AIM China Chapter 2025 จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้: หมุดหมายสำคัญของเวทีเสวนาการลงทุนระดับโลก
เซี่ยงไฮ้, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — การประชุม Annual Investment Meeting (AIM) Congress ซึ่งเป็นเวทีชั้นนำของโลกด้านการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เตรียมจัดงานสาขาระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ถือเป็นการขยายตัวครั้งสำคัญของการดำเนินงานในระดับโลกของ AIM หมุดหมายสำคัญนี้เน้นย้ำถึงพันธกิจของ AIM ในการเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมนวัตกรรม และเร่งขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือในระดับนานาชาติ
การประชุมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสกลไกที่พัวพันกันของโลกาภิวัตน์: ‘จากการก้าวไปให้ไกล’ สู่ ‘การก้าวไปให้สูงขึ้น’” (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’) เวทีการประชุมครั้งนี้จะมุ่งสำรวจแนวทางที่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสามารถพัฒนาได้ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี ความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุน
งานนี้จะรวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 85 คนเข้าร่วมใน การประชุมระดับสูง 15 รายการ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน จากกว่า 150 สัญชาติ ซึ่งรวมถึงนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้นำในแวดวงอุตสาหกรรม การอภิปรายจะครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนระดับโลก การเงินอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่กำลังกำหนดทิศทางอนาคตของภาคธุรกิจ
H.E. Dawood Al Shezawi ประธาน AIM Congress กล่าวว่า:
“การจัดงาน AIM Congress China Chapter ไม่ได้เป็นเพียงการขยายขอบเขตของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางของการเชื่อมโยงตลาดและแนวคิดระหว่างทวีปต่าง ๆ เซี่ยงไฮ้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าและนวัตกรรม ทำให้เป็นเมืองเจ้าภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเวทีที่สะท้อนถึงการเสวนาด้านการลงทุนเชิงอนาคตและความร่วมมือระหว่างกันและกัน เรามุ่งหมายที่จะกำหนดนิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง และพร้อมสำหรับอนาคต”
ตลอดระยะเวลาสองวันของงานจะมีการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลระดับแนวหน้า อาทิ H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, H.E. Raja Al Mazrouei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Etihad Credit Insurance, H.E. Omar Suwaina Al Suwaidi ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Pu Yapeng รองประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสารสนเทศนครเซี่ยงไฮ้ และ Rae Kwon Chung เจ้าของรางวัลโนเบลและทูตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิคนอื่น ๆ
นอกจากการประชุมแล้ว งาน AIM Congress China Chapter ยังจะจัดให้มีการลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหลักหลายแห่ง รวมถึง Beijing Chamber of International Commerce (BCIC), China Council for the Promotion of International Trade Hainan Sub-council (CCPIT Nanjing), E&P International, CargoX, Masdar City และ SIEF ซึ่งยิ่งเน้นย้ำบทบาทของ AIM ในฐานะตัวขับเคลื่อนความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ
เมื่อ AIM ขยายขอบเขตการดำเนินงานออกไป AIM Congress China Chapter จึงถือเป็นเวทีอันทรงพลังสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด การสร้างความร่วมมือ และการหล่อหลอมระบบนิเวศด้านการลงทุนระดับโลกให้มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
