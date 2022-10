คุณ Henry Hui ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานองค์กรด้านกลยุทธ์ไฮโดรเจนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

เมืองเทเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Oct. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่าคุณ Henry Hui ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นรองประธานองค์กรด้านกลยุทธ์ ไฮโดรเจนและโครงสร้างพื้นฐานด้ านพลังงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2022

คุณ Henry จะยังคงทำหน้าที่มอบแรงบั นดาลใจด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุ ทธ์ในกลุ่มบริษัทในบทบาทใหม่ ของเขาต่อไป รวมถึงการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่ อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี ไครโอเจนิกส์ กระบวนการ และเทคโนโลยีเครื่องจักรเทอร์ โบของ Nikkiso ซึ่งความทุ่มเทของเขาจะช่วยเพิ่ มการเติบโตของกลุ่มลูกค้ าในตลาดพลังงานสะอาดทั่วโลก และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ สมาคมการค้า กลุ่มสถาบันการเงิน พันธมิตร รวมถึงหน่วยงาน CE&IG และบริษัทระดับภูมิภาคทั้งหมด นอกจากนี้ คุณ Henry ยังจะรับผิดชอบในการจัดตั้งที มวิศวกรรมแบบครบวงจรในเมืองฮู สตัน รัฐเท็กซัส สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้ นฐานด้านพลังงานและโครงการยุ ทธศาสตร์ (NESP) ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เราสามารถให้บริการอุ ปกรณ์ บริการ และโซลูชันระดับโลกของ Nikkiso แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

“คุณ Henry มีประสบการณ์ที่ด้านการพัฒนาธุ รกิจ วิศวกรรมคุณค่า และการส่งมอบโครงการอย่างรอบด้ าน พร้อมด้วยความรู้และความสำเร็ จในอุตสาหกรรมภาคพลังงานและก๊ าซอุตสาหกรรมกว่า 25 ปี เขานำความสมดุลระหว่ างความสามารถในการวางแผนเชิ งกลยุทธ์และการดำเนินการมาสู่ กลุ่มบริษัทและ NESP” คุณ Emile Bado รองประธานบริหาร ฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจของกลุ่ มบริษัทกล่าว “บทบาทของคุณ Henry ยังช่วยสนับสนุนภารกิ จของเราในการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่ านกลุ่มบริษัทระดับโลกของเรา เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างให้ แก่ลูกค้าของเรา”

คุณ Henry เข้าร่วมในหน่วยการทำงาน Integrated Cryogenic Solutions มามากกว่าหนึ่งปี และมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จล่ าสุดของสายงาน Hydrogen Refueling Station ของ Nikkiso โดยคุณ Henry สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี และปริญญาโทในสาขาวิ ศวกรรมศาสตร์จาก North Carolina State University นอกจากนี้ เขายังเป็น PE ขึ้นทะเบียนและ PMP ที่ผ่านการรับรองอีกด้วย

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

บริษัทสมาชิกของ Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) เป็นผู้ผลิตและให้บริการอุปกรณ์ เชิงกระบวนการสำหรับก๊ าซไครโอเจนิกที่ผ่ านการออกแบบทางวิศวกรรม (ปั๊ม เทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ) และโรงงานแปรรูปก๊าซอุตสาหกรรม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), ไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์ เพื่อกู้คืนความร้อนเหลือทิ้ งกลับมาใช้ใหม่ โดย Cryogenic Industries ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี และเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip รวมถึงกลุ่มองค์กรปฏิบัติการที่ อยู่ภายใต้การบริหารร่วมกันอี กประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www. nikkisoCEIG.com และ www. nikkiso.com

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314