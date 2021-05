ควิเบก ซิตี้, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ® ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี การตรวจจับ ADAS และ AD ระดับ 1-5 ยินดีที่จะประกาศการเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ดิจิทัลระดั บโลกหลายรายการในเดื อนพฤษภาคมในฐานะผู้จัดแสดง ผู้นำเสนอ และผู้สนับสนุน บริษัทจะจัดแสดงแพลตฟอร์ มเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ครอบคลุ ม ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปั ญหาด้านการตรวจจับและการรับรู้ ที่สำคัญทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่ าของตลาดยานยนต์และการเคลื่อนที่ โซลูชันที่โดดเด่นเหล่านี้ ประกอบด้วยการรวมสัญญาณเซ็ นเซอร์และการรับรู้ของ LeddarVi sion™ และแพลตฟอร์มการพัฒนา LiDAR ที่คุ้มค่าและปรับขนาดได้ที่ใช้ เทคโนโลยี LeddarEngine™ ที่ จดสิทธิบัตร

RESO360 o Online – 5 พฤษภาคม (ดิจิทัล)

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การเป็นพั นธมิตรและการทำงานร่วมกัน งานนี้ได้รับการสนับสนุนและสร้ างขึ้นโดยหอการค้าและอุ ตสาหกรรมแห่งควิเบกเพื่ อรวบรวมชุมชนธุรกิจให้มีส่วนร่ วม สนับสนุน และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มที่ สำคัญในโลกธุรกิจ

หัวข้อที่โดดเด่น: “Artificial Intelligence Through Connected Objects” การอภิปราย (ในภาษาฝรั่งเศส) โดย Frantz Saintellemy ประธานและ COO ของ LeddarTech วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 16:20 – 17:05 น. ET

EcoMotion Week 2021 – 18-20 พฤษภาคม (ดิจิทัล)

ในฐานะ Gold Sponsor ทาง LeddarTech จึงเข้าร่วมกับ EcoMotion ในฐานะวิทยากรและผู้จัดแสดง EcoMotion เป็นการร่วมลงทุนของ Israel’s Innovation Institute, Smart Mobility Initiative, กระทรวงเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยีขั้นสูง งานนี้ได้รวบรวมบริษัทชั้ นนำของโลกที่บุกเบิกในด้ านการเคลื่อนที่อัจฉริยะโดยมีธุ รกิจสตาร์ทอัพนับร้อย นักลงทุน ผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และอีกมากมายเข้าร่วมแบบเสมื อนจริงและจัดแสดงสดบนแพลตฟอร์ม

การนำเสนอที่สำคัญ: “Re-Imagining the Path to Autonomous Driving” โดย Pierre Olivier หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิ คของ LeddarTech และ Youval Nehmadi ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมด้ านการรวมสัญญาณเซ็นเซอร์ และการรับรู้ วันที่ 19 พฤษภาคม

ตลาดนวัตกรรม: LeddarTech จะจัดแสดงโซลูชันการตรวจจั บและการรับรู้ที่โดดเด่ นในตลาดสำหรับแอปพลิเคชัน ADAS และ AD รวมถึงแพลตฟอร์ม LeddarVision และส่วนประกอบและซอฟต์แวร์ การตรวจจับต่างๆ

Autonomous Vehicles Online 2021 – 26-27 พฤษภาคม (ดิจิทัล)

LeddarTech เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกิ จกรรมหลักสำหรับ Autonomous Vehicles Online รูปแบบดิจิทัลนี้และจะจั ดการนำเสนอที่สำคัญร่วมกับเพื่ อนร่วมอาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การขับขี่อัตโนมัติยุคถัดไป

การนำเสนอที่สำคัญ: “Robust Environmental Sensing Technology – Enabling Mass-Market Adoption of Safer and Smarter AD Technology” โดย Pierre Olivier หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิ คของ LeddarTech และ Ronny Cohen ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติ การและวิศวกรรมของอิสราเอล วันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 9:10 – 10:00 น. ET

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech เป็นผู้นำในด้านแพลตฟอร์ มการตรวจจับสภาพแวดล้อมสำหรั บยานยนต์อัตโนมัติและระบบช่ วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง LeddarTech ก่อตั้งในปี 2007 โดยได้พัฒนาเป็นบริษัทการตรวจจั บสภาพแวดล้อมแบบครบวงจรโดยให้ลู กค้าสามารถแก้ไขปัญหาการตรวจจั บและการรับรู้ที่สำคัญได้ทั่วทั้ งห่วงโซ่คุณค่าของตลาดยานยนต์ และการเคลื่อนที่ ด้วยแพลตฟอร์มการรวมสัญญาณเซ็ นเซอร์และการรับรู้ของ LeddarVision™ และโซลูชันการพัฒนา LiDAR ที่คุ้มค่า ปรับขนาดได้ และอเนกประสงค์ LiDAR แบบโซลิดสเตตระดับยานยนต์ที่ใช้ งาน LeddarEngine™ ทำให้ LeddarTech ช่วยให้ผู้วางระบบยานยนต์ระดับ Tier 1-2 พัฒนาโซลูชันการตรวจจั บแบบครอบคลุมทั้งหมดสำหรั บยานยนต์อัตโนมัติระดับ 1 ถึง 5 โซลูชันนี้ได้รับการปรับใช้ ในการใช้งานรถรับส่งขับขี่อั ตโนมัติ รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง รถส่งสินค้า เมือง/โรงงานอัจฉริยะ และแท็กซี่ไร้คนขับ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับยานยนต์ และการเคลื่อนที่ระยะไกลที่ทั นสมัยด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบั ตรมากกว่า 95 รายการ (จดสิทธิบัตรแล้วหรือรอดำเนิ นการ) ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn , Twitter , Faceb ook และ YouTube

ติดต่อ:

Daniel Aitken รองประธานฝ่ายการตลาด การสื่อสารและการจัดการผลิตภั ณฑ์ระดับโลก LeddarTech Inc.

โทร: + 1-418-653-9000 ext. 232

daniel.aitken@leddartech.com