ความสนใจจากต่างชาติในการลงทุนในจีนพุ่งสูงขึ้น: David Barrett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับ Yi Cai

David Barrett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd เป็นหนึ่งในวิทยากรใน Chief Strategy Forum ของ Yi Cai เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในจีน

ลอนดอน , June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — David Barrett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ ยวกับความสนใจที่เพิ่มขึ้ นในการลงทุนในจีนในระหว่างการสั มภาษณ์เชิงลึกกับ Yi Cai Barrett ได้สำรวจปัจจัยที่ผลักดันนั กลงทุนรายใหญ่เข้าสู่ตลาดจีน และเสนอมุมมองของเขาเกี่ยวกั บอนาคตของการลงทุนเหล่านี้

กระแสความสนใจจากต่างประเทศพุ่ งสูงขึ้น

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความสนใจจากต่างประเทศในหุ้นจี นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยได้รับแรงหนุนจากนักลงทุ นรายใหญ่ Michael Burry ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี จากการทำนายของเขาใน ‘The Big Short’ ได้เพิ่มการลงทุนของเขาใน JD.com และ Alibaba อย่างมีนัยสำคัญ ในทำนองเดียวกัน กองทุนป้องกันความเสี่ยงของ David Tepper ก็ได้ลงทุนอย่างมากในด้ านเทคโนโลยีและตลาดจีน ความสนใจที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้ อนให้เห็นในผลการดำเนินงานของดั ชนี Nasdaq Golden Dragon China ซึ่งเพิ่มขึ้น 14.86% ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนถึง 3 พฤษภาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสองสั ปดาห์นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ดัชนีปิดบวก 2.49% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้ งแต่เดือนกันยายน 2566

Barrett มองว่าความสนใจครั้งใหม่นี้เกิ ดจากมูลค่าที่ตลาดจีนเสนอให้ “ดัชนีของจีนต้องต่อสู้ดิ้นรนนั บตั้งแต่วิกฤติในภาคส่วนอสั งหาริมทรัพย์ที่ปะทุขึ้นในปี 2564 ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศและความเชื่อมั่ นในประเทศลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวก็นำไปสู่ ความคลาดเคลื่อนด้านราคาอย่ างมาก ทำให้หุ้นจีนเป็นตัวเลือกที่น่ าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นมู ลค่า” Barrett อธิบาย “นักลงทุนอย่าง Burry และ Tepper มีชื่อเสียงจากการมุ่งเน้นเชิ งกลยุทธ์ไปที่พอร์ตการลงทุนที่ เน้นหุ้นเพียงไม่กี่ตัว และการลงทุนที่สำคั ญของพวกเขาในบริษัทจีนก็ส่งสั ญญาณถึงความเชื่อมั่นที่แข็ งแกร่งในศักยภาพของตลาดเหล่านี้ ”

แนวโน้มการลงทุนในจีนในอนาคต

เมื่อมองไปยังอนาคต Barrett ยังคงมองเกี่ยวกับการเติบโตอย่ างต่อเนื่องของตลาดจีนไปในทิ ศทางบวก “มีตัวชี้วัดหลายประการที่ชี้ ให้เห็นว่ารัฐบาลจีนกำลังใช้ มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่ อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิ จและฟื้นฟูความเชื่อมั่ นของตลาด” Barrett กล่าว “ความพยายามในการสนับสนุนพื้นที่ เปราะบางของเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ และรักษาเสถียรภาพทางการเงิน กำลังเริ่มให้ผลลัพธ์เชิงบวก”

เขาได้เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคั ญของนโยบายภายในประเทศในการรั กษาการเติบโตนี้ “นโยบายที่มุ่งลดความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน การสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดั กเตอร์ และการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิ จเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้ แข็งแกร่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญ นอกจากนี้ ความคิดริเริ่มในการเพิ่มการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทจีนก็มี แนวโน้มที่จะดึงดูดนักลงทุนต่ างชาติที่ มองหาผลตอบแทนในสภาพแวดล้อมที่ มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น”

ภาคธุรกิจและการจัดสรรสินทรัพย์ ทั่วโลกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะดี

Barrett ได้เน้นย้ำว่าภาคเทคโนโลยีเป็ นพื้นที่สำคัญสำหรับการลงทุ นภายในตลาดหุ้น A-share และฮ่องกง “บริษัทเทคโนโลยีของจีนอยู่ ในระดับแนวหน้าในด้านนวัตกรรม และด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่ างมากนั้น ทำให้บริษัทเหล่านี้อยู่ ในตำแหน่งที่ดีในการรับมือกั บความท้าทายระดับโลก” Barrett กล่าวยืนยัน “ตัวอย่างเช่น หากจีนเผชิญกับอุปสรรคในการซื้ อเซมิคอนดักเตอร์ จีนก็มีความสามารถที่จะพั ฒนาเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเองขึ้ นมาได้ เมื่อพิจารณาถึงอัตรากำไรที่น่ าประทับใจในบริษัทอย่าง NVIDIA แล้ว บริษัทจีนมีแรงจูงใจอย่ างมากในการผลิตชิปที่มีราคาอยู่ ในระดับที่แข่งขันได้และมีต้นทุ นต่ำกว่า ด้วยการสนับสนุนและการลงทุ นจากรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญ ความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติ บโตในภาคส่วนนี้จึงน่าพิจารณา”

นอกจากนี้เขายังระบุถึงอุ ตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ว่าเป็นภาคธุรกิจที่มีอนาคต “EV เป็นประเด็นที่ได้รั บความสนใจอย่างมากในช่วงหลัง” Barrett กล่าวโดยตั้งข้อสังเกต “อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าแบรนด์ จากทางตะวันตกจะมีผลดำเนินงานดี เพียงใดในจีนแผ่นดินใหญ่ และในทางกลับกัน แบรนด์จีนจะมีผลดำเนินงานอย่ างไรในตลาดโลก แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่เทคโนโลยีของจีนก็ยังคงล้ำ หน้า และความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรั ฐศาสตร์นี้ ก็มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนให้มี การลงทุนในประเทศ การมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและการพั ฒนาในท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของอุ ตสาหกรรม”

Barrett ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ การจัดสรรสินทรัพย์ที่ หลากหลายจากมุมมองในระดับโลก โดยเตือนไม่ให้พึ่งพาหุ้นสหรัฐฯ มากเกินไป “แม้ว่าตลาดสหรัฐฯ จะมีการเติบโตอย่างมาก แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้ องพิจารณาโอกาสอื่น ๆ เช่น ในประเทศจีน ซึ่งการประเมินมูลค่ามีความน่ าสนใจ” เขาอธิบาย “จากการที่หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงจำเป็นต้องระมัดระวั งและกระจายความเสี่ยง สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ ยังคงน่าดึงดูดในฐานะแหล่ งสะสมมูลค่าและป้องกันความไม่ แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรั ฐศาสตร์ เนื่องจากธนาคารกลางยังคงจั ดการสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ ยต่อไป การรักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุ ลซึ่งได้รวมสินทรัพย์ระหว่ างประเทศที่มีการประเมินมูลค่ าต่ำกว่ามูลค่าจริงและสินค้ าโภคภัณฑ์ที่จับต้องได้นั้น ก็สามารถสร้างความมั่นคงและศั กยภาพในการเติบโตได้”

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มี ชื่อเสียงของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงในด้านบริ การครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่ หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย ระดับอาชีพ และสถาบันทั่วโลก โดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศู นย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapore, Cayman Islands, Bangkok, Limassol และอื่น ๆ อีกมากมาย

EBC ได้รับการชมเชยจากรางวัลมากมาย จึงมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมและกฎระเบียบสากลในระดับสู งสุด EBC Financial Group (UK) Limited มีการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของ UK, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd มีการกำกับดูแลโดย Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited มีการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ อย่างลึกซึ้งมากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิ จที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่ วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิ กฤตสวิสฟรังก์ในปี 2558 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่ วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รั บการปฏิบัติด้วยความจริงจังสู งสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศอย่างเป็ นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิ ภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิ สหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลั พธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึ งสาธารณะ ‘What Economists Really Do’ ที่จำทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้ าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กั บความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้ าใจและการเสวนาของสาธารณะ

