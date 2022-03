หมวดหมู่ใหม่สำหรับการยกย่องผู้ นำที่มีประสิทธิภาพปี 2022

มีการประกาศผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards ประจำปี ครั้งที่ 16 ด้านการขายและการบริการลูกค้า

FAIRFAX, Va., March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ ได้มีการประกาศผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards ประจำปี ครั้งที่ 16 ด้านการขายและการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รั บการยอมรับว่าเป็น รางวัลด้ านการบริการลูกค้า และ รางวัลด้ านการขาย ชั้นนำของโลก ผู้ชนะรางวัล Stevie Award จะได้รับการเฉลิ มฉลองในงานมอบรางวัลแบบเสมื อนในวันที่ 11 พฤษภาคม

สามารถดูรายชื่อผู้ชนะรางวัล Stevie ฉบับเต็มโดยแบ่งตามหมวดหมู่ได้ ที่ http://www.StevieAwards.com/ Sales

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิ งรางวัลกว่า 2,300 รายจากองค์กรต่าง ๆ ใน 51 ประเทศ โดยพิจารณาผู้ได้รับรางวัล Stevie Award เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรี ยญทองแดงโดยรวบรวมคะแนนเฉลี่ ยจากมืออาชีพกว่า 150 ท่าน จาก คณะกรรมการตัดสินที่มี ความเชี่ยวชาญแปดหมวดหมู่ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รั บการพิจารณารางวัลด้านบริการลู กค้าและศูนย์การติดต่อกว่า 90 หมวดหมู่ รวมถึง ศูนย์การติดต่อยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลนวัตกรรมด้านการบริการลู กค้า และแผนกบริการลูกค้ายอดเยี่ ยมแห่งปี ทั้งยังมีรางวัลด้านการพัฒนาธุ รกิจและการขายกว่า 60 หมวดหมู่ ตั้งแต่ผู้บริหารการขายยอดเยี่ ยมแห่งปี ไปจนถึงผู้บริหารการพัฒนาธุรกิ จหรือการฝึกอบรมการขายยอดเยี่ ยมแห่งปี ไปจนถึฝ่ายขายยอดเยี่ยมแห่งปี และหมวดหมู่รางวัลผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ ๆ ผู้ให้บริการโซลูชัร และการตอบสนองต่อการระบาดของ COVID-19 ระดับองค์กรและรายบุคคล รางวัลหมวดหมู่ใหม่ในปีนี้จะเป็ นการยกย่องความเป็นผู้นำในด้ านการขายและการบริการลูกค้าที่ มีเป็นเลิศ

IBM of Armonk, รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ DP DHL ทั่วโลกต่างก็ได้รับรางวัล Stevie Awards เหรียญทอง 11 รางวัลทั้งคู่ นับเป็นจำนวนรางวัลที่มากที่สุ ดในบรรดาองค์กรที่เข้าร่วมแข่ งขันได้รับ ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards เหรียญทองสามรางวัลขึ้นไปรายอื่ น ๆ ได้แก่ Sales Partnerships, Inc., บลูมฟิลด์ รัฐโคโรราโด สหรัฐอเมริกา (แปดรางวัล), ValueSelling Associates, คาร์ลสบัด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (หกรางวัล), HP, Inc., บอยส์ รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา (สี่รางวัล), The Biz Dojo Inc, คาลการี แคนาดา (สี่รางวัล), UPMC Health Plan, พิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา (สี่รางวัล), Allianz Services Pvt Ltd, เคาราลา อินเดีย (สามรางวัล), Nutrisystem, ฟอร์ทวอชิงตัน รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา (สามรางวัล), TransPerfect, นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (สามรางวัล) และ Voya Financial, แชนด์เลอร์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา (สามรางวัล)

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards เหรียญทอง สองรางวัล ได้แก่ Contact Lens King Inc., คาเพลน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา; Datasite, มินนิอาโปลิส รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา; Dubai Municipality, ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์; Empolis Group, ไกเซอร์สลาเทิร์น เยอรมนี; Future Generali India Insurance Company Ltd., มุมไบ อินเดีย; Michael Kors, นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา; Microsoft Corporation, เรดมอนด์ รัฐอชิงตัน สหรัฐอเมริกา; Municipality and Planning Department, อัจมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์; Optima Tax Relief, LLC, ซานตาอานา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; POWERHOME SOLAR, มัวร์วิลล์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา; PowerSchool Group LLC, โฟลซอม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; Ruby, พอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา; SAP, นิวทาวน์สแควร์ รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา; Sber, มอสโคว์ รัสเซีย; SoftPro, ราลีห์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา; Spinnaker Support, กรีนวู้ดวิลเลจ รัฐโคโรราโด สหรัฐอเมริกา; Support Services Group, ลูอิสเซ็นเตอร์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา; Talkdesk, ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; Templeton & Partners, ลอนดอน สหราชอาณาจักร; VakifBank, อิสตันบูล ตุรกี และ VMware, ปาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

องค์กรอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัล Stevie Awards เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวมกันสี่รางวัลขึ้นไป ได้แก่ Abrigo, ออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา; Arise Virtual Solutions, มิรามาร์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา; Blackhawk Network, เพลซานตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; CarrefourSA, อิสตันบูล ตุรกี; Clubspeed, เออร์วิน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; EFG Companies, เออร์วิง รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา; Element Electronics, วินน์สโบโร รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา; HireVue, เซาท์จอร์แดน รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา; Intuit, มิสซิสเซากา ออนตาริโอ แคนาดา; Nuance Communications, บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา; OpenGov, ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; Optum Eden Prairie, รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา; Princess Polly, ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; Pushpay, เรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา; QNB Finansbank, อิสตันบูล ตุรกี; RAIN Group, บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา; Toco Warranty, ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; TTEC, เอนเกิลวู้ด รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา; Visualize, เบอร์มิงแฮม รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา; VIZIO Inc., เออร์วิน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และ WNS (Holdings) Limited มุมไบ อินเดีย

องค์กรที่ได้รับรางวัลสูงสุด 10 อันดับแรกในการแข่งขันจะได้รั บถ้วยรางวัล Grand Stevie Award โดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะในสั ปดาห์ที่ 14 มีนาคม

เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน ประชาชนทั่ วไปสามารถลงคะแนนโหวตให้ผู้ให้ บริการลูกค้ารายโปรดของตนได้ ในกิจกรรม People’s Choice Stevie® Awards สำหรับบริการลูกค้าที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปี ของการมอบรางวัลนี้ สามารถโหวตได้ที่ http://peopleschoice. stevieawards.com จะมีการประกาศชื่อผู้ชนะรางวัล People’s Choice Stevie Awards ในหลากหลายอุตสาหกรรมในสัปดาห์ ที่ 4 เมษายน

รางวัลหมวดหมู่หนึ่งที่จะเปิดรั บผู้สมัครต่อเนื่องจนถึงวันที่ 11 มีนาคม ก็คือรางวัลพันธมิตรการขายด้ านจริยธรรมการขาย ซึ่งจะเป็นการยกย่ององค์กรสำหรั บการปฏิบัติที่ดีที่สุ ดและความสำเร็จในการดำเนิ นการตามมาตรฐานจริยธรรมในอุ ตสาหกรรมการขาย สามารถดูคุณสมบัติสำหรับการเข้ าแข่งขันในหมวดหมู่นี้ได้ที่ ht tps://stevieawards.com/sales/ nominate-2022-sales- partnerships-ethics-sales- award .

เกี่ยวกับรางวัล Stevie Awards

Stevie Awards มีทั้งหมดแปดโปรแกรม: รางวัล Asia-Pacific Stevie Awards, รางวัล German Stevie Awards, รางวัล American Business Awards®, รางวัล International Business Awards®, รางวัล Middle East & North Africa Stevie Awards, รางวัล Stevie Awards สำหรับสตรีในธุรกิจ, รางวัล Stevie Awards สำหรับผู้ประกอบการดีเด่น และรางวัล Stevie Awards สำหรับการขายและบริการลูกค้า การแข่งขัน Stevie Awards ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 12,000 ชื่อในแต่ละปีจากองค์กรทั่ วโลกกว่า 70 ประเทศ นับเป็นเกียรติแก่องค์กรทุ กประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลักองค์กรนั้นด้วย ซึ่งรางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลก โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ www.StevieAwards.com

ผู้สนับสนุนรางวัล Stevie® Awards ประจำปี ครั้งที่ 16 ด้านการขายและการบริการลูกค้าคื อ Sales Partnerships, Inc., Thought Leadership Leverage และ ValueSelling Associates, Inc.

ติดต่อด้านการตลาด:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

สามารถชมรูปภาพที่เกี่ยวกั บการประกาศนี้ได้ที่ https:// www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ a8a7c18c-40b4-4999-9a72- ee6afaecb74d/th