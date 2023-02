เปิดรับสมัครการเสนอชื่อเข้าร่วมงาน International Business Awards® ประจำปีครั้งที่ 20

โดยจะมีการมอบรางวัลในหมวดหมู่ ใหม่ด้านความสำเร็จด้านความยั่ งยืนด้วย

แฟร์แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ในขณะนี้ Stevie Awards ได้เปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิ งรางวัล International Business Awards ® ประจำปีครั้งที่ 20 แล้ว โดยเป็นการแข่งขันรางวัลธุรกิ จชั้นนำของโลก ซึ่งดึงดูดการเสนอชื่อจากองค์ กรต่าง ๆ มากกว่า 60 ประเทศและเขตแดนในแต่ละปี

บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่แสวงหากำไรและไม่ แสวงหากำไร ทั้งเล็กและใหญ่ สามารถเสนอชื่อเข้าร่วมงาน International Business Awards ได้ โดยกำหนดเวลาการสมัครช่วง Early-Bird ที่จะมาพร้อมส่วนลดค่าสมัครคื อวันที่ 12 เมษายน กำหนดเสนอชื่อเข้าร่วมงานครั้ งสุดท้ายคือวันที่ 10 พฤษภาคม แต่ยังคงสามารถทำการเข้าร่วมล่ าช้าได้โดยต้องมีการชำระค่ าธรรมเนียมล่าช้ามจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่ www.StevieAwards.com/IBA

คณะผู้ตัดสินประกอบด้วยผู้บริ หารมากกว่า 150 คนทั่วโลกที่จะคัดสรรผู้ชนะระดั บ Gold, Silver, และ Bronze Stevie Award จะมีการประกาศชื่อผู้ชนะในวันที่ 11 สิงหาคม และมีการเฉลิมฉลองที่งานเลี้ ยงกาล่าในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในเดือนตุลาคมนี้

International Business Awards นั้นเป็นรางวัลสำหรับความสำเร็ จในการทำงานทุกด้าน หมวดหมู่ต่าง ๆ นั้นประกอบด้วย:

International Business Awards ประจำปี 2566 มีคุณสมบัติใหม่และปรับปรุ งมากมาย:

ผู้ชนะรางวัล Stevie Award ในปี 2565 นั้นได้แก่ Anexa BPO (เม็กซิโก) Abu Dhabi Ports Group (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) DHL Express (ทั่วโลก) Filinvest Alabang Inc. (ฟิลิปปินส์) Halkbank (ตุรกี) IBM (สหรัฐอเมริกา) LLYC (สเปน) Lotte Duty Free (เกาหลีใต้) MDI Ventures (อินโดนีเซีย) Megaphone (ออสเตรเลีย) MetLife China, Octopus Energy (สหราชอาณาจักร) Ooredoo (สิงคโปร์) Sleepm Global Inc. (แคนาดา) Unicef กัมพูชา Viettel Group (เวียดนาม) Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S. และอื่น ๆ อีกมากมาย

เกี่ยวกับ Stevie Awards

รางวัล Stevie Awards จัดขึ้นโดยมีแปดโปรแกรม ซึ่งได้แก่ Stevie Awards เอเชียแปซิฟิก Stevie Awards เยอรมนี Stevie Awards ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards สำหรับนายจ้างที่ดี Stevie Awards สำหรับนักธุรกิจหญิงที่ ประสบความสำเร็จ และ Stevie Awards สำหรับการขายและการบริการลูกค้า การแข่งขัน Stevie Awards ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 12,000 รายการในแต่ละปีจากองค์กรทั่ วโลกกว่า 70 ประเทศ นับเป็นเกียรติแก่องค์กรทุ กประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลักองค์กรนั้นด้วย ซึ่งรางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลก สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับรางวัล Stevie Awards ได้ที่ http://www. StevieAwards.com .

ติดต่อ:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

GlobeNewswire Distribution ID 8753770