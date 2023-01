รายงานแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลความยั่งยืนของธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด 30 แห่งทั่วโลกมาพร้อมกับผลการศึกษาที่น่าสนใจ

ลอนดอน, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Morrow Sodali และ Nestor Advisors – ซึ่งเป็นบริษัทของ Morrow Sodali มีความยินดีที่ จะประกาศการเผยแพร่ “Governance of sustainability in the largest global banks: “A study of the top 30 European and North American banks.” (การกำกับดูแลความยั่งยื นในธนาคารระดับโลกที่ใหญ่ที่สุ ด: การศึกษาธนาคารชั้นนำ 30 แห่งในยุโรปและอเมริกาเหนือ)

รายงานนี้ได้แสดงถึงแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลความยั่งยื นของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในยุ โรปและอเมริกาเหนือ 30 แห่ง ในการจัดทำรายงาน เราได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และสัมภาษณ์ตัวแทนจากธนาคารชั้ นนำ 15 แห่ง รวมทั้งประธานคณะกรรมการ 9 คน สมาชิกคณะกรรมการคนอื่น ๆ และผู้บริหารระดับสูง ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความกระจ่ างเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และเหตุใดธนาคารจึงเลือกที่ จะดำเนินการดังกล่าว รายงานที่นำเสนอผลลัพธ์นั้ นจะเปรียบเทียบธนาคารในจุดข้อมู ลต่าง ๆ และวิเคราะห์สิ่งที่ค้นพบเหล่ านี้เทียบกับดัชนีความยั่งยื นและประสิทธิภาพทางการเงิ นในสองแง่

Stilpon Nestor ผู้เขียนหลักของรายงานกล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในประเด็ นใหญ่ที่ธนาคารและผู้นำต้องเผชิ ญ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลนั้นต่ างก็คาดหวังว่าธนาคารจะดำเนิ นการเชิงรุกในด้านความยั่งยืน ในด้านกลยุทธ์ “การทำให้หนังสือเป็นสีเขียว” ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มี ภาคส่วน “สีน้ำตาล” ขนาดใหญ่ ในด้านความเสี่ยง หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งคาดหวั งให้ธนาคารรวมความเสี่ยงด้ านความยั่งยืนไว้ในกรอบการบริ หารความเสี่ยงหลักและหมวดหมู่ หลัก อีกทั้งพวกเขาก็ยังคาดหวังมุ มมองด้านความยั่งยืนที่ชั ดเจนในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ เพื่อส่งมอบความสามารถในด้ านเหล่านี้ ธนาคารทั่วโลกจึงได้เปลี่ ยนโฉมหน้าการกำกับดูแลและการจั ดการองค์กรที่มีอยู่และได้พั ฒนาสิ่งใหม่ ๆ รายงานของเราตรวจสอบข้อตกลงเหล่ านี้และเสนอข้อค้นพบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งบางครั้งการค้นพบนั้นก็ขั ดกับความรู้สึก”

ท่ามกลางข้อค้นพบเหล่านี้ ได้มีการเน้นประเด็นทั กษะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องกับความยั่งยืนด้วย ธนาคารทุกแห่งที่เราได้สัมภาษณ์ ไปนั้นไม่เห็นว่าการมีผู้เชี่ ยวชาญด้านความยั่งยืนอยู่ ในรายชื่อคณะกรรมการเป็นเรื่ องสำคัญอันดับต้น ๆ สิ่งสำคัญอันดับแรกของธนาคารคื อการทำให้สมาชิกคณะกรรมการที่มี อยู่มีความรู้ความเข้าใจในด้ านความยั่งยืนมากขึ้น ในแง่นั้น จึงทำให้พวกเขาเน้นไปที่การพั ฒนาทักษะของผู้อำนวยการบริษัท

ส่วนเรื่องที่ว่าการจัดโครงสร้ างคณะกรรมการเพื่อจัดการกั บความยั่งยืนทำอย่างไรนั้น ในหลาย ๆ กรณีสามารถทำได้โดยการตั้ งคณะกรรมการชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างมักจะสะท้อนถึงระดั บความสุกงอมของปัญหาในธนาคาร การค้นพบที่น่าสนใจประการหนึ่ งของรายงานคือธนาคารที่ก้าวล้ำ ไปอีกขั้นใน “ขอบเขตที่เติบโตอย่างเต็มที่” นั้น ได้ดำเนิการโดยใช้คณะกรรมการพิ เศษและหารือเกี่ยวกับความยั่งยื นให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทั่ วไปและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่ งเกี่ยวข้องกับบทบาทของฝ่ายบริ หาร ในการทำให้มั่นใจว่าฟังก์ชั นทางธุรกิจทั้งหมดจะเสริมสร้ างขีดความสามารถในการทำความเข้ าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ นี่เป็นประเด็นที่กระทบกับทุกส่ วนธุรกิจของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เป็นองค์ กร ธนาคารรายย่อย หรือธนาคารเอกชน ตลอดจนความเสี่ยง การเงิน และการตรวจสอบภายใน นั่นคือเหตุผลที่ธนาคารทั่ วโลกส่วนใหญ่จัดตั้ งคณะกรรมการบริหารระดับสูงเพื่ อดูแลงานข้ามสายงานนี้ ความอาวุโสของสมาชิ กของคณะกรรมการนี้เป็นสิ่งสำคัญ ในธนาคารต่าง ๆ 50% ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเองก็รั บหน้าที่เป็นหัวหน้ าคณะกรรมการประสานงานอาวุโสนี้

ธนาคารส่วนใหญ่ได้รวมพารามิ เตอร์ความยั่งยืนไว้ ในแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารด้วย จากรายงานพบว่าในธนาคารที่มี การดำเนินการที่ดีที่สุด การพิจารณาเรื่องความยั่งยืนนั้ นมี “น้ำหนัก” ที่ค่อนข้างมีผลสำคัญท่ามกลางปั จจัยอื่น ๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ผันแปร

เราหวังว่าคุณจะพบว่าการศึกษานี้ มีประโยชน์อย่างลึกซึ้ง และการค้นพบนี้จะเป็นประโยชน์ จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทั้งหมด คลิกที่นี่ เพื่ อขอรายงานฉบับเต็ม

