กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ประกาศศูนย์การขายและการให้บริการแห่งใหม่ในกาตาร์

เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศถึ งการขยายความสามารถในการขายและก ารบริการอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้ขยายความสามารถดั งกล่าวให้กับตลาดตะวันออกกลาง

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC จะตั้งอยู่ใน Business Innovation Park ในราส บูฟอนตัส ประเทศกาตาร์

ภารกิจของศูนย์บริการแห่งใหม่นี้ คือการสนับสนุนลูกค้าในท้องถิ่ นและระดับภูมิภาคในเรื่ องโครงการและบริการต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปั๊ มไครโอเจนิก เทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์ และอุปกรณ์สำหรับก๊าซธรรมชาติ เหลว เอทิลีน แอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้ นในรูปของก๊าซที่ความดั นบรรยากาศและเป็นของเหลวภายใต้ ความดันที่สูงขึ้น (Hydrocarbon Gas Liquids) และก๊าซอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ Nikkiso จะสนับสนุนความคิดริเริ่มของผู้ มีส่วนร่วมระดับภูมิภาคในด้ านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และความยั่งยืน โดยการจัดหาโซลูชันครบวงจรแบบบู รณาการ เช่น วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) กระบวนการผลิ ตไฮโดรเจนเหลวและการจัดหาเชื้ อเพลิง (Hydrogen Liquefaction and Fueling) และการเก็บพลังงานด้วยความเย็ นยิ่งยวด (Cryogenic Energy Storage)

“ศูนย์นี้จะทำให้ Nikkiso CE&IG สามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้บริการและโซลูชันเฉพาะบุคคล และสนับสนุนลูกค้าของเราเพิ่ มเติมด้วยตัวตนในท้องถิ่ นของเรา” Emile Bado รองประธานบริหารฝ่ายขายและการพั ฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทกล่าว

การขยายตัวนี้แสดงถึงความมุ่งมั่ นและการสนับสนุนลูกค้าในกาตาร์ และตลาดตะวันออกกลาง

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction หรือ LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction หรือ LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD Nikkiso Cryo Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

