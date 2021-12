TEMECULA, Calif., Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มงานด้านพลังงานสะอาดและก๊ าซเพื่องานอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (จากนี้ไปจะเรียกว่ากลุ่มบริษั ท) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความภาคภูมิใจที่จะได้แถลงข่ าวการมีส่วนร่ วมของเราในการออกแบบระบบจ่ายเชื้ อเพลิงไฮโดรเจนเหลว (LH 2 ) แบบสมบูรณ์ตัวใหม่กับ Unitrove

Nikkiso CE&IG และ Unitrove ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชั นสำหรับอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ LH2 สำหรับโครงการนี้ ทางกลุ่มบริษัทได้จัดเตรียมอุ ปกรณ์แบบสั่งทำเฉพาะจากฝ่ ายงานสองฝ่าย ได้แก่: อ่างจากยูนิตแลกเปลี่ยนความร้อน (Cryoquip) และยูนิตปั๊มไครโอเจนิก (ACD)

“เราตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้มี ส่วนร่วมกับหนึ่งในโครงการศูนย์ จ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลว (LH 2 ) แห่งแรก ๆ ของโลก และช่วยขับเคลื่อนโซลูชันเพื่ อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้นสำหรับตลาดในวงการอุ ตสาหกรรมทางทะเล” กล่าวโดย Ole Jensen รองประธานบริษัทภูมิภาคยุ โรปของกลุ่มงานด้านพลั งงานสะอาดและก๊าซเพื่องานอุ ตสาหกรรม Nikkiso

ระบบจ่ายเชื้อเพลิงนี้เปิดตั วในงานประชุมด้านสิ่งแวดล้อมของ COP26 ขององค์การสหประชาชาติที่ กลาสโกว์ ซึ่งจัดขึ้นถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 การติดตั้งอุปกรณ์คาดว่าจะแล้ วเสร็จในปี 2565

นี่จะเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการที่เราคาดหวังว่าจะส่ งมอบในปี 2565

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

บริษัทสมาชิก Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เชิ งกระบวนการสำหรับก๊าซไครโอเจนิ กที่ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม และโรงงานแปรรูประดับเล็กสำหรั บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), บริการเกี่ยวกับบ่อขุดเจาะน้ำมั น และอุตสาหกรรมก๊าซสำหรับงานอุ ตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปีแล้ว และเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และกลุ่มองค์กรปฏิบัติการที่อยู่ ภายใต้การบริหารร่วมกันอี กประมาณ 20 แห่ง

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com