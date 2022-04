غوانزو، الصين، 29 أبريل 2022 / PRNewswire / — تم تنظيم 50 حدثًا ترويجيًا افتراضيًا ل “الجسر التجاري” لمطابقة الموردين والمشترين وتعزيز التجارة. تم عرض منتجات مختارة عالية الجودة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أنشطة “اكتشف معرض كانتون مع Bee and Honey ” لتزويد المتابعين بتجربة تسوق غامرة. تم إرسال الملايين من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للدعوة إلى المشترين العاديين. وفقًا لمعرض كانتون، مع أنشطة الترويج المستهدفة، حققت هذه الدورة المزيد من النتائج للمشترين والموردين.

اكتسبت الأنشطة ذات الطابع الخاص التي يستضيفها Bee and Honey شعبية

استضافت جلسة Bee and Honey هذه، تمائم معرض كانتون التي تم تقديمها في البداية في دورته 130، العديد من البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ربطت أنشطة “اكتشف معرض كانتون مع Bee and Honey” ، وهي سلسلة من الأحداث الترويجية الافتراضية المبنية على “جولة Bee and Honey الافتراضية” في الدورة الماضية، الموردين بشكل فعال مع المشترين في الوقت الفعلي. اجتذب كل نشاط من الأنشطة الافتراضية الثمانية أكثر من 160,000 مشاهدة في جميع أنحاء العالم، مع ذروة بلغت أكثر من 200,000. تكشف الأرقام اللافتة للنظر عن الجاذبية الكبيرة لمعرض كانتون للمشترين العالميين.

التوفيق الفعال من خلال العروض الترويجية المستهدفة للتداول عبر الإنترنت

ووصلت أنشطة الترويج الافتراضية “الجسر التجاري” إلى 57 بلدًا ومنطقة. ولتحسين فعالية التفاعل، قامت هذه الجلسة بإعداد رائع استنادًا إلى الخبرة السابقة والتحقيق الشامل في احتياجات المشاركين. وتميز كل حدث بسوق مستهدف ومحتوى واسع النطاق ومهني وتغطية عالمية، مما سهل الاتصال النشط والناجح بين الموردين والمشترين. وفقا لإدارة الاتصالات الدولية في مركز التجارة الخارجية الصيني، قام موظفو معرض كانتون بالتحقيق الكامل في احتياجات الحاضرين وأرسلوا دعوات إلى جميع الوفود التجارية مقدمًا. خلال الأحداث، جعلوا من السهل على الموردين والمشترين الاتصال. كما قاموا بتتبع ملاحظات المشاركين وحل مشاكلهم بعد الأحداث.

ووفقًا لماغي بو، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، فإن النجاح المستمر للترويج للدورة عبر الإنترنت يعتمد على اعتراف العارضين والمشترين وثقتهم في معرض كانتون، المعرض رقم 1 في الصين. وبناء على النجاح الجديد، سيواصل المعرض تحسين الخدمات بتدابير وقدرات أفضل، مما يساهم بشكل أكبر في نمط التنمية الجديد الذي تغذيه التداولات المحلية والدولية.