการรับรู้ถึงบริษัทต่อบุ คคลทั่วไปและชุมชนการลงทุน

เกี่ยวกับ Asia Broadband

Asia Broadband Inc. (OTC : AABB) คือบริษัททรัพยากรที่มุ่งเน้ นการผลิต จัดหาและจำหน่ายโลหะมีค่ าและโลหะไร้สกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเอเชีย บริษัทใช้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางภูมิศาสตร์ ประสบการณ์และการติดต่อในอุ ตสาหกรรมที่กว้างขวางเพื่ ออำนวยความสะดวกในกระบวนการจั ดจำหน่ายอันล้ำสมัยตั้งแต่ การผลิตและการจัดหาโลหะมีค่ าและโลหะไร้สกุลในเม็กซิ โกไปจนถึงเครือข่ายการขายของลู กค้าในเอเชีย แนวทางการรวมในแนวตั้งในการทำธุ รกรรมการขายเป็นจุดแข็งเฉพาะของ AABB ที่สร้างความแตกต่างให้กับบริษั ทและสร้างมูลค่าที่โดดเด่นให้กั บผู้ถือหุ้น เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้เปิดตัวโทเค็น AABB Gold (AABBG) คริปโตเคอเรนซีที่ผูกกั บทองคำแบบ Mine-to-Token ที่สร้างเสร็จใหม่ๆ และมุ่งมั่นที่จะเป็ นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนทั่วโลกที่ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ด้วยการผู กกับทองคำ ซึ่งเป็นคุณภาพที่โดดเด่นเมื่ อเทียบกับสกุลเงินคริ ปโตเคอเรนซีอื่นๆ โปรดไปที่ www. AsiaBroadbandInc.com และ www. AABBGoldToken.com

ติดต่อบริษัทที่:

มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ตามความหมายของกฎหมายปฏิ รูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่ วนบุคคลปี 1995 ข้อความเหล่านี้อ้างอิ งจากความเชื่อในปัจจุบันของ Asia Broadband Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริษัท ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนและอาจมี การเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานและผลลัพธ์ของบริษั ทอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่ เกิดขึ้นหรือโดยนัยจากข้อความข้ างต้นเมื่ออุตสาหกรรม กฎระเบียบ ตลาดและสถานการณ์การแข่งขันเปลี่ ยนแปลงไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ ในการเปิดเผยข้อมูลประจำปี และรายไตรมาสที่บริษัทได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ OTC Markets บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรั บปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเนื่ องจากสถานการณ์ เหตุการณ์ และข้อมูลในอนาคตอาจมีการเปลี่ ยนแปลง