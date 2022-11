ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Stevie® Awards for Women in Business ประจำปีครั้งที่ 19

ธุรกิจที่สตรีเป็นเจ้าของและมื ออาชีพสตรีได้รับเกียรติในพิธี มอบรางวัลที่ลาสเวกัสในครั้งนี้

รายชื่อผู้ได้รับรางวั ลในโปรแกรม Stevie Awards for Women in Business ครั้งที่ 19

แฟร์แฟกซ์ เวอร์จิเนีย , Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มี การประกาศผู้ได้รับรางวัล Stevi e® Awards for Women in Business ในปี 2022 โดยจุดสนใจของรางวัลนี้นั้นได้ แก่ผู้บริหารสตรี ผู้ประกอบการ และองค์กรที่ดำเนินการโดยสตรี

Stevie Awards for Women in Business เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่ ผลิตโดยผู้สร้างรางวัล International Business Awards® และ American Business Awards® อันทรงเกียรติ Stevie ได้รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็น รางวัลเกี่ยวกับธุ รกิจ ระดับสูงสุดของโลก

โดยมีสตรีทำงานที่ได้รั บการเสนอชื่อเข้าชิงและแขกรั บเชิญเข้าร่วมงาน รางวัลดังกล่าวจึงได้รั บการประกาศในระหว่างงานกาล่าดิ นเนอร์ที่ Caesars Palace ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา การแข่งขันปี 2022 นี้ได้ดึงดูดการเสนอรายชื่อถึง 27 ประเทศ

และได้มีการ การถ่ายทอดสด ผ่านทาง Livestream ด้วย

มีผู้เข้าชิงมากกว่า 1,500 รายจากองค์กรและบุคคลทั่วโลกที่ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวั ลในปีนี้ โดยมีการเสนอชื่อเพื่อให้พิ จารณาในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ผู้ประกอบการแห่งปี ผู้บริหารแห่งปี บริษัทที่มีนวัตกรรมสูงสุดแห่ งปี และธุรกิจสตาร์ทอัพแห่งปี เป็นต้น นักธุรกิจกว่า 200 คนที่ทำงานใน คณะกรรมการตัดสิ นเฉพาะทาง 7 คณะ จะเป็นผู้กำหนดผู้ชนะให้แก่ Stevie Award ระดับ Gold, Silver และ Bronze

รางวัล Grand Stevie Award มอบให้กับองค์กรห้าองค์กรที่ส่ งผลงานที่ดีที่สุดในการแข่งขัน ในชื่อของตนเองหรือในชื่อของลู กค้าหนึ่งรายขึ้นไป สำหรับผู้ชนะนั้นจะพิ จารณาจากจำนวน Stevie Awards ระดับ Gold, Silver และ Bronze ที่ได้รับในการแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล Grand Stevie Award ได้แก่

The Audacious Agency คูมบาบาห์ ควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย (#1)

IBM, อาร์มองค์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (#2)

Megaphone เมลเบิร์น ออสเตรเลีย (#3)

Melissa Sones Consulting นิวยอร์ก นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (#4)

Global Press Institute วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (#5)

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Award ระดับ Gold Silver และ Bronze ปี 2022 รายต่าง ๆ นั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่ มองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ มีความหลากหลายจากทั่วโลก ผู้ได้รับรางวัล Gold Stevie Award ที่โดดเด่นในการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่:

Sandrine Pons รองประธานระดับภูมิสาขา หัวหน้าฝ่ายขายโซลูชันและนวั ตกรรม SAP กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในรางวัล Women Helping Women – สาขาธุรกิจ

Sandrine Pons รองประธานระดับภูมิสาขา หัวหน้าฝ่ายขายโซลูชันและนวั ตกรรม SAP กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในรางวัล Women Helping Women – สาขาธุรกิจ

Ann Kaplan, ลาสเวกัส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในรางวัล Woman of the Year – สาขาการบัญชีและการเงิน

Susan McLaughlin ผู้จัดการอาวุโสด้านสื่อนวั ตกรรมและปฏิบัติการสร้างสรรค์ แวนการ์ด มัลเวิร์น เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ในรางวัล Woman of the Year – สาขาโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธ์

Susan McLaughlin ผู้จัดการอาวุโสด้านสื่อนวั ตกรรมและปฏิบัติการสร้างสรรค์ แวนการ์ด มัลเวิร์น เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ในรางวัล Woman of the Year – สาขาโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธ์

Fatima Sultan Al-Kuwari หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, อูรีดู ประเทศกาตาร์ ในรางวัล Female Executive of the Year – สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ – พนักงานมากกว่า 2,500 คน

Shama Hyder ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Zen Media พลาโน เทกซัส สหรัฐอเมริกา ในรางวัล Most Innovative Woman of the Year – สาขาสื่อสังคมออนไลน์

Stephanie Wernick Barker ประธานบริษัท Mondo, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในรางวัล Female Thought Leader of the Year – สาขาบริการทางธุรกิจ

Gehad Hamdy ผู้ก่อตั้ง Speak Up กิซ่า อียิปต์ ในรางวัล Social Change Maker of the Year – สาขาเพศ

Michelle John ผู้ก่อตั้ง PEGS ชรูส์บรี ชรอปเชอร์ สหราชอาณาจักร ในรางวัล Woman of the Year – สาขารัฐบาลหรือองค์กรไม่ แสวงหากำไร

Kelley Higney ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Bug Bite Thing, พอร์ตลูซี ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ในรางวัล Best Female Entrepreneur – สาขาสินค้าอุปโภคบริโภค – พนักงาน 11 ถึง 2,500 คน

Allison Grafton ประธานและผู้ก่อตั้ง Rockwood Custom Homes คาลการี แอลเบอร์ตา แคนาดา ในรางวัล Best Female Entrepreneur in Canada

องค์กรที่ได้รับรางวัล Gold Stevie Award มากกว่าหนึ่งรางวัล ได้แก่ Anheuser-Busch InBev, Babylist, Brandless, But Bite Thing, Caroline Kennedy Group, Everise, Flock DC, Global Press Institute, Halkbank, Harman International, LickYourPhone Media, Luma Brighter Learning, Megaphone, Primrose Schools, Rockwood Custom Homes, Rubi Laboratories, Sidus Space และ The Tambellini Group.

HCLTech ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดั บโลกที่มอบความสามารถระดั บแนวหน้าของอุตสาหกรรมโดยมีศู นย์กลางอยู่ที่ดิจิทัล วิศวกรรม และคลาวด์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มผลิตภั ณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีที่ หลากหลาย ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนรางวั ลในสี่ประเภทซึ่งเรียกว่า HCLTech Women in Technology Awards ผู้ชนะ Stevie ที่โดดเด่นในบรรดาประเภทต่าง ๆ เหล่านั้น ได้แก่:

Monica Williams รองประธานอาวุโส – ผลิตภัณฑ์ดิจิทั ลและการกระจายเนื้อหาของ NBCUniversal ในรางวัล New Normal Digital Transformer

Karen Oerter ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศของ Land O'Lakes ในรางวัล New Normal Digital Transformer

สารสนเทศของ Land O’Lakes ในรางวัล New Normal Digital Transformer Abby Knowles รองประธานโซลูชันเทคโนโลยีระดั บโลกของ Verizon ในรางวัล Leading Through Uncertainty

Abby Knowles รองประธานโซลูชันเทคโนโลยีระดั บโลกของ Verizon ในรางวัล Leading Through Uncertainty

Susan Doniz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายสารสนเทศและรองผู้ อำนวยการในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมู ลของ The Boeing Company ในรางวัล Leading Through Uncertainty

Tia Ballard หัวหน้าฝ่ายระบบคลาวด์และระบบอั ตโนมัติของ Sempra ในรางวัล Leadership in Next Gen Technology

ตโนมัติของ Sempra ในรางวัล Leadership in Next Gen Technology Constance Metcalfe รองผู้อำนวยการ – Eการแปลงโครงสร้างพื้ นฐานขององค์กรของ Canadian Tyre Corporation ในรางวัล Excellence in Transforming Business

สำหรับรายชื่อผู้ชนะรางวัล Stevie Award ทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม http://www. StevieAwards.com/Women

The Stevie Awards ได้จัดแสดงในรูปแบบเสมือนจริ งครั้งที่ 5 Women|Future Conference ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน ร่วมกับ Stevie Awards for Women in Business สำหรั บตารางรายการตลอดระยะเวลาทั้ งสามวันนี้นั้น จะมีสตรีมากกว่า 250 คนผลัดกันมาแบ่งปัน นำเสนอ และใช้เวลาตลอดระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งจะมีการนำเสนอประเด็นสำคั ญต่าง ๆ โดย Rashmi Verma หัวหน้าด้ านความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก (D&I) ที่ Hugo Boss

สำหรับการเข้าชิงรางวัลปี 2023 (รุ่นที่ 20) จะมีการเปิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พิธีมอบรางวัลปี 2023 จะจัดขึ้นที่ Marriott Marquis ในนครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยจะมอบในเดือนพฤศจิกายน

เกี่ยวกับ Stevie Awards

Stevie Awards มีทั้งหมดแปดโปรแกรม: รางวัล Stevie Awards ในเอเชียแปซิฟิก, รางวัล Stevie Awards ในเยอรมนี รางวัล American Business Awards® รางวัล International Business Awards® รางวัล Stevie Awards ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ, รางวัล Stevie Awards สำหรับสตรีในธุรกิจ รางวัล Stevie Awards สำหรับผู้ประกอบการดีเด่น และรางวัล Stevie Awards สำหรับการขายและบริการลูกค้า การแข่งขัน Stevie Awards ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 12,000 ชื่อในแต่ละปีจากองค์กรทั่ วโลกกว่า 70 ประเทศ นับเป็นเกียรติแก่องค์กรทุ กประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลักองค์กรนั้นด้วย ซึ่งรางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ http://www. StevieAwards.com

ติดต่อ:Maggie Miller

Maggie@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้ สามารถรับชมได้ที่

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ b63035a8-f67a-43d0-9854- 096aead94911/th

