ลาสเวกัส, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryo Inc. (NCI) ในเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ซึ่งเป็นสมาชิกของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (กลุ่ม) และเป็นส่วนหนึ่งของ Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) ได้ประกาศเกี่ยวกับโรงงานใหม่ซึ่ งจะเพิ่มประสิทธิภาพและขี ดความสามารถในการผลิตปั๊ มไครโอเจนิค

โรงงานใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของ NCI เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการเติ บโตและความต้องการผลิตภัณฑ์ และบริการปั๊มไครโอจีนิคอย่างต่ อเนื่องของตลาด LNG ทั่วโลก (หลักๆ คือสถานีส่งออกและนำเข้า LNG)

โรงงานสำนักงานขนาด 15,000 ตารางฟุตอยู่ใกล้กับสถานที่ ทดสอบการผลิตหลัก ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิ ภาพในการดำเนินงาน ความปลอดภัย และขีดความสามารถในการผลิตที่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในจำนวนนี้ยังมีระบบหอเผาทิ้ งระดับพื้นดินใหม่ที่มีประสิทธิ ภาพและขีดความสามารถในการผลิตที่ ดีขึ้น อีกทั้งยังมีการติดตั้ งเครนโอเวอร์เฮดไฟฟ้าประเภทที่ 1 แบบที่ 1 บนแผงทดสอบ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิ ตโดยช่วยให้สามารถทำงานหลายอย่ างในเวลาเดียวกัน เพิ่มความปลอดภัยโดยอนุญาตให้ สามารถยกและติดตั้งปั๊มหลายตั วสำหรับการทดสอบ รวมถึงได้รับการรับรองสำหรับพื้ นที่อันตราย

“นี่เป็นก้าวต่อไปที่น่าตื่นเต้ นสำหรับบริษัทของเราและเป็ นประโยชน์อย่างมากสำหรับลูกค้ าของเรา NCI จะสามารถเพิ่มผลผลิ ตและลดเวลาในการผลิตได้” Daryl Lamy ประธานของ Nikkiso Cryo Inc. กล่าว

การเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ยั งมีประโยชน์ต่อการเฝ้าดู การทดสอบในสถานที่ห่างไกลของลู กค้าที่โรงงานอีกด้วย คุณลักษณะนี้จะมีคุณค่ าและประหยัดเวลาอย่างมากสำหรั บลูกค้าทั่วโลก โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความกั งวลเรื่องการเดินทางอันเนื่ องมาจาก COVID 19

เกี่ยวกับ NIKKISO CRYO

Nikkiso Cryo, Inc. เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องปั๊ มมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแช่ไครโอเจนิ คที่ใช้ในอุตสาหกรรมก๊าซเหลว การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ของ NCI ส่งผลให้มีการใช้งานปั๊มแรงดั นสูงเป็นครั้งแรกสำหรับการใช้ งานตัวส่ง LNG ที่เปลี่ยนจากของเหลวกลับเป็นก๊ าซ ปั๊มไครโอเจนิคคุณภาพสูงตั วแรกที่ติดตั้งบน LNG GBS ปั๊มการไหลสูงที่มีขนาดกะทัดรั ดสำหรับ FPSO ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงปั๊มความเร็วสูงที่ใช้ สำหรับก๊าซ LNG, LPG และการใช้งานอื่นๆ ที่หลากหลาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoceig.com