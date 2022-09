ผู้ซื้อจากต่างประเทศกำลังกว้านซื้อแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นแบรนด์ในเวียดนาม

ความต้องการเป็นอย่างมากสำหรับ Marriott Residences & JW Marriott Residences ที่ Grand Marina ในไซ่ง่อน และ The Ritz-Carlton Residences ในกรุงฮานอยนั้นเป็นที่ประจักษ์ ในงานการขายทั่วโลก

สิงคโปร์, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — ถือเป็นข่าวดีสำหรับ Druce ซึ่งเป็นหน่วยงานขายระหว่ างประเทศของ Grand Marina ในไซ่ง่อนและ The Ritz-Carlton Residences ในกรุงฮานอย ทั้งสองโครงการได้รับการพั ฒนาโดย Masterise Homes พร้อมด้วยบริการจาก Marriott International โดยที่ทั้งสองโครงการนั้นได้รั บความสนใจจากผู้ซื้อเป็นอย่ างมากจากตลาดทั้งจากทางเอเชี ยและยุโรป

ในเดือนกันยายน 2022 Druce ได้จัดงานสัมมนาระดับ VIP ในสิงคโปร์เพื่อแนะนำอะพาร์ ตเมนต์ที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ Marriott ในเวียดนาม

Robert Bartlett, CEO ของ Druce Global กล่าวว่า: “เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยการได้รับความสนใจเป็นอย่ างดีเยี่ยมในตลาดต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์ในด้านอสังหาริ มทรัพย์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 200 ปีของเรา เรารู้ว่าเราสามารถจัดแสดง Marriott Residences & JW Marriott Residences ที่ Grand Marina ในไซ่ง่อน และ The Ritz-Carlton Residences ที่ The Grand ในกรุงฮานอยได้ทั่วโลก และนั่นจะทำให้เป็นที่ต้ องตาและเป็นที่นิยมอย่างมากเมื่ อนำไปเปรียบเทียบกับที่อยู่อาศั ยที่ไม่มีแบรนด์ในตลาดโลก สิ่งนี้แสดงให้เห็นเวียดนามในมุ มที่ดีที่สุดและเน้นความจริงที่ ว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้ นได้บรรลุมาตรฐานสูงสุ ดของตลาดต่างประเทศในขณะนี้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว”

เหล่านักลงทุนในสิงคโปร์ให้ ความสนใจกับที่อยู่อาศั ยจากแบรนด์เวียดนามเป็นพิเศษ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เวี ยดนามได้ดึงดูดผู้ซื้อจากต่ างชาติในภาคที่อยู่อาศัยที่เป็ นแบรนด์ ในปี 2021 Masterise Homes ได้ร่วมมือกับ Asia Bankers’ Club เพื่อทำการเปิดตัว Grand Marina ในไซง่อนในฮ่องกงซึ่งมียอดขายที่ ยอดเยี่ยมท่ามกลางการระบาดใหญ่ ทั่วโลก

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนี้ ตอกย้ำถึงความต้องการในการลงทุ นในอสังหาริมทรัพย์ภายในเวี ยดนามและความเชื่อมมั่นของผู้ซื้ อในต่างประเทศสำหรับที่อยู่อาศั ยที่ประกอบกิจการร่วมกันกั บแบรนด์ Marriott International

เป็นการลงทุนที่หวังผลได้แน่ นอนสำหรับนักลงทุนทั่วโลก ทั้ง Druce และ Asia Bankers’ Club ต่างก็ได้กล่าวถึงความสำเร็ จจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมในเวี ยดนามและการเชื่อมโยงกับแบรนด์ โรงแรมชั้นนำของโลก

Grand Marina ทั้งสองแบรนด์ ไซ่ง่อนได้นำเสนอ 1 ยูนิตแบรนด์ดังของนครโฮจิมิ นจากแบรนด์ Marriott International ทั้งสอบแบรนด์ – JW Marriott และ Marriott มองออกไปเห็นริมฝั่งทางเหนื อของแม่น้ำไซ่ง่อน ถ้วยรางวัลนี้ผสมผสานไปด้วยคุ ณภาพที่แน่วแน่และความพอดีระดั บโลกของอิตาลี เสริมด้วยบริการและสิ่ งอำนวยความสะดวกที่เป็นเอกลั กษณ์เฉพาะจาก JW Marriott และ Marriott คุณภาพของการพัฒนาได้รับการสนั บสนุนจากจุดแข็งของแบรนด์ Marriott International เครือข่ายทั่วโลกและการรับประกั นการเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างง่ ายดาย

The Ritz-Carlton Residences แห่งแรกของเวียดนาม The Ritz-Carlton Residencesในฮานอย เป็นอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ แบรนด์บูติกซึ่งมี 104 ยูนิตตั้งขึ้นใจกลางย่าน Old Quarter ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลั กของเมือง โครงการตั้งอยู่ในย่านที่มีเสน่ ห์ในด้าน สถาปัตยกรรม บรรยากาศและประวัติศาสตร์อันน่ าหลงใหล โดยโครงการนั้นเป็นแลนด์มาร์กที่ ผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทั นสมัยที่สุดเข้ากั บผลงานและการออกแบบที่มีคุณค่ าทางประวัติศาสตร์ โครงการดึงดูดผู้ที่ซื่อสัตย์ และนักสะสมความสำเร็จจำนวนมาก ผู้ที่ระบุไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ ในตำนานพร้อมแสดงให้เห็นถึงรสนิ ยมที่สุขุมของคุณและสายตาที่พิ เศษในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุ ดเท่านั้น

ผู้ซื้อที่เฉลาดและชื่ นชอบในไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามีเหตุ ผลมากเกินพอที่จะกว้านซื้อทรั พย์สินที่อยู่เหนือกาลเวลาเหล่ านี้ อย่างแรกคือศักดิ์ศรีที่ไม่ อาจปฏิเสธได้ในการเป็นเจ้าของที่ อยู่อาศัยที่เป็นแบรนด์ซึ่งเป็ นที่รู้จักกันทั่วโลก นอกเหนือจากนั้นแล้ว ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเวี ยดนามนั้นมีความน่าดึงดู ดใจสำหรับการลงทุน

ตั้งแต่ปี 2015 เมื่อเวียดนามออกกฎหมายให้คนต่ างประเทศสามารถเป็นเจ้าของอสั งหาริมทรัพย์ได้ ตลาดจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้ นจากผู้ซื้อต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาคส่วนระดับไฮเอนด์

Dung Duong กรรมการบริหารของบริษัทที่ให้ บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุน CBRE กล่าวว่า “ด้วยจำนวนบุคคลที่มีรายได้สู งเป็นพิเศษเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็ นได้ชัดในเวียดนามและนักลงทุนต่ างชาติที่กลับมาหลั งจากการระบาดครั้งใหญ่ อสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ และความหรูหรา ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะโครงการที่มีแบรนด์ที่ ดีมีคุณภาพสินค้าที่สามารถมั่ นใจได้ เวียดนามจะเจอกับความต้ องการสำหรับที่อยู่อาศัยแบรนด์ ดังเป็นอย่างมาก เนื่องจากในภาคส่วนนี้ยังอยู่ ในช่วงเริ่มต้นในตลาดท้องถิ่ นและราคาก็สมเหตุสมผลกว่าเมื่ อเทียบกับระดับภูมิภาค ซึ่งมีศักยภาพด้านบวกมากกว่า”

ในปี 2021 โครงการ Grand Marina ในไซง่อนซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ อาศัยในแครือของ Marriott แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นด้ านพื้นฐานที่แข็งแกร่ งของประเทศในระดับนานาชาติ และความสำคัญในเส้นทางอสังหาริ มทรัพย์ทั่วโลก “เวียดนามเป็นจุดหมายที่มีชีวิ ตชีวาและมีประสบการณ์ทางด้ านการท่องเที่ยวมากเป็นประวัติ การณ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่างก็หลั่งไหลเข้ ามาในประเทศและนักท่องเที่ ยวในประเทศเองก็เริ่มค้นพบสิ่ งมหัศจรรย์มากมายในสวนหลังบ้ านของพวกเขาเอง” Emma Smithson ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่พั กอาศัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ก Marriott International กล่าว “ด้วยการกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้ งที่ผ่านมานี้ เราหวังว่าเวียดนามจะฟื้นตัวอย่ างรวดเร็ว และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ จะทำการเปิดพื้นที่ขยายเพิ่มเติ มไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศที่มีเสน่ห์แห่งนี้”

เมื่อ Marriott ประกาศแผนการขยายแผนงานในเวี ยดนามเพิ่มถึงสี่เท่าในอีกไม่กี่ ปีข้างหน้า บริษัทยังคงมีความมั่นใจความเชื่ อมั่นทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จในเชิงบวกของเวียดนามและภาคที่ อยู่อาศัยที่เป็นแบรนด์ ผู้ซื้อสามารถวางใจได้อย่างแน่ นอนจากสิ่งนี้

